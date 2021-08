Axxel acquires Alliance RH+

Axxel expands its HR services by acquiring Alliance RH+

This acquisition complements Axxel / Bromelin HR Consulting and is part of our strategy to build a national HR consulting group that will offer unparalleled service and expertise to our clients” — Eric Haggar

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 12, 2021 /EINPresswire.com/ -- Montreal, August 11th, 2021

Axxel announces the acquisition of Alliance HR+, an advisory firm specializing in the field of human resources management and talent acquisition.

Eric Haggar, President of Axxel said “This acquisition enables our HR group to offer a new suite of services to our clientele. Hélène Métras has built a very reputable business and we are very excited to welcome her and Alliance HR+ to our group. This acquisition complements Axxel / Bromelin HR Consulting and is part of our strategy to build a national HR consulting group that will offer unparalleled service and expertise to our clients.

Helene Métras said: “ In March 2014, Alliance HR was founded to offer its clients and candidates a professional service based on respect, fairness and integrity. We are delighted by this transaction with AXXEL which, in addition to sharing our vision, meets our criteria of excellence and enriches HR services with their turnkey option that will benefit our current and future customers. It goes without saying that this great adventure was only possible thanks to our precious employees who, over the years have been able to make our company shine. Thank you to all those who have contributed to this success. »

About Axxel

Since 1999, Axxel, a family-owned company, has grown into a multidisciplinary consulting firm specializing in mergers and acquisitions, corporate finance and human resources. We strive for excellence, honest relationships with the people we respect and the products we believe in.

www.axxel.ca

About Alliance HR+

Alliance RH+, through innovation and excellence of service, synchronizes the requirements and needs of employers with those of people searching for employment, thereby optimizing the potential of the labour market. Our Human resources management services such as counselling, health and safety as well as assignments in remote areas help companies maximize their HR processes.

www.alliancerh.ca

Montréal, le mercredi 11 aout, 2021

Axxel annonce l’acquisition d’Alliance HR+, un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de l’acquisition de talents.

Eric Haggar, président d’Axxel, a déclaré : « Cette acquisition permet à notre groupe RH d’offrir une nouvelle gamme de services à notre clientèle existante. Helene Métras a bâti une entreprise très réputée et nous sommes ravis de l’accueillir, elle et Alliance HR+, au sein de notre groupe. Cette acquisition vient compléter Axxel / Bromelin HR Consulting et fait partie de notre stratégie visant à bâtir un groupe national de consultation en RH qui offrira un service et une expertise inégalés à nos clients.

Helene Métras, fondatrice, dit :

“En mars 2014, Alliance RH ouvrait ses portes afin d’offrir à ses clients ainsi qu’à ses candidats un service professionnel basé sur le respect, l’équité et l’intégrité. Nous sommes enchantés par cette transaction avec AXXEL qui, en plus de partager notre vision, rejoint nos critères d’excellence et enrichit les services RH de leur option clés en main dont bénéficieront nos clients actuels et futurs. Il va de soi que cette belle aventure n’aura été possible que grâce à nos précieux employés qui au fil des années ont su faire briller notre entreprise. Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette réussite.»

Axxel :

Depuis 1999, Axxel, une entreprise familiale, est devenue une société de conseil multidisciplinaire spécialisée dans les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise et les ressources humaines. Nous visons l’excellence, des relations honnêtes avec les personnes que nous respectons et les produits en lesquels nous croyons.

www.axxel.ca

Alliance RH+

Alliance RH+, incitée par l’innovation et l’excellence, synchronise les exigences et les besoins des employeurs avec ceux des personnes à la recherche d’un emploi, optimisant ainsi le potentiel du marché du travail. Nos services de gestion des ressources humaines tels que le conseil, la santé et la sécurité ainsi que les affectations dans les régions éloignées aident les entreprises à maximiser leurs processus RH

www.alliancerh.ca