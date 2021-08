Compositor Productor Pianista Juan Sánchez: Creer en tu Propia Magia Juan Sanchez (aka Joan Sanchez) was inspired by composers Ludovico Einaudi and Max Richter, among others. Now the Silence accepted to Best Instrumental Album in LATIN GRAMMY Awards.

Juan Sánchez abraza un nuevo sueño en su camino a los Premios GRAMMY® Latinos.

En un nivel profundo, la música es el lenguaje de las emociones. Nos permite expresar sentimientos que no podemos expresar o sentir con el lenguaje.” — Juan Sánchez

BARCELONA, CATALONIA, ESPANIA, August 13, 2021 / EINPresswire.com / -- El sueño de Juan Sánchez como compositor de música instrumental es contar sus propias historias sin letra, que permitan a la gente conectar con la música a nivel emocional. Como pianista, espera dar conciertos en vivo por todo el mundo en los próximos años. Por ahora, está enfocado en Now the Silence , su álbum para la 22a Entrega Anual del Latin GRAMMY "Oír la música es una cosa, pero sentirla es otra. Prefiero sentir la música, ya que cuando sólo la escucho, no obtengo el mismo nivel de satisfacción. En un nivel profundo, la música es el lenguaje de las emociones. Nos permite expresar sentimientos que no podemos expresar o sentir con el lenguaje. La música también es un sentimiento y una historia," él dice.Now the Silence fue semifinalista en los Spanish Independent Music Awards (MIN), con la distinción de ser el único nominado de música clásica que compuso, interpretó y presentó música original en el campo clásico. En 2021, Juan se unió a la organización Latin Grammy, y presentó su álbum Now The Silence para ser considerado como Mejor Álbum Instrumental; también ha presentado la música para los premios GRAMMYde este otoño.Juan es un compositor que vive en Barcelona, España; actualmente, se dedica principalmente al piano. A los veinte años, vivió en Londres y actuó con bandas en vivo antes de volver a España. En 1999, se aisló en el estudio a hacer música electrónica ambiental instrumental, y desde entonces ha estado creando música para multimedia y bibliotecas de sonido para productores musicales.Su vida empezó a cambiar cuando descubrió la emotiva música de los pianistas ambientales Max Richter y Ludovico Einaudi. Se enamoró profundamente de sus composiciones. Eran diferentes a las demás, ya que utilizaban el piano como instrumento principal y a veces mezclaban la música clásica con sonidos electrónicos. Empezó a buscar música similar y descubrió a otros artistas como Nils Frahm y Olafur Arnalds, Joep Beving y Hania Rani. Este fue el empujón que necesitaba para empezar a componer su propia música en el género neoclásico/ambiental.En marzo de 2019 lanzó el single "Rebirth" en Spotify, que rápidamente empezó a acumular atención, ya que la gente empezó a añadirlo a sus listas de reproducción públicas y personales. Eso le llevó a lanzar su primer álbum, también titulado Rebirth, en septiembre de 2019, que rápidamente obtuvo docenas de comentarios positivos de los oyentes y solicitudes de uso de la música por parte de los YouTubers, probablemente debido al atractivo altamente emocional de la música. A Juan le encanta colaborar con cineastas y compañeros pianistas, y a medida que su música se extendía, estaba encantado de dar la bienvenida a los aficionados al piano solo, al piano contemporáneo, al crossover clásico y a la música new age a su ecléctica red de seguidores.El siguiente trabajo de estudio de Juan se desarrolló durante el cierre total a nivel global ocurrido por la pandemia en 2020 y se titula Now The Silence, un viaje musical reflexivo a través de momentos de esperanza, así como de desesperación, con arpegios que parecen flotar en el aire.Retratos de crepúsculo y dulce melancolía, emotivos, precisos, ajustados y elegantes. Now the Silence trae a la mente imágenes o ideas del pasado, miedos y dudas, cuerdas con piano, envejecer juntos, piano y cuerdas, y un tema, "Tolworth" (5:29), que presenta una vocalista inquietante y etéreo. Se trata de historias o poemas enteramente instrumentales sobre un profesor de piano, la forma en que se ve la luna, los recuerdos a distancia, el descubrimiento sin prisas, el niño que alimenta el alma o levanta el espíritu, sentimientos pintorescos felices y pacíficos, que guardan un recuerdo que puede ser sin esfuerzo o involuntario, y la larga luz de las horas de la tarde que señalan el solsticio de verano.“Alma” (3:58) es un dúo, cuerdas y piano, cada uno con voces iguales superpuestas, pero sin rimar ni responder, cada uno tiene una perspectiva y los dos juntos son el retrato de Alma. “Siempre” (2:35) es una palabra en español que significa para la eternidad, siempre y constante. El poema se expresa usando piano y cuerdas, con pausas sublimes y un flujo rápido, a veces las cuerdas se sumergen, a veces el piano es sostenido por las cuerdas.El tema final, "Blue Nights" (5:51) es donde las cuerdas toman el protagonismo y el piano las apoya, una historia sin palabras, quizás sobre el recuerdo de tiempos pasados, cosas que se han ido, rostros que ya no recuerdas, y lo que aún se está por perder.Todo este álbum es inquietante y profundo, a veces la historia es difícil, hay una belleza en la búsqueda vacilante de las palabras, y luego las ideas en cascada caen. Now the Silence es una visita de un rostro borroso, pasiones recordadas y perdidas, el cálido sol y los momentos incómodos al conocer nuevos amigos por primera vez, ahora la quietud se rezaga y perdura.Juan está componiendo su tercer álbum, Touch & Sound, que se publicará en octubre de 2021. Siempre experimentando, en este tercer disco está explorando la combinación de etéreas voces femeninas mezcladas con sintetizadores, mientras continúa su pasión por el sonido del piano acústico en diferentes escenarios.Más información sobre Juan Sánchez y el link a sus redes sociales en www.juansanchezmusic.info Contacto con los medios: Beth Ann Hilton, The B Company, Los Angeles, CA a bethhilton (at) TheBCompany (dot) com.

