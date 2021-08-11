競爭激烈的柏克萊SkyDeck加速器正招募第13屆新創團隊申請
截止日期為9月5日；SkyDeck基金在過去四年中投資了130家新創企業，市值達31億美元柏克萊, 加州, 美國, August 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- 加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的全球新創企業加速器SkyDeck，已經開放第13屆新創企業申請，截止日期為9月5日。隨著11月1日開始的第13屆，SkyDeck加速器自疫情關閉以來，首次打開大門，結合現場及遠距課程和活動。
SkyDeck的執行董事Caroline Winnett表示：“ 儘管疫情期間被迫遠距工作，但我們從未像現在這樣團結在一起，互相支持，以使我們進兩屆遠距新創非常成功。在準備第13屆時，我們很高興能夠歡迎令人印象深刻的創新者回到SkyDeck頂樓，再次相聚。”
競爭激烈的SkyDeck加速器正在蓬勃發展。今年夏天，兩位SkyDeck新創公司的校友宣佈為其人工智能技術融獲大量資金：SuperAnnotate獲得了1450萬美元的A輪融資，以幫助標註、培訓和自動化公司的電腦視覺管道；Obviously.Al為其無代碼AI/ML平台籌集了470萬美元，該平台讓沒有技術背景的人能夠構建和訓練機器學習模型。
SuperAnnotate的首席執行官Tigran Petrosyan表示： “我為了創建自己的公司，辭了工作離鄉背井，這是個大膽的嘗試。靠SkyDeck的支持，我們在SkyDeck工作期間成交了第一批客戶，此後總共籌集了近1900萬美元。在整個過程中，SkyDeck的支持是非常寶貴的。”
該加速器的三大專業領域包括航太、半導體晶片技術和生物技術。生物技術包括與加州大學柏克萊分校新成立的Bakar生物工程中心（該大學的全方位生命科學孵化器）的共生關係。成功錄取的第13屆新創企業，將以5%的股權從加速器的投資夥伴柏克萊SkyDeck基金獲得10.5萬美元。自2018年以來，該基金已投資了130多家創業公司，總市值超過31億美元。
SkyDeck的基金管理人唐自強 (Chon Tang)表示： “在疫情期間，我們的擴大了計畫，並為我們的新創團隊提供了無與倫比的資源、投資和機會，我們的基金會繼續投資來自全球各地能改變世界的強大主意和技術。”
除了來自柏克萊SkyDeck基金的10.5萬美元投資外，Cohort（加速器軌道）的新創企業還可獲得市值75萬美元的各種服務折扣和減免，350名頂級顧問和導師的指導，以及在路演時向800多名投資者展示。入選Pad-13（孵化器軌道）的100家較早階段的新創企業可以參加各種活動，獲得導師的指導，推介機會等，以助他們發展創新想法和業務，為加速器軌道做準備。
目前SkyDeck第12屆有16家cohort的新創企業。除了總部設在美國的新創公司，參與的國際團隊還來自巴西、保加利亞、加拿大、德國、日本、瑞士和台灣。這些新創企業涵蓋廣泛的行業，包括人工智能、生物技術/醫療技術、大企業、消費品、電腦硬體、機器人學等。
想了解更多訊息或申請第13屆Cohort，請見 skydeck.berkeley.edu/apply。
關於柏克萊SkyDeck
柏克萊SkyDeck是加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的全球創業公司加速器。獲《富比世》評為美國頂尖的大學加速器之一，SkyDeck將實踐指導與研究型大學的大量資源相結合。 SkyDeck是唯一通過公私合作為其新創企業提供資金的加速器，通過柏克萊SkyDeck基金直接向加州大學伯克利分校提供回報。該基金是由紅杉和梅菲爾德等頂級機構風險投資公司支持的專門投資基金。參與的初創企業可以聯繫到SkyDeck的350名顧問、70個行業合作夥伴以及由51萬多名加州大學柏克萊分校校友組成的人脈。到目前為止，SkyDeck的新創企業已經累計籌集了超過15億美元的資金。
欲了解更多訊息，請見 skydeck.berkeley.edu。
Erica Zeidenberg
UC Berkeley SkyDeck
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