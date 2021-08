Der Elite-Accelerator Berkeley SkyDeck nimmt jetzt Bewerbungen für den 13. Cohort-Durchgang an

Bewerbungen werden bis zum 5. Sept. angenommen; SkyDeck hat in vier Jahren in 130 Startups mit insgesamt 3,1 Milliarden USD Marktkapitalisierung investiert

BERKELEY, KALIFORNIEN, USA, August 11, 2021 / EINPresswire.com / -- UC Berkeley SkyDeck, der globale Startup-Accelerator der University of California in Berkeley, hat die Bewerbungsfrist für seinen bevorstehenden 13. Cohort-Durchgang für Startups eröffnet. Bewerbungen werden bis zum 5. September angenommen, das Programm beginnt am 1. November. Mit dem Start des 13. Cohort-Durchgangs öffnet SkyDeck zum ersten Mal seit den Lockdowns der Pandemie wieder seine Türen und verbindet dabei Präsenzveranstaltungen mit Remote-Programme. „Während wir in der Pandemie gezwungen waren, remote zu arbeiten, fanden wir dennoch zusammen, unterstützten uns wie nie zuvor und erreichten ein wirklich erfolgreiches Programm für unsere beiden Remote-Kohorten“, sagt Caroline Winnett, Executive Director von SkyDeck. „Während wir uns auf den 13. Cohort-Durchgang vorbereiten, freuen wir uns, dass wir beeindruckende Innovatoren wieder im SkyDeck-Penthouse begrüßen und wieder zusammen sein können.“Der hart umkämpfte SkyDeck-Accelerator floriert. In diesem Sommer kündigten zwei SkyDeck-Startup-Absolventen erhebliche Finanzierungen für ihre AI-Technologien an: SuperAnnotate sicherte sich eine Serie A in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar, um die Computer-Vision-Pipeline für Unternehmen zu kommentieren, zu trainieren und zu automatisieren, und Obviously.Al erzielte 4,7 Millionen US-Dollar für ihre No-Code-KI/ML-Plattform, die es Menschen ohne technischen Hintergrund ermöglicht, Machine Learning Modelle zu erstellen und zu trainieren. „Ich habe meinen Job und mein Heimatland verlassen, um mein Startup aufzubauen, was ein riskantes Unterfangen war“, sagte Tigran Petrosyan, CEO von SuperAnnotate. „Wir haben unsere ersten Kunden während unserer Zeit bei SkyDeck dank des tollen Skydeck-Netzwerkes gefunden und seitdem insgesamt fast 19 Millionen US-Dollar erzielt. Die Unterstützung von SkyDeck war während des gesamten Prozesses von unschätzbarem Wert."Die drei spezialisierten Tracks des Accelerators umfassen Luft- und Raumfahrt, Halbleiterchiptechnologie und Biotechnologie. Biotechnologie umfasst eine synergistische Beziehung mit dem neuen Bakar BioEnginuity Hub der UC Berkeley, dem Full-Service-Inkubator für Biowissenschaften der Universität. Akzeptierte Startups aus dem 13. Cohort-Durchgang erhalten 105.000 US-Dollar vom Investitionspartner des Accelerators, dem Berkeley SkyDeck Fonds, im Austausch für einen Unternehmensaktienanteil von 5%. Seit 2018 hat der Fonds in mehr als 130 Startups mit einem Gesamtmarktwert von mehr als 3,1 Milliarden US-Dollar investiert. „Während der Pandemie wurde unser Programm sogar erweitert und bot unseren Startup-Teams beispiellose Ressourcen, Investitionen und Möglichkeiten“, sagte Chon Tang, Managing Partner des SkyDeck Fonds. „Unser Fonds investiert weiterhin in leistungsstarke, weltverändernde Ideen und Technologien aus der ganzen Welt.“Zusätzlich zu der Investition von 105.000 US-Dollar aus dem Berkeley SkyDeck Fonds erhalten Cohort-Startups (Accelerator Track) kostenlose oder vergünstigte Dienstleistungen im Wert von 750.000 US-Dollar und Zugang zu 350 Top-Beratern und Mentoren, während sie sich darauf vorbereiten, vor mehr als 800 Investoren am Demo Day zu präsentieren. Die 100 für den Pad-13 (Incubator Track) ausgewählten Startups in der Frühphase haben Zugang zu Veranstaltungen, Mentoren und Pitch-Möglichkeiten, um ihnen zu helfen, ihre innovativen Ideen und Geschäfte auszubauen und sich auf den Accelerator Track vorzubereiten. Die aktuelle Kohorte des 12. Cohort-Durchgangs umfasst 16 Accelerator-Track-Startups. Neben den in den USA ansässigen Startups kommen internationale Startups aus Brasilien, Bulgarien, Kanada, Deutschland, Japan, der Schweiz und Taiwan. Die Startups repräsentieren eine Vielzahl von Branchen, darunter AI, Biotech/Medtech, B2B, B2C, Hardware, Robotik und mehr. Um mehr zu erfahren oder sich für den 13. Cohort-Durchgang zu bewerben, besuchen Sie skydeck.berkeley.edu/apply.ÜBER BERKELEY SKYDECKBerkeley SkyDeck ist der globale Startup-Accelerator der UC Berkeley. Von Forbes als einer der führenden US-amerikanischen Hochschul-Acceleratoren ausgezeichnet, kombiniert SkyDeck praktisches Mentoring mit den umfangreichen Ressourcen seiner Forschungsuniversität. SkyDeck ist der einzige Accelerator, der seine Startups über eine öffentlich-private Partnerschaft finanziert und über den Berkeley SkyDeck Fonds, einen speziellen Investmentfonds, der von führenden institutionellen VCs wie Sequoia und Mayfield unterstützt wird, erzielte Gewinne direkt an die UC Berkeley zurückbringt. Teilnehmende Startups haben Zugang zu den 350 Beratern von SkyDeck, 70 Industriepartnern und einem Netzwerk von mehr als 510.000 UC Berkeley Absolventen. Bis heute haben SkyDeck-Startups insgesamt mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen aufgebracht.Weitere Informationen finden Sie unter skydeck.berkeley.edu