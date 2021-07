Tecnologia CAD/CAM impulsiona o mercado de odontologia digital na América Latina que deve chegar a $ 460 milhões em 2027

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, July 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- iData Research, uma empresa global de consultoria e pesquisa de mercado, lançou uma análise exclusiva sobre o mercado de odontologia digital na América Latina, abordando as principais tendências e as consequências da COVID-19. Embora os mercados individuais tenham caído em relação aos níveis anteriores, as previsões indicam que o desejo por maior estética, o envelhecimento da população e novos dispositivos CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) levarão a um aumento nos procedimentos odontológicos digitais no futuro.

Vários mercados de odontologia digital foram pesquisados ​​e analisados ​​detalhadamente. A pesquisa mostra em detalhes o panorama nos seguintes países:

- Argentina

- Brasil

- México

Em 2020, a demanda por tecnologia odontológica nas três regiões diminuiu drasticamente devido à redução e ao atraso dos procedimentos odontológicos. O Brasil experimentou a maior queda, cerca de 31%, seguido pela Argentina. Apesar disso, cada um dos três mercados indica crescimento em 2021 com uma recuperação total até 2022 e espera-se que alcance um valor combinado de US$ 460 milhões em 2027.

A publicação analisa ainda em detalhes segmentos específicos na área de tecnologia odontológica, incluindo sistemas de fresagem CAD / CAM, scanners odontológicos, e equipamentos envolvidos, bem como os materiais usados na confecção de próteses (blocos e discos). Na Argentina, Brasil e México, a tecnologia de design e fabricação auxiliada por computador (CAD / CAM) está revolucionando os mercados de próteses dentárias e implantes dentários. Mais profissionais da área odontológica estão vendo os benefícios que um dispositivo CAD / CAM pode trazer e estão economizando para comprar uma máquina. No Brasil, México e Argentina, os materiais CAD / CAM eram, de longe, o maior segmento, respondendo pela grande maioria do valor total do mercado da odontologia digital. Além disso, o segmento chairside era o maior do mercado de dispositivos CAD / CAM para todas as três regiões, respondendo por mais da metade do valor de mercado total dos dispositivos CAD / CAM. Em seguida estão sistemas de fresagem, scanners de laboratório e scanners intraorais.

Para estimar com precisão as participações dos concorrentes, unidades vendidas, preços médios de venda, segmentos de produtos e marcas, a iData Research usa seus bancos de dados próprios para complementar as iniciativas de pesquisa primária e secundária.

Siga o link abaixo para receber um Sumário Executivo do Relatório de Mercado de Odontologia Digital, incluindo os segmentos da América Latina:

