阿泽雷斯荣获评级机构EcoVadis颁发的可持续性白金勋章，在参选公司中排名前1%

在连续两次获得EcoVadis可持续性金牌认证后，阿泽雷斯喜获白金勋章，这是EcoVadis供应商可持续性评级计划中的最高荣誉。凭借EcoVadis白金勋章，阿泽雷斯在EcoVadis参选公司中排名前1%

SINGAPORE, July 22, 2021 / EINPresswire.com / -- 在连续两次获得EcoVadis可持续性金牌认证后，阿泽雷斯喜获白金勋章，这是EcoVadis供应商可持续性评级计划中的最高荣誉。凭借EcoVadis白金勋章，阿泽雷斯在EcoVadis参选公司中排名前1%。亮点和说明• 阿泽雷斯在连续两次获得金牌认证后，获得了EcoVadis颁发的白金勋章。• 这一认可使阿泽雷斯成为首家获得EcoVadis白金勋章的特种化学品和食品配料全球分销商和创新服务提供商。• 阿泽雷斯以77分的成绩跻身全球75,000家最佳评级公司的前1%。• 这一认可激励了阿泽雷斯，立志成为特种化学品和食品配料行业内全球领先的可持续解决方案和服务提供商。EcoVadis对公司在环境、劳工和人权、商业道德和可持续采购领域的表现进行测试和评估。白金勋章于2020年推出，授予综合得分在73到100分之间的公司。自2015年以来，EcoVadis持续对阿泽雷斯进行评估。获得最高勋章让阿泽雷斯备受鼓舞，致力于成为世界领先的特种化学品和食品配料行业可持续解决方案和服务提供商。公司在可持续采购方面分数提升最多，这方面取得进步是由于阿泽雷斯加入了“携手实现可持续发展”倡议，在公司选择和评估供应链方面发挥了重要作用。集团安全、健康、环境与质量（SHEQ）及可持续发展总监Maria Almenar表示：“我们很自豪能够获得白金勋章，从而成为了首家获得这一勋章的特种化学品和食品配料全球分销商和创新服务提供商。作为‘携手实现可持续发展’倡议的成员，我们要求供应商进行EcoVadis评估。通过这些评估，我们得以从可持续发展的角度评估我们的商业合作伙伴，从而提高整个化学工业供应链的可持续性，使我们从竞争对手中脱颖而出。通过‘携手实现可持续发展’提供的工具，我们加强了评估供应商的尽职调查程序，从而提高了我们在EcoVadis评级中的得分。”阿泽雷斯首席执行官Hans Joachim Müller博士补充道：“在阿泽雷斯，我们对可持续性的持续关注也令人振奋。在过去一年中，本着负责任的商业原则，我们愈发努力，推出了‘2025行动’、可持续发展战略，以及所有与我们的员工、地球环境、社会有关的行动。我们将供应商和客户的可持续发展愿景转化为创新的可持续解决方案，希望能有所作为，从而为更可持续的未来作出贡献。阿泽雷斯的同事们每天都在努力建立一个更好、更安全和联系更紧密的世界，没有他们的努力，我们不可能获得这一白金勋章。”有关阿泽雷斯可持续发展战略和计划的更多信息，请访问公司网站和将于本月晚些时候发布的《2020年阿泽雷斯可持续发展报告》。