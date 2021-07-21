Телевізори Nokia Smart TV та Streaming Box тепер доступні в Україні ексклюзивно через мережу «Територія Твоєї Техніки»

Nokia Smart TV Nokia Streaming Box 8000 StreamView Logo

VIENA, AUSTRIA, July 21, 2021 /EINPresswire.com/ -- Телевізори Nokia Smart TV та медіаплеєр Streaming Box 8000 тепер доступні в Україні ексклюзивно через мережу магазинів електроніки та дистриб’ютора «Територія Твоєї Техніки», забезпечуючи доступ до тисяч сервісів та каналів.

Відень, 21 липня 2021 р. - StreamView GmbH, ліцензіат бренду Nokia по смарт-телевізорам та телевізійним приставкам в Європі, повідомляє про наявність смарт-телевізорів Nokia та Nokia ТВ приставки Streaming Box 8000 в Україні. Нові телевізори Nokia Smart TV забезпечують доступ до тисячи програм через Google Play Store, включаючи Netflix, Disney +, Prime Video або YouTube, а також багато іншого, а також традиційний прийом телевізійних передач за допомогою кабельної, ефірної або супутникової антени. Медіаплеєр Nokia Streaming Box 8000 перетворює базові телевізори на Смарт ТВ , вирізняється стилем та дизайном, який ви очікуєте від брендового продукту Nokia, та простою у використанні технологією, за доступною ціною 2199 грн.

Після успішного запуску в Центральній Європі, нові телевізори Nokia Smart TV та медіаплеєр Nokia Streaming Box 8000 сьогодні будуть доступні в Україні в роздрібних магазинах «Територія Твоєї Техніки» та в он-лайн магазині https://www.ttt.ua/ua/shop/brand/nokia . Телевізори Nokia Smart на Android TV ™ з роздільною здатністю 4K та голосовим пультом дистанційного керування забезпечують смарт розваги з доступом до популярних сервісів, в той час як медіаплеєр Nokia Streaming Box 8000, що працює на базі Android TV ™, перетворює базовий телевізор на Смарт ТВ, траснлюючи тисячі програм, фільмів, музику, ігри та інші сервіси безпосередньо на ваш екран.

"Ми дуже раді розпочати продаж телевізорів Nokia Smart TV та ТВ приставки Nokia Streaming Box в Україні. Завдяки компаніїї «Територія Твоєї Техніки»та її багаторічному досвіду продажу фірмових продуктів Nokia ми виграли найнадійнішого партнера з продажу, який міцно зарекомендував себе в Україні. Телевізори Nokia і Streaming Box вже доступні в офф-лайн магазинах та на сайті https://www.ttt.ua/ua/shop/brand/nokia ", - пояснює Ярі Еронен, головний операційний директор «Територія Твоєї Техніки» StreamView.

Смарт розваги та унікальний пульт дистанційного керування

Телевізори Nokia Smart TV поєднують стиль, якість та скандинавський мінімалістичний дизайн продуктів Nokia із сучасними технологіями для ідеального перегляду кіно. Елегантний голосовий пульт дистанційного керування Bluetooth має ергономічну форму і зручно лежить у руці. Унікальна функція підсвічування допомагає знайти потрібну кнопку навіть у темних кімнатах. Програми Netflix і YouTube можна негайно відкрити за допомогою кнопок прямого доступу на пульті дистанційного керування.

Підключення забезпечується за допомогою чотирьох HDMI, двох USB-з’єднань, однією локальною мережею та одним аудіо / відео з’єднанням, а також двосмуговим Wi-Fi та Bluetooth для швидкого підключення пульта дистанційного керування та інших пристроїв Bluetooth. Відео, фотографії, спорт, мобільні ігри, музику та інший вміст із програм, що підтримують Chromecast, можна передавати з мобільних пристроїв на великий телевізійний екран із вбудованим Chromecast. Телевізори Nokia Smart підтримують Google Assistant для пошуку відео в YouTube, останніх блокбастерів або інформації за допомогою голосового управління.

Чотириядерний процесор з 1,5 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ ПЗУ забезпечує плавне відтворення ігор, відео та веб-контенту. Відео- та звукові стандарти, такі як HDR10, Dolby Vision, dts та Dolby Audio, гарантують чудове відтворення домашнього кінотеатру. Вбудований потрійний тюнер для телепередач у прямому ефірі через наземну антену (DVB-T2), супутник (DVB-S2) або кабель (DVB-C) дозволяє приймати велику кількість безкоштовних національних та міжнародних телевізійних програм. Для вмісту платного телебачення доступний слот CI + для карток платного телебачення. Телевізори Nokia Smart також підтримують SatCR для підключення до восьми приймачів з одним SatCR LNB.

Телевізори Nokia Smart TV: ціни, розміри та доступність

Телевізори Nokia Smart TV доступні в Україні в розмірах 43 дюйма (4300A та 4300B) та 50 дюймів (5000A) за РРЦ 12999 та 11599 грн. (43”) та 16499 грн (50”) (включаючи ПДВ).

Перетворює звичайні телевізори на смарт-телевізори

Nokia Streaming Box на базі Android TV ™ забезпечує миттєвий доступ до понад 7000 додатків у Google Play Store, включаючи популярні сервіси, такі як Netflix, Disney +, Prime Video або YouTube, а також тисячі захоплюючих ігор Android, медіатеки популярних телеканалів та багато іншого.

Отримуйте більше – за допомогою голосу

Завдяки вбудованому Google Assistant, ваш пульт дистанційного керування Nokia Streaming Box 8000 може слухати і реагувати на ваші команди. Просто попросіть Google знайти відео на YouTube, останній фільм-блокбастер або дати рекомендації, які відповідають вашому настрою, і ваші параметри з’являться на екрані. "Окей, Google" може навіть допомогти вам шукати погоду чи найближчий ресторан чи іншу інформацію за допомогою програми для браузера.

Простота налаштування та чистий дизайн

Nokia Streaming Box 8000 легко налаштувати за допомогою Plug & Play , підключити ТВ приставку можна до будь-якого телевізора, який має HDMI або аналоговий аудіо-відеопорт. Для зручності підключення – під`єднайте адаптер живлення, підключіть Streaming Box до телевізора , інтернет мережі та починайте роботу. Медіаплеєр Nokia Streaming Box має компактний та елегантний дизайн, оснащена пультом дистанційного керування з підсвічуванням ергономічної форми, допомагає визначити правильну кнопку, навіть якщо світло вимкнено.

Безкінечні розваги

Nokia Streaming Box 8000 обладнана для відтворення контенту у форматі 4K UHD (Ultra High Definition), забезпечуючи високу контрастність, насичені кольори та детальний дисплей для ідеальних домашніх розваг. Nokia Streaming Box має вбудований Chromecast, який дозволяє бездротово підключати смартфон, планшет чи ноутбук і передавати улюблене відео YouTube чи інший вміст безпосередньо на телевізор. Ще однією перевагою Nokia Streaming Box 8000 є те, що - на відміну від звичайних телевізорів – користувач не залежить від он-лайн трансляції. Трансляцію кіно, передачі можна будь-коли запустити, зупинити та призупинити. Nokia Streaming Box зупиняється там, де було перервано відео, і відновлює його пізніше в той же момент. Незалежно від того, чи шукаєте ви новий серіал, чи просто хочете продовжувати переглядати фільм там, де ви зупинилися - доступ до контента можна отримати будь-коли.

Якщо ви хочете насолодитися іграми на великому екрані або ви віддаєте перевагу друкувати свої дані на екрані телевізора, Nokia Streaming Box 8000 підключається до джостика або клавіатури через Bluetooth. І хоча вбудований Chromecast дозволяє безперешкодно передавати потоки з безлічі мобільних пристроїв, Nokia Streaming Box також має HDMI,USB-A / -C, оптичний звук та порт LAN для підключення всіх видів додаткових пристроїв.

Nokia Streaming Box 8000: Ціни та доступність

Nokia Streaming Box 8000 можна придбати в Україні в роздрібних магазинах «Територія Твоєї Техніки» та он-лайн магазині https://www.ttt.ua/ua/shop/brand/nokia за рекомендованою роздрібною ціною 2199 грн. (з урахуванням ПДВ).

Детальнішу інформацію та зображення з високою роздільною здатністю можна знайти в технічному паспорті тут.