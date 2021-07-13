GERMANY, July 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- المملكة العربية السعودية اختيار المصطافين في عيد الأضحى

أعلن موقع Wingie الرائد لتذاكر الطيران عن تفضيلات السفر الخاصة به في عيد الأضحى. وفقًا لبيانات Wingie، كانت وجهة 35٪ من التذاكر المشتراة خلال فترة العيد هي المملكة العربية السعودية. وبعد السعودية على التوالي مصر بنسبة 24٪ وتركيا بنسبة 7٪ وليبيا بنسبة 6٪ والسودان بنسبة 5٪.

أولئك الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت مع أحبائهم وقضاء عطلة أظهروا اهتمامًا كبيرًا بتذاكر الطيران خلال عيد الأضحى. وفقًا لتحليل السفر خلال عيد الأضحى المبارك لـموقع Wingie، وهو موقع إلكتروني لتذاكر الطيران يزوره أكثر من 17 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم كل شهر، فإن 59٪ من تذاكر الطائرة المشتراة خلال هذه الفترة كانت رحلات ذهابًا وإيابًا. ونسبة64٪ من المستخدمين فضلوا السفر لخارج بلادهم.

ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في شراء تذاكر الطيران المحلية بنسبة 81.3٪. حيث يمكننا القول أن المملكة العربية السعودية قامت هذا العام بزيارات عائلية أكثر داخل البلاد خلال عيد الأضحى. وعلى صعيد الرحلات الدولية، تم شراء معظم التذاكر من مصر إلى السعودية بنسبة 20٪، ومن الإمارات العربية المتحدة إلى ليبيا بنسبة 12٪، ومن السعودية إلى السودان بنسبة 11٪.

73٪ من الرحلات المغادرة من الإمارات العربية المتحدة رحلات ذهاب وعودة. 95٪ من الرحلات المغادرة من مصر هي لخارج البلاد، ولكن على عكسهم الإمارات العربية المتحدة، فإن 75٪ من رحلاتها هي في اتجاه واحد.

تستقبل المملكة العربية السعودية أكبر عدد من الزوار خلال فترة العيد

وفقًا لبيانات Wingie، كانت وجهة التذاكر المشتراة خلال فترة العيد هي المملكة العربية السعودية بنسبة 35٪. وبالمثل، تم إجراء معظم عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى المملكة العربية السعودية. مصر 24٪ وتركيا 7٪ وليبيا 6٪ والسودان 5٪ تليها السعودية التي ستستقبل الكثير من الزوار خلال عيد الأضحى على التوالي. متوسط وقت الإجازة لـ 67.5٪ من المستخدمين الذين سيسافرون من المملكة العربية السعودية هو أسبوع واحد، حيث أن 21.5٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 يومًا. بينما يقضي 38.2٪ من المستخدمين الذين سيسافرون من الإمارات العربية المتحدة أسبوعًا واحدًا في المتوسط في إجازة، تتراوح إجازة 17.6٪ من المستخدمين بين 8 و 14 يومًا.

المصريون سوف يقضون الإجازة مع أطفالهم

70.7٪ من المستخدمين قاموا بشراء التذاكر كبالغين غير متزوجين. 23٪ من المستخدمين اشتروه قبل شهر واحد من عيد الأضحى، و 38.7٪ قبل 3 أسابيع. بلغ معدل مسافري اللحظة الأخيرة الذين اشتروا تذاكرهم أثناء العطلة أقل من أسبوعين 26.5٪.

وفقًا لبيانات عيد الأضحى، فإن 28.6٪ من المسافرين الذين سيسافرون من مصر سيسافرون مع أطفالهم. هذا المعدل هو 20.4٪ للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول Wingie

Wingie هو موقع ويب لبيع تذاكر الطيران يتيح للمستخدمين سرد آلاف الرحلات الجوية لمئات من شركات الطيران في غضون ثوانٍ، والعثور على الخيار الأنسب وشرائها بسهولة. يخدم Wingie أكثر من 17 مليون مستخدم شهريًا، ويخدم المستخدمين في جميع أنحاء العالم بـ 6 خيارات لغة مختلفة. يشتري أكثر من 500000 مستخدم تذاكر طيران من Wingie كل شهر. تقدم Wingie الآلاف من خيارات الطيران المختلفة للمستخدمين بأسعار معقولة جدًا من خلال تقنيتها الخاصة LogiConnect.