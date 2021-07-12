世界上第一款石墨烯和最先进的 Polo 衫——Graphene-X 的 POLO-X——在 Kickstarter 上推出
Polo-X 采用迄今发现的最坚固但最轻的材料，采用激光切割和焊接工艺，提供无与伦比的性能水平。HONG KONG, July 12, 2021 /EINPresswire.com/ -- 世界上第一款石墨烯和最先进的 Polo 衫——Graphene-X 的 POLO-X——在 Kickstarter 上推出
Polo-X 采用迄今发现的最坚固但最轻的材料，采用激光切割和焊接工艺，提供无与伦比的性能水平。
Graphene-X 将在 Kickstarter 上推出其最新产品 POLO-X。 石墨烯增强型男士 Polo 衫，由于 Graphene-X 首创的高科技石墨烯纤维，具有卓越的吸湿排汗、凉爽、透气和舒适性。
“没有其他衬衫像 POLO-X 那样。 这是您能想象到的最舒适、高性能和功能性的衬衫。” 创始人豪尔赫·巴罗斯 (Jorge Barros) 说：“我们试图将所有东西都放在这件衬衫上，臭味（气味）控制，冷却快干面料技术，无缝激光切割以获得最大的舒适度。 这是一款非常先进的多用途 Polo 衫，在球场、家中或更正式的环境中穿着感觉很棒。”
Kickstarter 活动将于美国东部时间 2021 年 6 月 22 日上午 10 点启动。 这是 Graphene-X 开展的第三次 Kickstarter 活动，他们在来自 70 多个国家/地区的超过 3.000 名 Kickstarter 支持者中实现了 100% 的准时发货和 4.95 分（满分 5 分）的评价。 该活动可以在这里找到：http://bit.ly/polo-x-ks-1
关于石墨烯：
石墨烯被称为“奇迹材料”。由于石墨烯添加时有望作为升级配方，因此有可能颠覆许多行业。石墨烯可以被用于升级合成材料如织物，并赋予它们新颖性能的影响。 石墨烯于2004 年发现，2010 年获得诺贝尔奖，目前正在商业化。石墨烯可用于升级织物等合成材料， 2004 年发现，2010 年获得诺贝尔奖，目前正在商业化。石墨烯的技术实力有潜力推动人类前进。
关于Graphene-X：
2017年我们到达香港（我们是智利制造的）并决定解决一个问题。以开发无与伦比的全能服装为使命，以材料科学为支撑。成为通过石墨烯的整合彻底改变服装行业的品牌。 Graphene-X 已获得气候中和认证，并且是石墨烯委员会（领先石墨烯相关开发的最大公司联盟）的成员。通过 Kickstarter 众筹，我们很自豪能成为一个以支持者为中心的品牌，并专门响应我们的支持者（他们 99% 的时间要求质量和出色的交付体验）。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述构成“前瞻性信息”，因为该术语在适用的加拿大证券法中定义。 “可能”、“将”、“应该”、“潜力”、“寻求”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、 “期望”和与 Graphene-X 相关的类似表达，包括与 Graphene-X 的商业计划和石墨烯的未来用途有关的信息，旨在识别前瞻性信息。除历史事实陈述之外的所有陈述都可能是前瞻性信息。此类声明反映了 Graphene-X 对未来事件的当前观点和意图，以及 Graphene-X 可获得的当前信息，并受某些风险、不确定性和假设的影响。材料因素或假设被应用于提供前瞻性信息，包括Graphene-X成功量产石墨烯和石墨烯被市场采用。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，许多因素可能导致此类前瞻性信息可能表达或暗示的实际结果、表现或成就与本文所述的不同。这些因素包括但不限于： 法律变更；实施商业战略和寻求商业机会的能力；资本市场状况；开展业务的资金和资源的可用性；一种新颖的商业模式；依赖主要供应商和当地合作伙伴；竞争;任何诉讼的结果和费用；以及一般经济、市场和商业条件。如果任何因素以意想不到的方式影响 Graphene-X，或者如果前瞻性信息的假设被证明是不正确的，实际结果或事件可能与预测的结果或事件存在重大差异。任何此类前瞻性信息的全部内容均受本警示性声明的明确限定。此外，Graphene-X 不对此类前瞻性信息的准确性或完整性负责。本新闻稿中包含的前瞻性信息是在本新闻稿发布之日制作的，Graphene-X 不承担公开更新或修改任何前瞻性信息的义务，除非适用法律要求。 Graphene-X 的结果和前瞻性信息和计算可能会受到汇率波动的影响。
豪尔赫·巴罗斯
Jorge Barros
Graphene-X
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