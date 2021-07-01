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主要镁产业公司 发展电动汽车，遵循绿色原则 Magnesium Companies Support Electric Vehicles, Green Principles

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Galaxy Magnesium

Magnesium Industry Images

Magnesium: light, strong, durable, versatile, green

The Magnesium Atom

The symmetrical crystal structure of magnesium binds easily with other elements to form a wide array of useful alloys.

美国国际贸易委员会将在7月1日 审查镁贸易政策

星河中镁是全球首屈一指的镁直接来源，它以轻、强、多功能、耐用和绿色镁彻底改变了整个行业。”
— Zhou Xiaofang, CEO, Galaxy China

BEIJING, BEIJING, CHINA, July 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- 2021年6月30日，檀香山：专注于镁贸易、研究和制造业的公司于今日发表联合声明，支持拜登政府加强产业供应链，促进美国技术就业的相关政策，同时承诺将共同化解气候变化带来的风险。该组织由星河中镁Mag Specialties，共同支持拜登总统于2021年2月24日签署的行政令，致力于建立“一个安全多样化的供应链——此举有助于扩大国内生产、增加供应范围、内置冗余、平衡库存，让数字网络更加安全可靠，把美国打造成世界一流的制造业和劳动力基地”。

联合声明：“美国快速发展的关键产业，雇用了超过1410万美国人——其中170万人在汽车行业，70万人在航空业，1120万人在建筑业，13万人在石油和天然气生产行业，43万人在公共交通行业。在美国，如果这些产业能够快速有效的获取镁，将会有更加快速的发展。因此，我们鼓励政府考虑使用更轻便、更清洁、更环保、更耐用和可持续的镁金属，以及推出一系列举措释放美国产业的创造力和生产力，同时减少碳排放。

电动汽车领域正在迎来加速发展。我认为镁的轻量化优势能够进一步推动美国汽车制造业的发展。”

白宫最近发布题为“建立弹性供应链，振兴美国制造业，促进广泛增长”的报告。镁的工业用户呼吁政府关注镁短缺和不断上涨的价格。希望拜登政府采取措施，用长期方案解决国内镁供应不足的问题，同时帮助制造商解决价格上涨的短期问题。

白宫的报告强调了镁对美国经济和环境的重要性，“认为用于汽车轻量化的镁铝是以矿物为基础的清洁技术。”拜登政府将与工业界合作，增加国内来源数量，探索其他全球采购方案，以此减少成本增加和供应链方面的挑战。

麦克·诺斯是星河中镁董事长，一直向国际市场提供纯镁、合金、化合物等成品。

他认为：“美国对镁的需求已经超过了现有供应量。供不应求的状态推高了价格，限制了美国工业部门的增长和竞争力。中国目前拥有世界上70%以上的商业开采镁。最近，其承诺采取更多行动稳定镁价格，绿化供应链。我们从北京和榆林的员工那里获悉，中国希望与巴西和加拿大等其他国家一起参与世界市场竞争，向世界提供镁等自然资源。”

星河中镁认可北美压铸协会(https://www.diecasting.org/)为这篇新闻稿研究资料的搜集提供的帮助。

Rick McQueary是Mag Specialties（镁精密挤压行业的领导者）的首席运营官。

他在丹佛代表Mag Specialties公司发言时说到：“在世界各地，镁作为一种轻质、耐用的替代品，正在迅速取代钢和铝等传统工业金属。我们非常支持美国工业加快采用镁金属，创造新的高技能就业岗位；同时增加投资，用清洁、绿色镁支持政府的政策；用美国高产值的技术产业促进环境保护。”

拜登政府正在积极寻找重振工业部门的方法。最近公布了一项政策试验计划，认为美国劳动力资源丰富，可以从加拿大、澳大利亚和巴西进口更多金属，生产增值产品，以此将美国从一个主要的矿产资源生产国转向金属资源消耗国，并考虑轻便、环保的汽车给环境保护带来的益处。

链接：
Galaxy Magnesium（星河中镁） http://www.galaxymagnesium.com
Mag Specialties http://www.magspecialtiesinc.com

美国发布的供应链行政命令: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/
建立弹性供应链，振兴美国制造业，促进广泛增长: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf
路透社：国际矿业最新发展
https://www.reuters.com/business/energy/biden-looks-abroad-electric-vehicle-metals-blow-us-miners-2021-05-25/
美国国际贸易委员会：镁产业政策审查
https://www.usitc.gov/investigations/701731/2021/magnesium_china/adequacy.htm


免费提供文件库：详细介绍有关问题
https://galaxymagnesium.com/press/

关于此版本的发行人：
星河中镁是全球首屈一指的镁直接来源，它以轻、强、多功能、耐用和绿色镁彻底改变了整个行业。作为一家总部位于美国的国际公司，星河中镁正在优化全球供应链，提供性能无与伦比的定制合金，并通过合理、稳定的成本和质量保证的商用镁促进轻量化镁的发展。星河中镁在美国、欧洲和亚洲都设有办事处，能够迅速响应全球市场的需求。加入#镁革命，关注LinkedIn

更多信息，采访需求请联系：
马特·洛林，公司战略副总裁
business@galaxymagnesium.com
+1-808-469-7667

Michael North
Asia-Pacific Group
+1 323-422-9602
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Distribution channels: Automotive Industry, Aviation & Aerospace Industry, Building & Construction Industry, Business & Economy, Energy Industry


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