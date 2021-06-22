FIMER為公用事業太陽能市場推出兩個新平台
這是一個快速增長的市場，因此，FIMER 近期將在義大利增設公用事業研發中心。我們計劃在今年推出令人振奮的產品，這將帶給市場更多的創新。”VIMERCATE, 意大利, June 22, 2021 /EINPresswire.com/ -- 全球領先的一級太陽能變流器供應商FIMER宣布為公用事業規模領域推出兩個新平台 - 大功率多MPPT組串式變流器和模組化轉換解決方案 - 打造虛擬集中應用，100%為公用事業領域量身打造。
— FIMER 董事長 Filippo Carzaniga
根據國際能源署（IEA）的最新可再生能源市場更新報告指出，公用事業規模的應用比例將從2020年的55%增加到2022年的近70%，因此同時滿足可靠、靈活和高功率密度的解決方案是現在與未來的首要趨勢。
組串式虛擬集中解決方案是全球公用事業市場最受歡迎的技術，利用模塊化轉換同時達到更高的收益、大幅減少了的長期風險和更低的營運維護工作，實現比傳統集中型解決方案更低的發電均化成本（LCOE）。
FIMER最新亮相的PVS-350是市場中功能最強大、功率最密集的多MPPT（最大功率點追蹤）組串式逆變器，針對分散式太陽能系統架構進行了優化，以最大效率ɳMAX>99%確保最高的發電量，並以小巧體積減少佔地問題，在實現集中型優勢的同時，也避免了集中型一但停機引發重要損失的原生問題。
集中型系統架構目前仍佔全球市場的近40%，FIMER針對這樣的市場需求進一步推出了虛擬集中方案 PVS-260/PVS-300，以單MPPT串聯設計並完全模組化的解決方案。
虛擬集中方案PVS-260/PVS-300 可以輕鬆取代規劃中的的集中型設計，有效提高性能並降低系統平衡（BoS）成本，模組化的轉換設計可比原先的傳統集中型架構將低發電均化成本（LCOE）再降2.3％，優化集中型架構的故障損失風險，系統有效率高達99.9% 突破傳統集中型變流器的99.5%。
此外，PVS-260/PVS-300具有大容量，結合緊密的MPPT陣列，使系統設計能夠保持一個 "集中 "的系統架構，與升壓設備集中擺放管理，以簡化監控與日常維護。
虛擬集中 PVS-260/PVS-300 所搭配的中壓方案，可提供廠內預先組裝及測試，實現中低壓的隨插即用解決方案，虛擬集中解決方案可與集中型變流器的電站設計一較高下，模組化的設計更能輕鬆取而代之。
全新構想背後的出發點不僅僅限於太陽能電站的設計，同時也將再生能源平滑化的需求一併考慮，在單一設計裡滿足整合儲能系統的需求。
雖然在過去的五年中，公用事業級電站採用組串型方案的趨勢漸增，但 FIMER 意識到集中型架構仍舊普遍且佔比居高。為了一次概括滿足兩種架構的優勢，開發了PVS-350變流器和PVS-260/PVS-300虛擬集中模組化轉換解決方案，改善缺點也要留下優點。
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全球公用事業產部部長（BUD） Maren Schmidt 解釋說：「據預測，公用事業部門在未來幾年將大幅增長，我們希望提供一種但是卻多元的解決方案，不管在傳統集中型系統架構、儲能系統或其他新興系統的設計上都能大大地提高投資報酬率，同時保持模組化的基本價值。大功率密度的虛擬解決方案是太陽能電站進一步突破的唯一解方，不僅能夠滿足公用事業規模客戶的需求，更能輕鬆適應和整合未來的技術。」
FIMER 董事長 Filippo Carzaniga 補充道：「這是一個快速增長的市場，因此，FIMER 近期將在義大利增設公用事業研發中心。我們計劃在今年推出令人振奮的產品，這將帶給市場更多的創新。」
FIMER 還推出了"FIMER 能源新時代" 360°虛擬導覽，使世界各地的夥伴能夠在家透過自己的電腦 智慧型手機 平板，探索 FIMER 在維梅爾卡泰的全球總部和泰拉諾瓦布拉喬利尼的研發生產中心。
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給編輯的說明
新型PVS-350多MPPT變流器的主要特點：
- 實用性最強的組串式逆變器（350 kVA）；功率重量比>3千瓦/公斤
- 超高功率模組（1182mm/210mm cells），12個MPPT額定45A
- 最大效率 ɳMAX > 99%。
- IV曲線掃描分析
擁有創紀錄的高功率密度，可節省約30% 的運輸安裝成本，中壓站的交流容量可提高15%，進而減少中壓設備的數量。以100MW的系統初估，每kW可節省超過2歐元。
利用最新的 182x182mm 和 210x210mm 超高功率晶體模組的優勢，優化多MPPT變流器的輸入額定值，與166x166mm傳統模組設計的系統相比，可在系統層面上節省每kW 5~9歐元。
PVS-260/PVS-300虛擬集中模組化轉換解決方案的主要特點：
FIMER PVS-260/PVS-300 虛擬集中模組化轉換解決方案與傳統集中型設計的成本保持一致，卻同時增加了模組化應有優點。
- 優化集中型架構的故障損失風險，系統有效率高達99.9%突破傳統集中型變流器的99.5%。
- 更低的維運費用，通常在25年內比集中型設計省下每kW 13歐元。
模組化的轉換設計可比原先的傳統集中型架構將低發電均化成本（LCOE）再降2.3％。
- 創紀錄的高功率密度和功率容量，是市場上其他同類變流器的2倍，減少50%的設備。
- 具有模組化轉換概念的虛擬集中架構，可靈活取代傳統的集中型架構。整合40呎貨櫃的中壓隨插即用方案，可設計6~24個變流器模組組合在2個貨櫃中，自由搭配1560~7200kVA之間的任何數值。
- 減少集中型架構的故障損失風險，使系統有效率大於99.9%，改善集中型架構無法突破的缺點，且大幅降低了平均修復時間（MTTR），或需要專業技師進行長時間且昂貴的維修費用。
- 小巧的功率模組可達到更低的維運費用，通常在25年內比集中型設計省下每kW 13歐元。
關於 FIMER
FIMER是全球第四大太陽能變流器供應商，全球超過1,100名員工，專注於太陽能變流器與電動車解決 方案。 FIMER勇於嘗試和高機動性的企業文化，促使FIMER不斷的進步且著重投資於研發，為所有應用提供全 面的解決方案。FIMER的業務遍及25個國家地區，並設有在地的培訓中心和製造中心，以滿足客戶與各 地區能源市場的最新需求。
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Sarah Perrins
Limegreen Communications Ltd
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