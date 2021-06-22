Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 507 press releases posted in the last 24 hours and 214,643 in the last 365 days.

FIMER為公用事業太陽能市場推出兩個新平台

這是一個快速增長的市場，因此，FIMER 近期將在義大利增設公用事業研發中心。我們計劃在今年推出令人振奮的產品，這將帶給市場更多的創新。”
— FIMER 董事長 Filippo Carzaniga
VIMERCATE, 意大利, June 22, 2021 /EINPresswire.com/ -- 全球領先的一級太陽能變流器供應商FIMER宣布為公用事業規模領域推出兩個新平台 - 大功率多MPPT組串式變流器和模組化轉換解決方案 - 打造虛擬集中應用，100%為公用事業領域量身打造。

根據國際能源署（IEA）的最新可再生能源市場更新報告指出，公用事業規模的應用比例將從2020年的55%增加到2022年的近70%，因此同時滿足可靠、靈活和高功率密度的解決方案是現在與未來的首要趨勢。

組串式虛擬集中解決方案是全球公用事業市場最受歡迎的技術，利用模塊化轉換同時達到更高的收益、大幅減少了的長期風險和更低的營運維護工作，實現比傳統集中型解決方案更低的發電均化成本（LCOE）。

FIMER最新亮相的PVS-350是市場中功能最強大、功率最密集的多MPPT（最大功率點追蹤）組串式逆變器，針對分散式太陽能系統架構進行了優化，以最大效率ɳMAX>99%確保最高的發電量，並以小巧體積減少佔地問題，在實現集中型優勢的同時，也避免了集中型一但停機引發重要損失的原生問題。

集中型系統架構目前仍佔全球市場的近40%，FIMER針對這樣的市場需求進一步推出了虛擬集中方案 PVS-260/PVS-300，以單MPPT串聯設計並完全模組化的解決方案。

虛擬集中方案PVS-260/PVS-300 可以輕鬆取代規劃中的的集中型設計，有效提高性能並降低系統平衡（BoS）成本，模組化的轉換設計可比原先的傳統集中型架構將低發電均化成本（LCOE）再降2.3％，優化集中型架構的故障損失風險，系統有效率高達99.9% 突破傳統集中型變流器的99.5%。

此外，PVS-260/PVS-300具有大容量，結合緊密的MPPT陣列，使系統設計能夠保持一個 "集中 "的系統架構，與升壓設備集中擺放管理，以簡化監控與日常維護。

虛擬集中 PVS-260/PVS-300 所搭配的中壓方案，可提供廠內預先組裝及測試，實現中低壓的隨插即用解決方案，虛擬集中解決方案可與集中型變流器的電站設計一較高下，模組化的設計更能輕鬆取而代之。

全新構想背後的出發點不僅僅限於太陽能電站的設計，同時也將再生能源平滑化的需求一併考慮，在單一設計裡滿足整合儲能系統的需求。

雖然在過去的五年中，公用事業級電站採用組串型方案的趨勢漸增，但 FIMER 意識到集中型架構仍舊普遍且佔比居高。為了一次概括滿足兩種架構的優勢，開發了PVS-350變流器和PVS-260/PVS-300虛擬集中模組化轉換解決方案，改善缺點也要留下優點。

點擊了解更多虛擬集中解決方案

全球公用事業產部部長（BUD） Maren Schmidt 解釋說：「據預測，公用事業部門在未來幾年將大幅增長，我們希望提供一種但是卻多元的解決方案，不管在傳統集中型系統架構、儲能系統或其他新興系統的設計上都能大大地提高投資報酬率，同時保持模組化的基本價值。大功率密度的虛擬解決方案是太陽能電站進一步突破的唯一解方，不僅能夠滿足公用事業規模客戶的需求，更能輕鬆適應和整合未來的技術。」

FIMER 董事長 Filippo Carzaniga 補充道：「這是一個快速增長的市場，因此，FIMER 近期將在義大利增設公用事業研發中心。我們計劃在今年推出令人振奮的產品，這將帶給市場更多的創新。」

FIMER 還推出了"FIMER 能源新時代" 360°虛擬導覽，使世界各地的夥伴能夠在家透過自己的電腦 智慧型手機 平板，探索 FIMER 在維梅爾卡泰的全球總部和泰拉諾瓦布拉喬利尼的研發生產中心。

點擊探索 FIMER 360°虛擬之旅

給編輯的說明
新型PVS-350多MPPT變流器的主要特點：

- 實用性最強的組串式逆變器（350 kVA）；功率重量比>3千瓦/公斤
- 超高功率模組（1182mm/210mm cells），12個MPPT額定45A
- 最大效率 ɳMAX > 99%。
- IV曲線掃描分析

擁有創紀錄的高功率密度，可節省約30% 的運輸安裝成本，中壓站的交流容量可提高15%，進而減少中壓設備的數量。以100MW的系統初估，每kW可節省超過2歐元。

利用最新的 182x182mm 和 210x210mm 超高功率晶體模組的優勢，優化多MPPT變流器的輸入額定值，與166x166mm傳統模組設計的系統相比，可在系統層面上節省每kW 5~9歐元。

PVS-260/PVS-300虛擬集中模組化轉換解決方案的主要特點：

FIMER PVS-260/PVS-300 虛擬集中模組化轉換解決方案與傳統集中型設計的成本保持一致，卻同時增加了模組化應有優點。

- 優化集中型架構的故障損失風險，系統有效率高達99.9%突破傳統集中型變流器的99.5%。
- 更低的維運費用，通常在25年內比集中型設計省下每kW 13歐元。
模組化的轉換設計可比原先的傳統集中型架構將低發電均化成本（LCOE）再降2.3％。
- 創紀錄的高功率密度和功率容量，是市場上其他同類變流器的2倍，減少50%的設備。
- 具有模組化轉換概念的虛擬集中架構，可靈活取代傳統的集中型架構。整合40呎貨櫃的中壓隨插即用方案，可設計6~24個變流器模組組合在2個貨櫃中，自由搭配1560~7200kVA之間的任何數值。
- 減少集中型架構的故障損失風險，使系統有效率大於99.9%，改善集中型架構無法突破的缺點，且大幅降低了平均修復時間（MTTR），或需要專業技師進行長時間且昂貴的維修費用。
- 小巧的功率模組可達到更低的維運費用，通常在25年內比集中型設計省下每kW 13歐元。

關於 FIMER
FIMER是全球第四大太陽能變流器供應商，全球超過1,100名員工，專注於太陽能變流器與電動車解決 方案。 FIMER勇於嘗試和高機動性的企業文化，促使FIMER不斷的進步且著重投資於研發，為所有應用提供全 面的解決方案。FIMER的業務遍及25個國家地區，並設有在地的培訓中心和製造中心，以滿足客戶與各 地區能源市場的最新需求。
請訪問www.fimer.com/zh-tw 以獲得最新動態，並在我們的社交媒體頻道上關注我們.

Sarah Perrins
Limegreen Communications Ltd
7774 925943
media.relations@fimer.com

You just read:

FIMER為公用事業太陽能市場推出兩個新平台

Distribution channels: Energy Industry, Environment, Manufacturing


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.