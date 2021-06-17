Murus Sanctus – La Magdeleine вышла в четвертьфинал кубка Queen's Cup
Москва, Россия, June 17, 2021 /EINPresswire.com/ --
После серии побед в отборочном этапе престижного кубка по конному поло Queen's Cup в Великобритании французская команда Murus Sanctus – La Magdeleine обеспечила себе место в четвертьфинале. Одержав три уверенные победы одну за другой, Murus Sanctus – La Magdeleine показала свой высокий уровень.
Это первое участие в королевском соревновании для объединенной команды, в которую вошли игроки из клубов La Magdeleine и Murus Sanctus.
Серия побед началась с противостояния Emlor Polo Team, где Murus Sanctus – La Magdeleine одержала победу со счётом 6 – 9. Затем в нешуточной борьбе была одержана победа над Great Oaks LL с перевесом всего в один гол (15-16).
Уверенная победа, одержанная Murus Sanctus – La Magdeleine над UAE Polo Team 14 июня, обеспечила команде попадание в четвертьфинал. Это было одно из лучших выступлений: Сапо Касет забил девять мячей, а финальный счёт составил 15-10.
«Факундо Сола и Сапо Касет отлично работали вместе, и совместная работа всех четырех членов команды Murus Sanctus – La Magdeleine принесла свои плоды», - говорит Александр Гарез, капитан команды, создатель и владелец поло клуба La Magdeleine.
Александр Гарез создал поло-клуб La Magdeleine три года назад. В 2017 он приобрел ферму XII века недалеко от Парижа, решив возродить старинное место и вдохнуть в него новую жизнь: на базе фермы он создал школу конного поло, поло-клуб и собрал команду игроков. Внешний вид укреплений и зданий остается неизменным с XVI века. В сентябре 2020 года Александр Гарез решил провести масштабную реставрацию исторических зданий, чтобы сохранить уникальный облик и дух фермы. Большое внимание уделяется благоустройству территории клуба, чтобы создать комфортные условия для работы и тренировок, подготовки спортсменов и ухода за лошадьми. Со временем в пространстве La Magdeleine появятся сельскохозяйственные эко-угодья, развитая инфраструктура и многопрофильная лаборатория, которая будет заниматься исследованиями развития человека и его окружающей среды.
В дальнейших планах команды La Magdeleine в 2021 году – участие в серии турниров в Сен-Тропе.
Александр Гарез – французский бизнесмен, инвестор, коллекционер. Спектр профессиональных интересов Александра – от сельского хозяйства до «зеленой» энергетики будущего, а среди его увлечений – искусство, философия, йога, издательское дело, конное поло. Бизнес-проекты Александра имеют широкую географию: они представлены во Франции, США, Украине, России и ОАЭ.
Yulia Loginova
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