Новая команда Murus Sanctus-La Magdeleine будет впервые представлять Францию на турнире конного поло Queen’s Cup в 2021
EINPresswire.com/ -- После серии местных побед молодая команда по конному поло La Magdeleine из Франции впервые примет участие в британском Queen’s Cup в составе объединённой̆ команды Murus Sanctus - La Magdeleine. В состязании Queen’s Cup капитаном команды выступит Александр Гарез, а в Gold Cup — Коринн Рикар, капитан команды Murus Sanctus. Решение подать заявку на «королевскую» игру было принято после сезона 2020, когда La Magdeleine завоевала призовые медали сразу в трех турнирах: Côte d’Azur Cup («Кубок Лазурного Берега»), Open de Gassin («Открытый Турнир Гассана») и Open du Soleil (Открытый Турнир «Солнечный»).
Владелец клуба La Magdeleine, французский инвестор и бизнесмен Александр Гарез связывает стремительный успех и достижения команды с принципами, которые он заложил при создании клуба: «Для меня поло – это не просто хобби, а настоящая страсть. Я хочу играть с людьми, для которых поло – это еще и стремление к гармонии, единству и свободе. Иными словами, при выборе игроков для команды духовный критерий для меня не менее важен, чем физический или технический».
В команду Murus Sanctus - La Magdeleine вошли Александр Гарез, Коринн Рикар, Факундо Сола, Гильермо «Сапо» Касет, Мэтт Перри. В планах команды La Magdeleine в 2021 году – участие в Open de Paris, Open de France и в серии турниров в Сен-Тропе.
Поло-клуб La Magdeleine создан бизнесменом три года назад. В 2017 Александр приобрел ферму XII века недалеко от Парижа, решив возродить старинное место и вдохнуть в него новую жизнь: на базе фермы он создал школу конного поло, поло-клуб и собрал команду игроков. Внешний вид укреплений и зданий остается неизменным с XVI века. В сентябре 2020 года Александр Гарез решил провести масштабную реставрацию исторических зданий, чтобы сохранить уникальный облик и дух фермы. Большое внимание уделяется благоустройству территории клуба, чтобы создать комфортные условия для работы и тренировок, подготовки спортсменов и ухода за лошадьми. Со временем в пространстве La Magdeleine появятся сельскохозяйственные эко-угодья, развитая инфраструктура и многопрофильная лаборатория, которая будет заниматься исследованиями развития человека и его окружающей среды.
Александр Гарез – французский бизнесмен, инвестор, коллекционер. Спектр профессиональных интересов Александра – от сельского хозяйства до «зеленой» энергетики будущего, а среди его увлечений – искусство, философия, йога, издательское дело, конное поло. Бизнес-проекты Александра имеют широкую географию: они представлены во Франции, США, Украине и России.
Yulia Loginova
Владелец клуба La Magdeleine, французский инвестор и бизнесмен Александр Гарез связывает стремительный успех и достижения команды с принципами, которые он заложил при создании клуба: «Для меня поло – это не просто хобби, а настоящая страсть. Я хочу играть с людьми, для которых поло – это еще и стремление к гармонии, единству и свободе. Иными словами, при выборе игроков для команды духовный критерий для меня не менее важен, чем физический или технический».
В команду Murus Sanctus - La Magdeleine вошли Александр Гарез, Коринн Рикар, Факундо Сола, Гильермо «Сапо» Касет, Мэтт Перри. В планах команды La Magdeleine в 2021 году – участие в Open de Paris, Open de France и в серии турниров в Сен-Тропе.
Поло-клуб La Magdeleine создан бизнесменом три года назад. В 2017 Александр приобрел ферму XII века недалеко от Парижа, решив возродить старинное место и вдохнуть в него новую жизнь: на базе фермы он создал школу конного поло, поло-клуб и собрал команду игроков. Внешний вид укреплений и зданий остается неизменным с XVI века. В сентябре 2020 года Александр Гарез решил провести масштабную реставрацию исторических зданий, чтобы сохранить уникальный облик и дух фермы. Большое внимание уделяется благоустройству территории клуба, чтобы создать комфортные условия для работы и тренировок, подготовки спортсменов и ухода за лошадьми. Со временем в пространстве La Magdeleine появятся сельскохозяйственные эко-угодья, развитая инфраструктура и многопрофильная лаборатория, которая будет заниматься исследованиями развития человека и его окружающей среды.
Александр Гарез – французский бизнесмен, инвестор, коллекционер. Спектр профессиональных интересов Александра – от сельского хозяйства до «зеленой» энергетики будущего, а среди его увлечений – искусство, философия, йога, издательское дело, конное поло. Бизнес-проекты Александра имеют широкую географию: они представлены во Франции, США, Украине и России.
Yulia Loginova
SP COM
contact@sp-com.org