Contentserv reconnu Strong Performer dans le rapport PIM réalisé par un cabinet de recherche indépendant

Contentserv obtient la note la plus élevée pour le critère « roadmap Innovation » et excelle dans « l'enrichissement des données produit »

PARIS, FRANCE, June 1, 2021 / EINPresswire.com / -- Contentserv, plateforme de gestion de l’expérience produit (PXM) centrée sur le client qui permet aux marques, fabricants et retailers de gérer et d’optimiser leurs informations produit, annonce être positionné Strong Performer dans le rapport Forrester Wave™ : Product Information Management, Q2 2021. Ce rapport Forrester analyse l’approche de chaque éditeur et fournit un aperçu détaillé du positionnement de chacun par rapport aux autres dans la catégorie PIM.En tant que Strong Performer, Contentserv « excelle dans l’enrichissement des données produit allant du support multilingue à l’optimisation des recherches », écrit Forrester. En outre, le rapport note que les clients affirment que l’atout de la plateforme est la « capacité à gérer de manière flexible toutes les ressources numériques liées aux produits » et souligne que « la visualisation et la recherche des produits font partie de ses fonctionnalités clés ».Contentserv réimagine l’expérience produit grâce à un contenu produit contextualisé et des analyses complètes et riches offrant un achat personnalisée. Contentserv PIM est utilisée par des centaines d’utilisateurs métier travaillant chez des fabricants, marques ou retailers dans le monde entier. En recevant le score le plus élevé dans le critère « feuille de route Innovation », Contentserv estime que ce rapport renforce son engagement à futuriser l’expérience client dans son ensemble – de la gestion de l’information produit et assets (PIM – DAM) , de la gestion des données de référence (MDM) à la gestion de l’expérience marketing (MXM) et au-delà. Outre ce rapport Forrester, la plateforme Contentserv est également reconnue comme Challenger dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les solutions de gestion des données de référence (MDM) et a récemment été nommée leader du PIM pour la région Suisse-allemande par Research in Action.Avec 12 bureaux internationaux, plus de 300 employés, des partenaires de premier plan et des centaines de clients nationaux et internationaux comme Lacoste, Mizuno et Hitachi, la société poursuit sa forte expansion en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. « Nos clients sont au centre de notre stratégie. Nous nous engageons à leur fournir les meilleurs services possibles et les solutions les plus innovantes, leur permettant de créer une expérience client exceptionnelle pour leurs clients finaux. Au-delà du respect des normes actuelles et futures du marché, il est prioritaire pour nous de consacrer toute notre énergie à la création de nouvelles offres innovantes », déclare Florian Zink, PDG de Contentserv.Pour en savoir plus sur Contentserv et recevoir un exemplaire gratuit du Rapport Forrester Wave™ sur les solutions de gestion de l’information sur les produits (PIM) T2-2021, rendez-vous sur : https://go.contentserv.com/3wKPQXS À propos de ContentservContentserv aide les retailers, fabricants et marques à développer des expériences produit innovantes en combinant la gestion de l’information produit (PIM), la gestion des données de référence (MDM) et la gestion de l’expérience marketing (MxM). Son objectif est de faciliter le quotidien des spécialistes du marketing et des équipes métier en leur fournissant une plateforme riche et axée sur le business, mettant l’accent sur le retour sur investissement.