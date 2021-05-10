在温哥华念学习艺术高中的8个理由
对于学生为什么要学习艺术的常见反应通常与创造性思维，开阔思维有关。但是，还有更多在高中学习艺术的原因：温哥华艺术私立高中VANCOUVER, BC, CANADA, May 10, 2021 /EINPresswire.com/ -- 对于学生为什么要学习艺术的常见反应通常与创造性思维，开阔思维有关。但是，还有更多在高中学习艺术的原因：温哥华艺术私立高中
1.互联网为数字设计师和多媒体艺术家创造了无限的机会
世界上到处都是计算机，智能手机，平板电脑和其他便携式电子设备。几乎所有企业都有在线业务，在线广告日益增多。我们长期连接到互联网，以寻求信息，社交，娱乐，购物，观看视频以及从事其他形式的在线娱乐活动。对网页设计师，应用程序设计师，软件设计师，图形设计师，数字插画家，多媒体艺术家，视频制作者，在线发行商，动画艺术家，游戏设计师和许多其他数字职业的需求正在以前所未有的速度增长。
2.只需单击一下按钮，高级艺术家便可以打入全球市场 - 温哥华艺术中学
那些制作精美艺术品，雕塑，照片，时装和其他手工制品的人有史以来第一次能够通过互联网或社交媒体平台直接将这些产品营销并出售给公众，而无需经过第三方作为画廊。通过艺术家网站或按需打印设施进行营销和销售产品，艺术家可以将印刷的图像和产品运送给以前从未知道过的图像和产品。公众投票通过在社交媒体上进行病毒式分享而成为公众关注的焦点，而不是由机构或知名画廊来决定“制作”哪些艺术品。
3.高中生可以在学习中获得认可
一门高中美术课程的乐趣之一就是您不仅学习美术，而且还掌握了艺术。那些干练，进取和充满激情的人，并且会做出高质量的，令人费解的工作，即使在学习时，他们也能获得认可。随着宽带流入您的客厅，青年不再是成功的障碍。
4.在现代工作世界中对创造技能的需求
教育工作者和政府认识到有必要帮助学生发展更高水平的技能。要在这样一个世界中工作：信息量在几个月内翻了一番，并且人们在工作期间会多次换工作，学生需要一套更广泛的技能。为了在工作场所和瞬息万变的社会中取得成功，人们必须培养一套强大的技能，包括：创造力，解决问题的能力，以不同方式交流的能力，自律，宽容和批判性思维。雇主正在寻找具有创造力，能够批判性思考，解决问题，进行良好沟通，概念化，做出决定，学习和推理的人。
根据对加拿大各行业的大学生，毕业生和管理人员进行的为期三年的调查，有效的组织需要具有创造力，有远见和领导才能的员工。尽管将来可能对这些技能有很高的要求，但管理人员报告说，现在劳动力中这些技能供不应求。”
“加拿大会议委员会在其《就业技能简介》中确定了加拿大劳动力中最理想的就业技能。他们具有沟通，思考，终身学习，与他人合作，适应和创新的能力。”
5.学习艺术可以提高其他学科的表现
艺术增强了精细的运动技能，手眼协调能力，问题解决能力，横向思考能力，复杂分析能力和批判性思维能力。无论您选择哪种职业，那些能够以美学上令人愉悦的方式布置，展示和展示材料的人都具有优势。
6.艺术品标记不仅仅取决于考试
一些学生在考试中感到恐慌。有些人在考试当天生病或在评估前的几周遭受悲剧。出于各种原因，考试成绩（两到三个小时的成绩）可能无法反映候选人的真实能力。
大多数艺术和设计科目均未通过这种方式进行评估。尽管有些具有考试成分，但在一年中的上课或家庭作业时间内，完成了大量评估工作。美术专业的学生通常会在考试季到来时，会累积并占其美术成绩的很大一部分（如果不是全部的话）。对于许多学生，尤其是那些考试科目繁重的学生或那些因考试焦虑而苦恼的学生而言，这一优势非常重要。
7.课程教你自律
艺术和设计资格证书需要大量工作量和工作时间。参加该课程的学生必须适应生存。虽然繁重的工作量可能是最初的震惊，但那些幸存者却以其他许多学生梦dream以求的专注力，组织能力和时间管理技能崭露头角。
8.艺术让你快乐
高中美术课程始于对现实世界的观察：记录，分析和创建对周围环境的视觉反应。艺术使学生重新看待事物，甚至是世界上平凡的普通事物。人们通常会选择蓬松的，“感觉良好”的理由来选择艺术作为主题，因为它们是正确的。艺术的确充满了灵魂。将铅笔和油漆涂抹在一张纸上并用手雕刻造型是一件神奇的事。与颜色，形状和形式进行交流唤醒了想象力；它为“现在”打开了一扇门。如果您喜欢制作艺术，那么当它消失了时，您会想念它的。而且，如果您确实选择学习艺术，那么在任何时候，它都是您最喜欢的科目。
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Randy
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