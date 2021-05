Alzprotect et l’Hôpital Fondation Rothschild annoncent la signature d’une collaboration contre la neurodégénération

Logo Alzprotect Fondation HAdR

Alzprotect et l’Hôpital Fondation Rothschild annoncent la signature d’une collaboration dans le cadre d’un test clinique de phase 2 pour le traitement de la PSP

LILLE, HDF, FRANCE, May 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Alzprotect et l’Hôpital Fondation Rothschild annoncent la signature d’une collaboration dans le cadre d’un essai clinique de phase 2 pour le traitement de la Paralysie supranucléaire Progressive Alzprotect, société biopharmaceutique développant des solutions thérapeutiques pour les maladies neurodégénératives, et l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild annoncent aujourd'hui la signature d’une convention de collaboration. Celle-ci se concrétise, dans un premier temps avec l’ouverture à Paris, au sein de l’Hôpital Fondation Rothschild du 3ème centre clinique, dans le cadre de l’essai de phase 2a visant à évaluer la sécurité du principal candidat médicament de la société, EZEPROGIND (AZP2006) pour le traitement de la paralysie supranucléaire progressive (PSP). La PSP est une maladie orpheline pour laquelle Alzprotect a obtenu le statut de « médicament orphelin » auprès de la Food and Drug Administration (FDA) et de l’Agence Européenne des Médicaments. Alzprotect est financée par les fonds Xerys.Avec EZEPROGIND, Alzprotect cible principalement deux maladies neurodégénératives : la Paralysie Supranucléaire Progressive (PSP) pour laquelle il n’existe aucun traitement à ce jour et la maladie d’Alzheimer, reconnue comme un enjeu majeur de santé publique, ne disposant actuellement d’aucun diagnostic précoce fiable ni de traitement pouvant modifier l’évolution de la maladie.Dr Pierre Le Sourd, membre du Conseil de surveillance de Xerys Gestion et membre du conseil d’administration d’Alzprotect, déclare « C’est notre devoir chez Xerys d’investir dans les entreprises dont la mission est d’identifier les solutions pour les maladies qui constituent des priorités de santé publique. Nous sommes fiers de ce partenariat scientifique avec Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. C’est un signal très fort. Je remercie Monsieur Julien Gottsmann ainsi que toutes les équipes qui rendent possible l’accélération de ce projet de lutte contre les maladies neurodégénératives. »Monsieur Julien Gottsmann, directeur général de l’Hôpital Fondation Rothschild souligne : « La signature de cette convention avec la société de biotechnologie Alzprotect, va nous permettre de mener conjointement un essai clinique pour évaluer un traitement contre la Paralysie Supranucléaire Progressive. Ce partenariat signé dans le cadre de Rothschild Medical Development apporte un espoir de traitements aux patients souffrant de PSP. »Dr Michael Alexandre Obadia, neurologue à l’Hôpital Fondation Rothschild ajoute : « La paralysie supra-nucléaire est une pathologie sévère au pronostic sombre, le développement de nouvelles thérapeutiques constitue un enjeu majeur dans ce domaine. Je me réjouis de participer à ce projet ambitieux au nom de l’Hôpital et de la collaboration qui s’amorce avec les équipes d’Alzprotect. »Dr Philippe Verwaerde, Président d'Alzprotect, déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de démarrer cette collaboration et de bénéficier de l’expertise reconnue internationalement de l’Hôpital Fondation Rothschild et de ses équipes dans le domaine de la neurologie. L’hôpital suit également un grand nombre de patients PSP, ce qui permettra de compléter notre étude de phase 2a, et de poursuivre, nous l’espérons, le développement de notre collaboration scientifique. »A propos d’AlzprotectAlzprotect imagine et développe des solutions thérapeutiques pour ralentir ou stopper la neurodégénérescence et restaurer les capacités du cerveau. Fondée en 2007, Alzprotect est une entreprise Lilloise issue des travaux du Dr André Delacourte, l’un des pionniers de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et du Pr Patricia Melnyk, experte en chimie médicinale, en collaboration avec l’Université Lille 2 et l’INSERM. L’entreprise emploie 8 salariés et bénéficie du soutien de BPI France, de l’Agence Nationale de la Recherche et d’Eurasanté. Alzprotect est engagée dans le développement de solutions thérapeutiques innovantes dans le domaine des maladies neurodégénératives. Alzprotect dispose de 4 familles de brevets internationaux couvrant les médicaments qu’elle développe et leurs indications au plan mondial. Alzprotect est soutenu depuis décembre 2017 par les fonds Xerys. Pour plus d’informations : www.alzprotect.com – LinkedIn – présentation vidéo.A propos de la Fondation Adolphe de RothschildSitué au cœur du 19e arrondissement de Paris, cet hôpital universitaire créé en 1905 est spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou : ophtalmologie, neurologie, ORL…des adultes et des enfants. La Fondation est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) qui propose une prise en charge d’excellence en secteur 1 et assure, chaque année, plus de 400 000 consultations et actes techniques et plus de 45 000 passages aux urgences ophtalmologiques. Disposant de plateaux techniques de dernière génération et d’experts reconnus au niveau mondial, les services de la Fondation apparaissent régulièrement en tête des classements des meilleurs hôpitaux français. Assurant le continuum soins, recherche et formation, la Fondation pilote plus de 150 études de recherche clinique, publie plus de 200 articles scientifiques par an et forme chaque année près de 700 étudiants. Reconnue d’utilité publique, la Fondation est habilitée à recevoir des dons et des legs. Pour plus d’information : www.for.parisA propos de Xerys GestionXerys Gestion est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd’hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales. Xerys Gestion accompagne ainsi les sociétés des secteurs industriels qui vivent des transformations majeures répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux et qui ont des ambitions fortes en termes de développement et d’expansion à l’international. Xerys Gestion se différencie sur le marché tant par son modus operandi et l’accompagnement stratégique et opérationnel auprès des sociétés détenues en portefeuille que par son offre de possibilités d’investissement à la carte proposées aux investisseurs, la relation avec ces derniers et son approche sectorielle. Enfin, Xerys Gestion dispose d’une véritable expertise sectorielle, soutenue par un comité stratégique composé de spécialistes et de sachants reconnus dans les secteurs clés. Xerys Gestion gère plus de 200 millions d’euros d’actifs avec un portefeuille de 9 participations. Pour plus d’informations : www.xerys.com ; LinkedIn @Xerys.