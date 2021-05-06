Китай-Россия - ужесточение правил перевозки грузов в связи с пандемией

Пандемия не отступает. Пока многие делают прививки и ждут, что в скором будущем все карантинные ограничения будут сняты

MOSCOW, RUSSIA, May 6, 2021 /EINPresswire.com/ -- Пандемия не отступает. Пока многие делают прививки и ждут, что в скором будущем все карантинные ограничения будут сняты, правительства разных стран то усложняют, то упрощают условия повседневной жизни, изменяют порядок путешествий, организации работы предприятий.

Особенное влияние пандемия КОВИД 19 оказывает на сферу грузоперевозок, от которой зависят многие аспекты нашей жизни. В частности, в обозримом будущем ожидается запрет перевозки грузов Карго между двумя огромными странами - Китаем и Россией. Это ограничение коренным образом изменит деятельность многих бизнесов.

Фактически карго - это простая доставка товара, так как она предусматривает упрощенную схему таможенного оформления. Это способствовало быстрому прохождению границы, отсутствию сложностей юридического характера. Сейчас же готовится целый ряд законопроектов относительно санитарного досмотра грузов, вне зависимости от того, по какому направлению они следуют - в Китая или из Китая.

Безусловно, это скажется на сроках доставки грузов из Китая в Россию и на сложности оформления. Работу над созданием законодательной базы ведут как российская, так и китайская стороны.

Никакие “серые” схемы провернуть не получится. Кроме того, сложности возникнут и у тех, кто работает абсолютно легально.

Пока что неизвестно, насколько жесткими будут нормы, и как именно предполагается осматривать и проводить санитарную обработку грузов, но однозначно, что для этого придется создать целую инфраструктуру. Не вызывает сомнения и то, что проверяющие органы будут особенно пристально обращать внимание на корректность оформления официальной документации на товар.

Карго - популярнейшая процедура получения грузов из Китая в Россию, которой пользуется огромное количество предпринимателей - как больших компаний, так и малых бизнесов. Активно используют этот способ доставки и частные лица, создавая совместные заказы. Санитарная обработка и проверка документов не окажут никакого влияния на сами грузы, но приведут к задержкам и, вероятно, повышению стоимости доставки.

Примечательно, что ужесточение правил перевозки грузов повлечет за собой также и запрет на транспортировку некоторых категорий товаров. Пока не уточняется, каких именно.

Цены на китайские товары повысятся, что в свою очередь повлечет рост стоимости самой разной продукции. Россияне покупают в Китае не только продукцию для непосредственного использования, но и оборудование, инструменты, станки, а это значит, что они должны будут заложить в производимую продукцию затраты на приобретение.

Особенно пострадают от ужесточения правил перевозки грузов из Китая российские частные и юридические лица, для которых важна оперативная доставка. Учитывая то, что, вполне возможно, после введения новых правил в действие схема транспортировки не будет отлажена, нельзя исключать и сложность прогнозирования сроков доставки. А это в свою очередь плохо для компаний, которые имеют обязательства перед своими партнерами по производству товаров или оказанию услуг.

Мировые эксперты прогнозируют, что КОВИД 19 не отступит и в следующем году. По этой причине многим придется адаптироваться под новые условия и вносить изменения в уже привычные процессы.

Карго не отменяется, такой удобный и полюбившийся многим способ получения грузов является и будет в дальнейшем актуальным. Пандемия отступит, а вирус будет побежден. Но все же на сегодняшний день думать стоит о другом. Конкретные действия можно будет предпринимать тогда, когда станет ясно, какие именно изменения внесут обе страны.