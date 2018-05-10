Приборы нового поколения "Автономный переносной световой комплекс ЧС «Дельта» – для эффективного решения рабочих задач!” — LED Technology

Москва, Россия, May 10, 2018 /EINPresswire.com/ -- Приборы нового поколения "Автономный переносной световой комплекс ЧС «Дельта» – для эффективного решения рабочих задач!

Автономный переносной световой комплекс ЧС «Дельта» – уникальная инженерная разработка, представляющая собой переносное светодиодное устройство освещения местности. Она востребована в строительстве, геологии, МЧС, ТЭК, ЖКХ, горно-шахтной промышленности, дорожной и полицейской службах. Так же, как и традиционная световая башня, ЧС «Дельта» является незаменимым прибором при проведении спасательных работ в зонах аварий, стихийных бедствий, техногенных катастроф. Устройство применяется и в качестве источника специального авиационного и военного освещения. Его использование целесообразно во время проведения учений/операций внутренними спецслужбами.

Достоинства прибора

Наличие в рабочем арсенале ЧС «Дельта» – это гарантия надежности, безопасности и высокой эффективности. Конструкция обеспечивает приспособлению отменные ударопрочные характеристики, исключающие неожиданную поломку в процессе применения. Мобильный переносной световой комплекс ЧС «Дельта» отлично защищен от негативного воздействия окружающей среды и не требует дорогостоящего обслуживания.

Автономное освещение с помощью ЧС «Дельта» имеет ряд несомненных достоинств по сравнению с аналогами. Инженеры и технологи компании при разработке прибора применили ряд оригинальных идей, обеспечивающих ему высокую эффективность работы в самых экстремальных условиях. К основным достоинствам ЧС «Дельта» относятся:

Долговечность. Срок службы LED -ламп, являющихся основными элементами изделия, существенно выше, чем у других источников освещения. Они могут работать до 100000 часов.

Высокое качество света и цветопередачи. LED-лампы позволяют намного четче видеть окружающие предметы. Они излучают свет, предельно близкий к естественному. Вследствие этого работать на объекте можно намного быстрее и эффективнее.

Легкость в применении. Для того, чтобы включить/отключить прибор, не надо обладать специфическими узкопрофильными знаниями. Достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и придерживаться ее рекомендаций.

Надежность и прочность. LED-лампы имеют высокую степень износостойкости. Это дает возможность использовать их в экстремальных условиях, в том числе в пожароопасной обстановке. Переносное аварийное освещение выдерживает самые тяжелые нагрузки.

Экономичность эксплуатации. По сравнению с другими, менее продуктивными источниками, светодиодные лампы в несколько раз выгоднее в применении. Им не нужно обеспечивать высокое потребление электроэнергии.

Высокая устойчивость к перепадам напряжения и температур. LED-лампы, по сравнению с традиционными источниками света, намного менее требовательны к условиям эксплуатации.

Автономный переносной световой комплекс ЧС «Дельта» имеет несколько вариантов зарядки

сеть напряжением 220 вольт

солнечная батарея

автомобильный

Прибор оборудован интеллектуальным светодиодным дисплеем с индикатором питания.

Он помогает мгновенно определить состояние приспособления. В целом инновационный прибор освещения обеспечивает широкий спектр функций.

Автономный переносной световой комплекс ЧС «Дельта» - наука работает для вас!

Применение: Аварийные ситуации, техническое обслуживание, полиция, спасательные службы МЧС, пожарные, горнодобывающая промышленность , ТЭК . ЖД , военная промышленность , строительные и дорожные организации , гелогогоразведочные и т.п.