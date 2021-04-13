المجلس العالمي للبصريات يقر قرارًا يدعو إلى معيار لإدارة العناية بقصر النظر
EINPresswire.com/ -- لتعزيز التزام مجلس إدارة المجلس العالمي للبصريات (WCO) بالتصدي للوباء العالمي لقصر النظر لدى الأطفال، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار ينصح أخصائيي البصريات بإدراج معيار لإدارة رعاية قصر النظر ضمن ممارساتهم.
قال بول فولكيسون، رئيس المجلس العالمي للبصريات، "قصر النظر يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، وكذلك مخاطر ضعف البصر المرتبطة بهذه الحالة1. مع توقع إصابة أكثر من خمسة مليارات شخص بقصر النظر بحلول عام 20502، يجب على مجتمع البصريات العالمي زيادة جهوده لمكافحة هذه المشكلة الصحية العامة". "حددت الأبحاث المهمة عددًا من التدخلات للتمكن من السيطرة على تطور قصر النظر. إن وضع معيار للرعاية يطبق هذه التدخلات بشكل منتظم ومتسق، لا سيما في سن مبكرة، قد يقي من قصر النظر أو يؤخر ظهوره، أو يوقف تقدمه أو يبطئه".
يحدد القرار معيار الرعاية المستند إلى الأدلة باعتباره يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:
• التخفيف - يقوم أخصائيو البصريات بتثقيف الآباء والأطفال وإرشادهم خلال فحوصات العين المبكرة والمنتظمة بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى لمنع ظهور قصر النظر أو تأخيره.
• القياس - يقوم أخصائيو البصريات بتقييم حالة المريض خلال فحوصات الرؤية الشاملة المنتظمة وصحة العين، مثل قياس الخطأ الانكساري والطول المحوري كلما أمكن ذلك.
• الإدارة - يعالج أخصائيو البصريات احتياجات المرضى اليوم من خلال تصحيح قصر النظر، مع توفير التدخلات المستندة إلى أدلة (مثل العدسات اللاصقة والنظارات والمستحضرات الصيدلانية) التي تبطئ من تطور قصر النظر، وذلك لتحسين نوعية الحياة وتحسين صحة العين اليوم وفي المستقبل.
كما تنصح فاحصي البصريات بأن يدمجوا في ممارساتهم معيار الرعاية لإدارة قصر النظر، والذي ينتقل من مجرد تصحيح الرؤية إلى التعامل مع الحالة، ويتضمن أيضًا التثقيف العام والمناقشات المبكرة والمتكررة مع الآباء التي تشرح:
• طبيعة قصر النظر.
• عوامل نمط الحياة التي قد تؤثر في قصر النظر.
• المخاطر المتزايدة على صحة العين على المدى الطويل والناتجة عن قصر النظر.
• الأساليب المتاحة التي يمكن استخدامها للتعامل مع قصر النظر وإبطاء تقدمه.
يمكن العثور على قرار معيار الرعاية بالكامل على الموقع الإلكتروني للمجلس العالمي للبصريات، هنا.
أعلن المجلس العالمي للبصريات والشركة الرائدة في مجال التعامل مع قصر النظر CooperVision، مؤخرًا عن شراكة عالمية لزيادة الوعي بتطور قصر النظر وتشجيع أخصائيي البصريات على تبني معيار رعاية للتعامل مع الحالة. ستنشئ الشراكة موردًا عالميًا يضم موارد بلغات متعددة للتعامل مع قصر النظر، وبرمجة ليس الوصول إليها متاحًا على نطاق واسع أو لم يتم تناولها بنشاط في قطاعات أو بلدان معينة في الوقت الحالي.
قال فولكيسون "لا يمكن إنكار الحقائق والإحصاءات الواردة في القرار والتي وافق عليها المجلس العالمي للبصريات بالنيابة عن الأعضاء المنتسبين البالغ عددهم 38 عضوًا، و 45 منظمة عضو في الدول التي تمثل أكثر من 114000 أخصائي بصريات. إنني أدعو جميع المنظمات من البلدان الأعضاء إلى إصدار قرار خاص بهم، أو اتخاذ إجراء مماثل، للإعلان علنًا عن دعمهم لإنشاء وتنفيذ معيار رعاية يتمحور حول نُهُج مستندة إلى أدلة لعلاج تطور قصر النظر."
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1 التقرير العالمي عن الإبصار، 2019. منظمة الصحة العالمية
2 هولدن وآخرون، - الانتشار العالمي لقصر النظر وقصر النظر الشديد والاتجاهات الزمنية من عام 2000 حتى عام 2050. طب العيون 2016. 123(5):1036-1042
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات والمتخصصين في الصناعة ومنظمات البصريات، ويتصور عالماً حيث يقدم اختصاص البصريات صحة عين عالية الجودة ورعاية إبصار متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
Jamie Palmeroni-Lavis
قال بول فولكيسون، رئيس المجلس العالمي للبصريات، "قصر النظر يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، وكذلك مخاطر ضعف البصر المرتبطة بهذه الحالة1. مع توقع إصابة أكثر من خمسة مليارات شخص بقصر النظر بحلول عام 20502، يجب على مجتمع البصريات العالمي زيادة جهوده لمكافحة هذه المشكلة الصحية العامة". "حددت الأبحاث المهمة عددًا من التدخلات للتمكن من السيطرة على تطور قصر النظر. إن وضع معيار للرعاية يطبق هذه التدخلات بشكل منتظم ومتسق، لا سيما في سن مبكرة، قد يقي من قصر النظر أو يؤخر ظهوره، أو يوقف تقدمه أو يبطئه".
يحدد القرار معيار الرعاية المستند إلى الأدلة باعتباره يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:
• التخفيف - يقوم أخصائيو البصريات بتثقيف الآباء والأطفال وإرشادهم خلال فحوصات العين المبكرة والمنتظمة بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى لمنع ظهور قصر النظر أو تأخيره.
• القياس - يقوم أخصائيو البصريات بتقييم حالة المريض خلال فحوصات الرؤية الشاملة المنتظمة وصحة العين، مثل قياس الخطأ الانكساري والطول المحوري كلما أمكن ذلك.
• الإدارة - يعالج أخصائيو البصريات احتياجات المرضى اليوم من خلال تصحيح قصر النظر، مع توفير التدخلات المستندة إلى أدلة (مثل العدسات اللاصقة والنظارات والمستحضرات الصيدلانية) التي تبطئ من تطور قصر النظر، وذلك لتحسين نوعية الحياة وتحسين صحة العين اليوم وفي المستقبل.
كما تنصح فاحصي البصريات بأن يدمجوا في ممارساتهم معيار الرعاية لإدارة قصر النظر، والذي ينتقل من مجرد تصحيح الرؤية إلى التعامل مع الحالة، ويتضمن أيضًا التثقيف العام والمناقشات المبكرة والمتكررة مع الآباء التي تشرح:
• طبيعة قصر النظر.
• عوامل نمط الحياة التي قد تؤثر في قصر النظر.
• المخاطر المتزايدة على صحة العين على المدى الطويل والناتجة عن قصر النظر.
• الأساليب المتاحة التي يمكن استخدامها للتعامل مع قصر النظر وإبطاء تقدمه.
يمكن العثور على قرار معيار الرعاية بالكامل على الموقع الإلكتروني للمجلس العالمي للبصريات، هنا.
أعلن المجلس العالمي للبصريات والشركة الرائدة في مجال التعامل مع قصر النظر CooperVision، مؤخرًا عن شراكة عالمية لزيادة الوعي بتطور قصر النظر وتشجيع أخصائيي البصريات على تبني معيار رعاية للتعامل مع الحالة. ستنشئ الشراكة موردًا عالميًا يضم موارد بلغات متعددة للتعامل مع قصر النظر، وبرمجة ليس الوصول إليها متاحًا على نطاق واسع أو لم يتم تناولها بنشاط في قطاعات أو بلدان معينة في الوقت الحالي.
قال فولكيسون "لا يمكن إنكار الحقائق والإحصاءات الواردة في القرار والتي وافق عليها المجلس العالمي للبصريات بالنيابة عن الأعضاء المنتسبين البالغ عددهم 38 عضوًا، و 45 منظمة عضو في الدول التي تمثل أكثر من 114000 أخصائي بصريات. إنني أدعو جميع المنظمات من البلدان الأعضاء إلى إصدار قرار خاص بهم، أو اتخاذ إجراء مماثل، للإعلان علنًا عن دعمهم لإنشاء وتنفيذ معيار رعاية يتمحور حول نُهُج مستندة إلى أدلة لعلاج تطور قصر النظر."
###
1 التقرير العالمي عن الإبصار، 2019. منظمة الصحة العالمية
2 هولدن وآخرون، - الانتشار العالمي لقصر النظر وقصر النظر الشديد والاتجاهات الزمنية من عام 2000 حتى عام 2050. طب العيون 2016. 123(5):1036-1042
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات والمتخصصين في الصناعة ومنظمات البصريات، ويتصور عالماً حيث يقدم اختصاص البصريات صحة عين عالية الجودة ورعاية إبصار متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
Jamie Palmeroni-Lavis
McDougall Communications
+1 585-478-4338
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