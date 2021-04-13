世界眼科視光學理事會通過決議，呼籲制定近視控制護理標準
EINPresswire.com/ -- 為進一步致力於解決全球兒童近視流行病，世界眼科視光學理事會 (WCO) 董事會一致通過決議，建議視光師在其執業中納入一套近視控制護理標準。
「近視個案的增長速度驚人，與此病症相關的視力損害風險亦迅速增加。1。預計到 2050 年，將有超過 50 億人受近視影響2，全球視光師業界必須作出更多努力，以對抗此項公共健康問題。」世界眼科視光學理事會主席 Paul Folkesson 指出，「已有重要研究得出多項干預措施，可能有助於控制近視加深。建立一套護理標準，以定期及一致地施行這些干預措施，尤其針對年幼患者，可能有助於預防或延緩近視的出現，或者阻止或減慢近視加深。」
此項決議定義了循證護理標準，當中包含三個主要部分：
• 減輕 — 視光師在早期和定期眼科檢查期間，會就生活方式、飲食和其他因素，對父母和孩子提供教育和諮詢，以預防或延緩近視的出現。
• 量度 — 視光師在定期的全面視力及眼睛健康檢查期間，會評估患者的狀況，例如在可能的情況下，量度屈光不正和眼球長度。
• 管理 — 視光師透過矯正近視，以滿足現今患者的需求，同時亦提供循證干預措施（例如隱形眼鏡、眼鏡、藥物），以減緩近視加深，從而改善現今和未來的生活質素，以及提升眼睛健康。
此外，此項決議亦建議視光師在其執業中納入近視控制護理標準，此項標準由單純矯正視力，轉為控制病症；同時更包括公共教育；以及在早期與父母進行頻繁討論以解釋：
• 何謂近視。
• 生活方式中可能影響近視的因素。
• 近視為長期眼睛健康帶來更高風險。
• 可用於控制近視及減緩近視加深的方法。
完整的護理標準決議已載於世界眼科視光學理事會的網站，請按此查閱。
最近，WCO 與近視控制範疇的領導者 CooperVision 宣布了一項全球性合作夥伴關係，以提高大眾對近視加深的認識，並且鼓勵視光師採用一套護理標準來控制病症。此夥伴關係將建立一項全球資源，其中包含多語言的近視控制資源和計劃，以滿足目前未有廣泛普及或重視此方面資源之部分地區或國家的需求。
「無可否認，決議中引用的事實和統計資料，已由 WCO 董事會代表 38 名普通會員和 45 個國家或地區會員組織（代表超過 114,000 名視光師）批准。」Folkesson 說道，「我現正呼籲所有國家或地區成員組織通過其決議，或者採取類似的行動，公開宣布支持建立和實施以循證方法為核心的護理標準，以控制近視加深。」
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1World Report on Vision（世界視力報告），2019 年。世界衛生組織
2 Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 （2000 年至 2050 年近視和高度近視的全球普及率和時間趨勢）。 Ophthalmology（眼科學期刊），2016 年。123(5):1036-1042
關於世界眼科視光學理事會
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解，請瀏覽 www.worldoptometry.org 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。
Jamie Palmeroni-Lavis
「近視個案的增長速度驚人，與此病症相關的視力損害風險亦迅速增加。1。預計到 2050 年，將有超過 50 億人受近視影響2，全球視光師業界必須作出更多努力，以對抗此項公共健康問題。」世界眼科視光學理事會主席 Paul Folkesson 指出，「已有重要研究得出多項干預措施，可能有助於控制近視加深。建立一套護理標準，以定期及一致地施行這些干預措施，尤其針對年幼患者，可能有助於預防或延緩近視的出現，或者阻止或減慢近視加深。」
此項決議定義了循證護理標準，當中包含三個主要部分：
• 減輕 — 視光師在早期和定期眼科檢查期間，會就生活方式、飲食和其他因素，對父母和孩子提供教育和諮詢，以預防或延緩近視的出現。
• 量度 — 視光師在定期的全面視力及眼睛健康檢查期間，會評估患者的狀況，例如在可能的情況下，量度屈光不正和眼球長度。
• 管理 — 視光師透過矯正近視，以滿足現今患者的需求，同時亦提供循證干預措施（例如隱形眼鏡、眼鏡、藥物），以減緩近視加深，從而改善現今和未來的生活質素，以及提升眼睛健康。
此外，此項決議亦建議視光師在其執業中納入近視控制護理標準，此項標準由單純矯正視力，轉為控制病症；同時更包括公共教育；以及在早期與父母進行頻繁討論以解釋：
• 何謂近視。
• 生活方式中可能影響近視的因素。
• 近視為長期眼睛健康帶來更高風險。
• 可用於控制近視及減緩近視加深的方法。
完整的護理標準決議已載於世界眼科視光學理事會的網站，請按此查閱。
最近，WCO 與近視控制範疇的領導者 CooperVision 宣布了一項全球性合作夥伴關係，以提高大眾對近視加深的認識，並且鼓勵視光師採用一套護理標準來控制病症。此夥伴關係將建立一項全球資源，其中包含多語言的近視控制資源和計劃，以滿足目前未有廣泛普及或重視此方面資源之部分地區或國家的需求。
「無可否認，決議中引用的事實和統計資料，已由 WCO 董事會代表 38 名普通會員和 45 個國家或地區會員組織（代表超過 114,000 名視光師）批准。」Folkesson 說道，「我現正呼籲所有國家或地區成員組織通過其決議，或者採取類似的行動，公開宣布支持建立和實施以循證方法為核心的護理標準，以控制近視加深。」
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1World Report on Vision（世界視力報告），2019 年。世界衛生組織
2 Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 （2000 年至 2050 年近視和高度近視的全球普及率和時間趨勢）。 Ophthalmology（眼科學期刊），2016 年。123(5):1036-1042
關於世界眼科視光學理事會
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解，請瀏覽 www.worldoptometry.org 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。
Jamie Palmeroni-Lavis
McDougall Communications
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