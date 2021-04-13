世界验光协会 (World Council of Optometry) 通过决议倡导近视管理护理标准
EINPresswire.com/ -- 为了进一步致力于解决全球儿童近视流行病问题，世界验光协会 (WCO) 董事会一致通过了一项决议，建议验光师在其执业实践中纳入近视管理的护理标准。
“近视正以惊人的速度蔓延，与此疾病相关的视力损害风险也在显著增加1。到 2050 年，预计将有超过 50 亿人受到近视的影响2，全球验光界必须加大力度解决这一公共卫生问题，”世界验光协会主席 Paul Folkesson 指出。“大量研究已确定了许多可能控制近视发展的干预措施。通过确立护理标准来持续、定期地运用这些干预措施，特别是在早期这样做，可以预防或延迟近视的发生，或者阻止或减缓其发展。”
这项决议定义了基于证据的护理标准，其中包含三个主要部分：
• 缓解 — 验光师在早期和定期眼科检查期间就预防/延迟近视发生的生活方式/饮食/其他因素向父母和孩子提供教育和咨询。
• 测量 — 验光师在定期全面视力和眼睛健康检查期间评估患者的状况（例如，尽可能包括屈光不正和眼轴长度）。
• 管理 — 验光师通过矫正近视来解决患者当前需求，同时还提供基于证据的干预措施（例如，隐形眼镜、框架眼镜、药物）以减缓近视发展，从而改善当前及以后的生活质量和眼睛健康。
它还建议验光师在其执业实践中纳入近视管理护理标准，从简单地矫正视力转为控制病症，并且还包括公众教育和与家长及早且经常开展讨论以解释：
• 什么是近视。
• 可能影响近视的生活方式因素。
• 近视带来长期眼睛健康风险增加。
• 可用来管理近视并减缓其发展的方法。
该护理标准决议全文位于世界验光理事会网站上的此处。
WCO 和近视管理领域的领导者 CooperVision 最近宣布了一项全球合作，以提升对近视发展的认识，并鼓励验光师采用标准护理方法来控制这种疾病。此项合作将建立一个全球资源，其中包括目前在某些国家/地区或领域尚未广泛提供或积极关注的多语言近视管理资源和方案。
Folkesson 表示：“此项决议中引用的事实和统计数据已得到代表我们 38 个附属成员的 WCO 董事会和代表 114,000 多名验光师的 45 个国家成员组织的认可，这是毫无疑问的。”“我在此呼吁我们所有国家成员组织通过自己的决议或采取类似行动，公开宣布支持建立和实施围绕基于证据的近视发展控制方法的护理标准。”
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1 《世界视力报告》，2019 年。世界卫生组织 (WHO)
2 Holden et al, - 2000 年至 2050 年全球近视和高度近视的患病率和时间趋势。 Ophthalmology 2016。123(5):1036-1042
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和视光学组织。协会愿景是通过视光学技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
Jamie Palmeroni-Lavis
“近视正以惊人的速度蔓延，与此疾病相关的视力损害风险也在显著增加1。到 2050 年，预计将有超过 50 亿人受到近视的影响2，全球验光界必须加大力度解决这一公共卫生问题，”世界验光协会主席 Paul Folkesson 指出。“大量研究已确定了许多可能控制近视发展的干预措施。通过确立护理标准来持续、定期地运用这些干预措施，特别是在早期这样做，可以预防或延迟近视的发生，或者阻止或减缓其发展。”
这项决议定义了基于证据的护理标准，其中包含三个主要部分：
• 缓解 — 验光师在早期和定期眼科检查期间就预防/延迟近视发生的生活方式/饮食/其他因素向父母和孩子提供教育和咨询。
• 测量 — 验光师在定期全面视力和眼睛健康检查期间评估患者的状况（例如，尽可能包括屈光不正和眼轴长度）。
• 管理 — 验光师通过矫正近视来解决患者当前需求，同时还提供基于证据的干预措施（例如，隐形眼镜、框架眼镜、药物）以减缓近视发展，从而改善当前及以后的生活质量和眼睛健康。
它还建议验光师在其执业实践中纳入近视管理护理标准，从简单地矫正视力转为控制病症，并且还包括公众教育和与家长及早且经常开展讨论以解释：
• 什么是近视。
• 可能影响近视的生活方式因素。
• 近视带来长期眼睛健康风险增加。
• 可用来管理近视并减缓其发展的方法。
该护理标准决议全文位于世界验光理事会网站上的此处。
WCO 和近视管理领域的领导者 CooperVision 最近宣布了一项全球合作，以提升对近视发展的认识，并鼓励验光师采用标准护理方法来控制这种疾病。此项合作将建立一个全球资源，其中包括目前在某些国家/地区或领域尚未广泛提供或积极关注的多语言近视管理资源和方案。
Folkesson 表示：“此项决议中引用的事实和统计数据已得到代表我们 38 个附属成员的 WCO 董事会和代表 114,000 多名验光师的 45 个国家成员组织的认可，这是毫无疑问的。”“我在此呼吁我们所有国家成员组织通过自己的决议或采取类似行动，公开宣布支持建立和实施围绕基于证据的近视发展控制方法的护理标准。”
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1 《世界视力报告》，2019 年。世界卫生组织 (WHO)
2 Holden et al, - 2000 年至 2050 年全球近视和高度近视的患病率和时间趋势。 Ophthalmology 2016。123(5):1036-1042
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和视光学组织。协会愿景是通过视光学技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
Jamie Palmeroni-Lavis
McDougall Communications
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