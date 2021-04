Printangers: il network italiano della stampa digitale

printangers network italiano della stampa digitale

Tradizione e innovazione nel mondo della stampa made-in-Italy

ITALY, April 9, 2021 / EINPresswire.com / -- Printangers è il primo network italiano di stampatori specializzati in stampa digitale di grande formato. 11 le prime sedi fisiche -destinate a raddoppiare nel 2021- collegate da una piattaforma digitale in grado di fornire un servizio rapido e competitivo ma anche preciso e affidabile, basato su competenze consolidate.Con l'accelerazione della pandemia nel 2020 l'idea di Printangers è diventata un vero e proprio "salva-vita" per il settore: con una capacità produttiva di 8.500 mq al giorno 37 sistemi di stampa wide e super wide format, 11 plotter industriali e 15 sistemi di taglio digitale."Il progetto vuole consociare molte realtà specializzate sul territorio per portare su web le nostre eccellenze 'analogiche'" spiega Daniela Mortara, Operation Manager di Printangers a Milano. "Abbiamo voluto andare oltre i soliti prodotti di piccolo o grande formato già disponibili ovunque, online. Printangers punta al contrario su progetti 'ad hoc', stampati, incisi, decorati, ricamati da professionisti della stampa. Da acquistare così come sono oppure da personalizzare online. Un marketplace in continua evoluzione: ogni mese aggiungiamo nuove soluzioni per dare voce alla creatività e alla professionalità dei nostri Printangers".Si tratta per certi versi di servizi disponibili online per la prima volta perché aggiungono a sofisticate tecnologie di stampa anche professionalità per installazione o montaggio. Basti pensare ai film adesivi per wrappare auto oppure a una carta da parati per rivestire pareti "personalizzate" come quelle di un hotel.Grazie a partnership con installatori, montatori e wrapper professionisti su tutto il territorio nazionale Printangers garantisce soluzioni "chiavi in mano" per ogni progetto.Una soluzione pensata per le agenzie, studi grafici, allestitori fieristici ma anche per liberi professionisti che possono contare su un team di assistenza clienti presente, esperto e reale. Se infatti Printangers individua a tutti gli effetti una piattaforma di stampa digitale il servizio è tagliato su misura per ogni esigenza, e spazia dalla consulenza prevendita al controllo del file grafico fino alla consegna.Una specie di "eroe della stampa" che veglia sul cliente (di qui il nome della piattaforma nonché l'idea di una campagna che verrà lanciata nei prossimi giorni).