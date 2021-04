Aquafighter® jetzt in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit wasserloser Dieseltechnologie und kompetenten Partnern

Aquafighter® von DieselCare AS Norway: Aqua Fighter ist eine einfache Lösung, um Kraftstoff von Wasser zu reinigen und den Kraftstofftank jederzeit wasserfrei zu halten. Aquafighter® vorher und nachher: ​​Der Unterschied ist klar. MCS Deutschland - Deutscher Partner für Aquafighter®.

Aquafighter® entfernt Wasser aus Dieselkraftstoff und Kraftstofftank, um die Vorteile von Additiven und Kraftstoffreinigungssystemen zu kombinieren.

Aquafighter für jeden Dieselbetreiber so wichtig und wertvoll, der möchte, dass seine Maschine sicher und genau arbeitet.” — David Schoofs von MCS Deutschland

KEVELAER, DEUTSCHLAND, April 20, 2021 /EINPresswire.com/ -- Aquafighter®, eine neue Technologie, um Kraftstoff wasserfrei zu halten, ist Partnerschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingegangen. Steve Schultz von DieselCare AS, Hersteller von Aquafighter®: "Wir freuen uns sehr, unsere Technologie im deutschsprachigen Raum präsentieren zu können. Von Landwirten über Bootsfahrer, Bergbau- und Bauunternehmen bis hin zu Generatorbesitzern und allen anderen, die Dieselmotoren besitzen oder betreiben. Unsere Technologie reduziert die Risiken, die durch Wasser / Kondensation im Kraftstofftank entstehen (z.B. Dieselwanzen, mikrobielles Wachstum, Tankkorrosion, verstopfte Filter / Einspritzdüsen) sowie die Reduzierung von Risiken, wodurch Schäden an der Kraftstoffeffizienz des Motors beseitigt oder erheblich verringert werden.

Aquafighter® ist ein einfaches Produkt, das leicht am Boden des Kraftstofftanks installiert werden kann. Es entfernt Wasser aus Dieselkraftstoff und Nicht-Ethanol-Benzin und schützt die Tanks, in denen sie sich befinden, vor Wasseransammlungen.

Per Jahnsrud, CEO von DieselCare AS: "Als langjähriger Kraftstoffprofi haben wir hart daran gearbeitet, dieses Aquafighter®-Produkt zu entwickeln, da wir eine Lösung brauchten, um das gesamte Wasser im gesamten Tank zu entfernen. Wasser verursacht viel Schaden und wir wissen, dass Menschen, die Aquafighter® zum ersten Mal verwenden, nicht mehr auf Aquafighter® verzichten möchten. "

Aquafighter® ist in verschiedenen Größen erhältlich.

David Schoofs von MCS Deutschland: "Wasser ist ein unvermeidlicher Bestandteil in jedem Kraftstofftank. Luft strömt ständig in den Tank und bringt Kondenswasser mit sich, welches sich im Tank ansammelt. Nur wenige Milliliter Wasser können bereits Bakterien wachsen lassen. Das Versagen Ihres Motors oder Ihrer Einspritzdüsen ist dadurch vorprogrammiert. Deshalb ist Aquafighter für jeden Dieselbetreiber so wichtig und wertvoll, der möchte, dass seine Maschine sicher und langlebig arbeitet. "

Aquafighter® wurde 2015 von DieselCare AS in Norwegen entwickelt. Im Jahr 2017 wurde Aquafighter® nach umfangreichen Labor- und Feldtests eines großen internationalen Kraftstoffunternehmens in die Praxis umgesetzt. Millionen Liter Dieselabfälle wurden gereinigt wurden, und wieder in hochwertigen Kraftstoff umgewandelt, welche als Wartungslösung im Tank aufbewahrt werden konnte. Die Tankstellen sind jederzeit wasserfrei und verhindern, dass sich Kraftstoffabfälle jemals wieder entwickeln. Als Wartungslösung hält Aquafighter® den Kraftstoff immer in besserem Zustand und verhindert das Wachstum von Bakterien / Insekten. Dies verringert die Notwendigkeit eines Filterwechsels, eliminiert die Entwicklung von abgebautem / trübem Kraftstoff und reduziert den Verschleiß an jedem Teil des Tanks erheblich bis hin zum Motor.

Daniel Huegli von Huegli Tech in der Schweiz, "Mit Aquafighter® können wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, Wasser aus ihrem Kraftstoff zu entfernen und die Ansammlung von Wasser in ihrem Kraftstofftank direkt im Tank selbst zu verhindern. Dies war vor dieser Technologie nicht möglich. Und jetzt können wir dies mit jedem teilen, vom größten Dieselbetreiber bis zu einem Kunden mit einem 25-Liter-Kraftstofftank auf seinem Boot."

Aquafighter® hat eine breite Anwendung und ist ideal für Dieselgeneratoren, landwirtschaftliche Geräte, Lagertanks, Bau- und Bergbaumaschinen, Lastkraftwagen und praktisch jeden anderen Dieseltank.

Wir freuen uns, Ihnen unsere deutschsprachigen Aquafighter®-Partner vorstellen zu können. Unsere Partner sind für den Aufbau von Vertriebs- und Händlernetzwerken im Land bei Einzelhändlern, Wartungsunternehmen, Yachthäfen und anderen Verkaufsstellen in ihren nationalen Märkten verantwortlich.

David Schoofs

MCS GmbH (Deutschland)

www.mcs-ps.de

+49 2832 978 9898

info@mcs-ps.de

Michael Ernst

GiA Industrietechnik (Österreich)

www.gia.co.at

+43 (664) 8849 4808

michael.ernst@gia.co.at

Daniel Huegli

Huegli Tech (Schweiz und Österreich)

www.huegli-tech.com

+41 62 916 50 30

sales@huegli-tech.com

Aquafighter - Kongsvinger, Norway

WhatsApp +47 484 07 240

sales@aquafighter.com

