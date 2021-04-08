加拿大房屋價格狂涨，但房屋評估價與售價不符情况下讓買家陷入困境
在加拿大某些地區，房價上漲得飛快，以至於房屋評估師設定的房屋估值跟不上步伐，使一些潛在房屋買家和抵押貸款機構陷入困境。
在未來幾個月， 溫哥華房價應該會有調整， 因爲畢竟現在出現的情況大部分是樓換樓。 長期樓市發展還是要靠年輕一代和新移民。 但現在失業率高， 而房屋價格不停攀升， 這絕對不是一個好的信號 - 只要一加利息， 就可以控制房屋價格， 但是， 目前的經濟那麽差， 央行不會冒然加息。 不過， 如果經濟一旦好轉， 銀行加息， 現在的房屋買家就會負債纍纍。”VANCOUVER, BC, CANADA, April 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- 在加拿大某些地區，房價上漲得飛快，以至於房屋評估師設定的房屋估值跟不上步伐，使一些買家和抵押貸款機構陷入困境。
— 陳燃星
當銀行或信用合作社決定可以向特定房屋貸出多少錢時，評估是關鍵因素。這是該房屋當前價值的快照，並根據最近銷售數據對房屋進行了檢查。
但是，在许多社区，尤其是在最大的城市中心以外的较小城市中，拍卖价格接连不断刷新高，使得估价越来越低于所付的价格。对于依靠贷款作为购买的大部分资金的买家來說，这可能会留下资金缺口，迫使他们迅速拿出额外的现金来完成交易。
“我们经常无法满足其中一些成功买家的期望，”BC省高贵林港的Intercity Appraisals Ltd.持牌人Rick Sieb说：“在COVID之前，我想说的是，不匹配的賣價是50，50。可现在我们的評估價格和房屋價格相差甚遠。”
评估师评估高售价的房屋所面临的挑战是确定這個是市场趋势还是市場异常，然后将该判断与可靠数据相结合。但是，解除房屋買賣条件可能需要几周的时间，某些甚至可能需要30到90天才能完成房屋交易。在Covid-19的早期，可以比较销售量较少。
加拿大皇家银行个人理财产品高级副总裁玛丽·埃伦·布朗（Mary Ellen Brown）在接受采访时说：“我们现在看到的更多。” 该银行没有統計過有多少房屋的估值低于购买价格，但基于房價上漲和更多贷款申请数量，“现在市场上看到房屋評估值低於賣價是越來越多。”
某些评估仅使用自动模型运行的数据来完成。但是大多数涉及评估师都要进入房屋進行評估。布朗女士说，在現在的市场，自动化和人工方法都在“苦苦挣扎”。随着价格的飙升，“我们对[自动化]模型的依赖减少了。”
住房市場狂热一个方面对评估师有利：无条件或附加条件的中标比例不断提高。锡布说，这些房屋買賣被更快地视为最终销售，“因此我们确实获得了一些非常新鲜的市场数据。”
但是，当房屋的估值远远低于其高昂的售价时，这种趋势也会使一些买家面临风险。在某些城市中，许多房屋的竞價都很激烈，以至于通常允许购房者退出的条件被视为过时了。“多年来，我们一直没有为客户提供有条件在合約上，” Bosley Real Estate Ltd.的经纪人达维尔·莫里森（Davelle Morrison）说，他与大多伦多地区的首次购房者和投资者合作。
当评估和价格不匹配时，银行和贷款人将使用估值和其他风险因素（而不是价格）来调整其贷款，这意味着买方可能无法像预期的那样借款。“作为潜在的房屋買家，我当时不得不面对資金短缺的情况，”加拿大评估学会首席执行官基思·兰卡斯尔在接受采访时说。“您可能会发现自己在财务上处于非常困难的境地。”
布朗女士说，由于房價高了， 借款人之前預留的定價也在縮水，无法预付定金，加拿大皇家银行的贷款也没有减少的情況下，也许買家正在召集其他家人解决这个資金問題。或者買家也要賣了自己的股票/基金等去解决这一问题。
又或者，在某些情况下，买家可能会求助于收取更高利率的私人貸款公司以弥補缺口。
当房屋评估降低时，房地产经纪人和贷款经纪人有时会敦促评估师考虑其他数据，或敦促贷款方寻求第二意见。Sieb先生说：“我们承受着很大的压力，尤其是随着大量貸款要做。每天，我们拒绝的貸款请求数量是我们平時的两倍，因为我们无法按時完成貸款需求。”
在典型的市场条件下，在温哥华和多伦多等主要城市，销售价格与估值價格之间有很大差距是比較常见的。但是由于Covid-19使买家迫切希望获得更多的居住空间，并且在家工作越来越普遍，因此某些偏遠地區被炒得越來越熱，例如魁北克的加蒂诺，安大略的巴里和金斯顿以及卑诗省的Mission和阿伯茨福德.
Treat Hull＆Associates Ltd.的持牌人和经纪Treat Hull说，多伦多东部的爱德华王子县等地区正在出现“非理性繁荣”。但是，房價评估差距在这里并不常见，因为需要大量貸款的买家越来越少-通常他们是富裕的专业人士他們购买第二套房子或挖掘大城市房屋和积累的资产。
即使在那些市场中，当前价格与过去价格之间的差距也可能很大。Bob Clarke经营多伦多北部的豪宅和别墅，他最近幫一個房子作評估，他預期那处房产的售价将超过200万左右。但另一位经纪人建议标价350万。最終这所房子的售价为330万。
当他打电话给评估师并问：“都疯了吗？” 他了解到，评估师拒绝评估房产，并告诉卖方估价和售价 – 首位數字并非同一個數字， 你叫我怎麽再去做房屋評估。
溫哥華地產經紀陳燃星覺得 “在未來幾個月， 溫哥華房價應該會有調整， 因爲畢竟現在出現的情況大部分是樓換樓。 長期樓市發展還是要靠年輕一代和新移民。 但現在失業率高， 而房屋價格不停攀升， 這絕對不是一個好的信號 - 只要一加利息， 就可以控制房屋價格， 但是， 目前的經濟那麽差， 央行不會冒然加息。 不過， 如果經濟一旦好轉， 銀行加息， 現在的房屋買家就會負債纍纍。”
如果您有任何問題， 請上溫哥華房地產網去留言。 謝謝您的時間！
Ran Chen
BuyProperties BC
+1 778-858-2876
randychen@buypropertiesbc.com