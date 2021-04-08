加拿大房屋價格狂涨，但房屋評估價與售價不符情况下讓買家陷入困境

溫哥華專業地產經紀陳燃星 溫哥華公寓買賣 溫哥華獨立屋買賣

在加拿大某些地區，房價上漲得飛快，以至於房屋評估師設定的房屋估值跟不上步伐，使一些潛在房屋買家和抵押貸款機構陷入困境。

在未來幾個月， 溫哥華房價應該會有調整， 因爲畢竟現在出現的情況大部分是樓換樓。 長期樓市發展還是要靠年輕一代和新移民。 但現在失業率高， 而房屋價格不停攀升， 這絕對不是一個好的信號 - 只要一加利息， 就可以控制房屋價格， 但是， 目前的經濟那麽差， 央行不會冒然加息。 不過， 如果經濟一旦好轉， 銀行加息， 現在的房屋買家就會負債纍纍。” — 陳燃星