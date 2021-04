IRMIX Radio's Top 20 Indie Countdown Weekending April 3, 2021

This Weeks #1 Single on IRMIX Radio KG Salone This Weeks #2 Artist Jyrice Friendzone # 3 on IRMIX Radio's Top 20 Indie Countdown

Major shakeups in IRMIX Radio's Top 20 Indie Chart

There have been some major shakeups this week's IRMIX Radio Top 20 Indie Chart, I am excited for those that are charting. Congratulations to each and every one of you!” — Martone

DETROIT, MI, UNITED STATES, April 1, 2021 / EINPresswire.com / -- 20. Jay Gudda Ectetera Jay Gudda Music19. Catie Waters Crazy Cutmore Ent.18. Intelligent Diva No Justice Intelligent Diva Music17. Don King Jr. Booty Pop Don King Jr. Music16. Megan Thee Stallion Body 1501 Certified Ent. LLC/300 Entertainment15. Chris Milo Poisoned Love Milo Music14. Gordon City and Drama You’ve Done Enough Positiva13. Cin Diego She Workin Stepin2theglow Publishing12. Charlie Singleton Skin Charlie Singleton Music11. Erica Banks Buss It 1501 Certified Entertainment10. Damon Hustle with a Purpose DQF Productions9. Playboii Red Pose PbR Entertainment8. DJ Jon Feat. Taffy New York WhiteLab Music7. Tebe Zalango Yea Yea (to be continued) The Flow of the Nite6. Martone All Through the Night (Duce Club House Remix) EEMG LLC5. D.C. w/ PBX & Reba McEntire Survivor Platinum Level Production4. Cin Diego She Aint Stepin2theglow Pub.3. Jyrice Friendzone Blue Records LLC2. KG Salone Feat. Memeish Follow Me Diamond Kingdom Entertainment1. Ann Patrice Leave You For My Husband (Remix) Stepin2theglow Publishing

