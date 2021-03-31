ADAO проводит 17-ю ежегодную «Всемирную неделю осведомленности об асбесте» с 1 по 7 апреля 2021 года
EINPresswire.com/ -- ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
31 марта 2021 г.
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом, (ADAO) проводит 17-ю ежегодную «Всемирную неделю осведомленности об асбесте» с 1 по 7 апреля 2021 года
Поскольку COVID-19 подвергает пациентов, страдающих заболеваниями, вызываемых асбестом, повышенному риску, просвещение по вопросам воздействия асбеста становится как никогда актуальным.
Вашингтон, США - Независимая некоммерческая Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), нацеленная на предотвращение воздействия асбеста, объявила сегодня о проведении 17-й ежегодной Всемирной недели осведомленности об асбесте 1-7 апреля 2021 года.
Всемирная неделя осведомленности об асбесте посвящена вопросам информирования и профилактики посредством ежедневной демонстрации образовательных ресурсов от ведущих организаций и экспертов, видеороликов и рассказов жертв воздействия асбеста. Большинство материалов переведено на пять разных языков (испанский, французский, португальский, русский и хинди), чтобы сделать данное событие образовательной возможностью в глобальном масштабе. Кульминацией недели 7 апреля станет виртуальное всемирное траурное зажжение свечей.
Основываясь на объединении сил и сотрудничестве между нашими партнерами, в этом году Всемирная неделя осведомленности об асбесте будет посвящена следующему:
1. Запрет на добычу, производство и использование асбеста
2. Предотвращение воздействия асбеста
3. Повышение соответствия и соблюдения существующих законов и правил
4. Укрепление международных партнерских отношений
«Мы рады донести наши просветительские послания до мировой аудитории. COVID-19 сделал мир еще более опасным местом для тех, кто страдает от заболеваний, вызванных асбестом, и как никогда важно, чтобы люди понимали опасность асбеста и способы предотвращения его воздействия в домах, школах, на рабочих местах, и при использовании потребительских товаров», - сказала Линда Рейнштейн, соучредитель ADAO, ставшая вдовой вследствие мезотелиомы.
«Простая истина заключается в том, что асбест - убийца. Асбест - известный канцероген для человека, и не существует безопасного уровня его воздействия. Хотя ведутся многообещающие исследования, профилактика остается единственным лекарством от его влияния. Почти 70 стран поставили асбест под запрет, но США разрешают импорт и использование асбеста», - пояснила Рейнштейн.
В течение 20 века асбест широко использовался в строительстве, судостроении и автомобилестроении. Хотя многие страны ввели запрет на использование асбеста, Соединенные Штаты не входят в их число. При отсутствии полного запрета данного канцерогена, асбест, будучи смертельно опасным, продолжает использоваться во многих странах мира на законных основаниях. Ежегодно во всем мире более 200 000 человек умирают от болезней, вызываемых асбестом, которые можно предотвратить.
Для получения дополнительной информации о мероприятиях Всемирной недели осведомленности об асбесте посетите www.asbestosdiseaseawareness.org.
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Об Организации по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO) была основана жертвами воздействия асбеста и их семьями в 2004 году. ADAO является крупнейшей некоммерческой организацией в США, целью которой является предоставление жертвам воздействия асбеста и заинтересованным гражданам единой трибуны посредством наших образовательных, правозащитных и общественных инициатив. ADAO стремится повысить осведомленность общественности об опасностях воздействия асбеста, призывает к запрету асбеста и защищает гражданские права жертв воздействия асбеста.
Трейси Руссо
31 марта 2021 г.
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом, (ADAO) проводит 17-ю ежегодную «Всемирную неделю осведомленности об асбесте» с 1 по 7 апреля 2021 года
Поскольку COVID-19 подвергает пациентов, страдающих заболеваниями, вызываемых асбестом, повышенному риску, просвещение по вопросам воздействия асбеста становится как никогда актуальным.
Вашингтон, США - Независимая некоммерческая Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), нацеленная на предотвращение воздействия асбеста, объявила сегодня о проведении 17-й ежегодной Всемирной недели осведомленности об асбесте 1-7 апреля 2021 года.
Всемирная неделя осведомленности об асбесте посвящена вопросам информирования и профилактики посредством ежедневной демонстрации образовательных ресурсов от ведущих организаций и экспертов, видеороликов и рассказов жертв воздействия асбеста. Большинство материалов переведено на пять разных языков (испанский, французский, португальский, русский и хинди), чтобы сделать данное событие образовательной возможностью в глобальном масштабе. Кульминацией недели 7 апреля станет виртуальное всемирное траурное зажжение свечей.
Основываясь на объединении сил и сотрудничестве между нашими партнерами, в этом году Всемирная неделя осведомленности об асбесте будет посвящена следующему:
1. Запрет на добычу, производство и использование асбеста
2. Предотвращение воздействия асбеста
3. Повышение соответствия и соблюдения существующих законов и правил
4. Укрепление международных партнерских отношений
«Мы рады донести наши просветительские послания до мировой аудитории. COVID-19 сделал мир еще более опасным местом для тех, кто страдает от заболеваний, вызванных асбестом, и как никогда важно, чтобы люди понимали опасность асбеста и способы предотвращения его воздействия в домах, школах, на рабочих местах, и при использовании потребительских товаров», - сказала Линда Рейнштейн, соучредитель ADAO, ставшая вдовой вследствие мезотелиомы.
«Простая истина заключается в том, что асбест - убийца. Асбест - известный канцероген для человека, и не существует безопасного уровня его воздействия. Хотя ведутся многообещающие исследования, профилактика остается единственным лекарством от его влияния. Почти 70 стран поставили асбест под запрет, но США разрешают импорт и использование асбеста», - пояснила Рейнштейн.
В течение 20 века асбест широко использовался в строительстве, судостроении и автомобилестроении. Хотя многие страны ввели запрет на использование асбеста, Соединенные Штаты не входят в их число. При отсутствии полного запрета данного канцерогена, асбест, будучи смертельно опасным, продолжает использоваться во многих странах мира на законных основаниях. Ежегодно во всем мире более 200 000 человек умирают от болезней, вызываемых асбестом, которые можно предотвратить.
Для получения дополнительной информации о мероприятиях Всемирной недели осведомленности об асбесте посетите www.asbestosdiseaseawareness.org.
###
Об Организации по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO) была основана жертвами воздействия асбеста и их семьями в 2004 году. ADAO является крупнейшей некоммерческой организацией в США, целью которой является предоставление жертвам воздействия асбеста и заинтересованным гражданам единой трибуны посредством наших образовательных, правозащитных и общественных инициатив. ADAO стремится повысить осведомленность общественности об опасностях воздействия асбеста, призывает к запрету асбеста и защищает гражданские права жертв воздействия асбеста.
Трейси Руссо
Asbestos Disease Awareness Org
+1 310-251-7477
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