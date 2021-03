ADAO Lança a 17.ª “Semana Global Anual de Consciencialização sobre o Amianto”, que terá lugar de 1 a 7 de abril de 2021

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, March 31, 2021 / EINPresswire.com / -- PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA31 de março de 2021A Organização de Consciencialização sobre a Asbestose (ADAO) Lança a 17.ª “Semana Global Anual de Consciencialização sobre o Amianto”, que terá lugar de 1 a 7 de abril de 2021Tendo em conta o risco acrescido que a COVID-19 representa para os doentes com asbestose, mais do que nunca é importante sensibilizar para esta doença.Washington DC, EUA — A Organização de Consciencialização sobre a Asbestose (ADAO), uma organização independente sem fins lucrativos dedicada à prevenção da exposição ao amianto e à erradicação de todas as doenças provocadas pelo amianto, anunciou hoje o lançamento da 17.ª “Semana Global Anual de Consciencialização sobre o Amianto”, que terá lugar de 1 a 7 de abril de 2021.A Semana Global de Consciencialização sobre o Amianto é dedicada à sensibilização, consciencialização e prevenção. Em cada um dos dias, serão apresentados recursos didáticos de organizações de referência e especialistas, vídeos e histórias de vítimas do amianto. Os recursos estão na maioria traduzidos em cinco línguas diferentes (espanhol, francês, português, russo e hindi), de forma a tornar nesta semana uma verdadeira oportunidade de sensibilização global. A semana culmina a 7 de abril, com uma vigília virtual à luz de velas à escala mundial.Baseando-se na força e na colaboração com os nossos parceiros, este ano a Semana Global de Consciencialização sobre o Amianto incidirá na:1. Proibição da mineração, produção e utilização do amianto2. Prevenção da exposição ao amianto3. Aumento do cumprimento e da aplicação das leis e regulamentos em vigor4. Fortalecimento das parcerias internacionais“Estamos entusiasmados por fazer chegar as nossas mensagens a um público mundial. A COVID-19 tornou o mundo num lugar ainda mais perigoso para quem vive com asbestose e mais do que nunca é essencial que as pessoas percebam os perigos do amianto para a saúde e como evitar a exposição em casas, escolas, locais de trabalho e nos estabelecimentos comerciais”, disse Linda Reinstein, viúva de doente com mesotelioma e co-fundadora da ADAO.“A verdade pura e simples é que o amianto mata. O amianto é um conhecido carcinogéneo humano e não há um nível seguro de exposição. E enquanto a investigação prossegue com resultados promissores, a prevenção continua a ser a única cura. Cerca de 70 países já proibiram o amianto, no entanto, os Estados Unidos da América continuam a permitir a sua importação e utilização”, explicou Linda Reinstein.Durante o século XX, o amianto foi amplamente utilizado na construção civil, construção naval e na indústria automóvel. Apesar de muitas nações terem banido o amianto, os Estados Unidos da América não fazem parte desse grupo. E na ausência de uma proibição total deste carcinogéneo, o amianto continua a ser legal e letal em muitos países no mundo inteiro. À escala mundial, mais de 200 000 pessoas morrem todos os anos na sequência de doenças evitáveis causadas pelo amianto.Para mais informações sobre os eventos da Semana Global de Consciencialização sobre o Amianto, visite www.asbestosdiseaseawareness.org ###Sobre a Organização de Consciencialização sobre a AsbestoseA Organização de Consciencialização sobre a Asbestose (ADAO) foi fundada por vítimas do amianto e suas famílias em 2004. A ADAO é a maior organização sem fins lucrativos nos EUA que se dedica a dar às vítimas do amianto e aos cidadãos preocupados uma voz unida através das nossas iniciativas educativas, de sensibilização e comunitárias. A ADAO procura alertar a consciência do público para os perigos da exposição ao amianto, defender a sua proibição e proteger os direitos civis das suas vítimas.