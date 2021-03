IRMIX Radio's Top 20 Indie Countdown Weekending March 27, 2021

KG Salone This Weeks #1 Artist Ann Patrice # 3 Single on IRMIX Radio Martone # 2 Single on IRMIX Radio

IRMIX Radio Top 20 Indie Countdown, Continuously supporting independent music artists.” — IRMIX Radio

DETROIT, MI, UNITED STATES, March 25, 2021 / EINPresswire.com / -- IRMIX Radio Top 20 Indie Countdown Weekending, March 27, 202120. Intelligent Diva – No Justice – Intelligent Diva Music19. Don King Jr. – Booty Pop – Don King Jr. Music18. Charlie Singleton – Skin – Charlie Singleton Music17. Catie Waters – Crazy – Cutmore Entertainment16. Cin ‘Diego – She Workin’ Stepin2theglow Publishing15. Erica Banks – Buss It – 1501 Certified Entertainment14. Damon – Hustle with A Purpose – DQF Productions13. Jay Gudda – Ectetera – Jay Gudda Music12. Playboii Red – Pose – PbR Entertainment (New Entry)11. Chris Milo – Poisoned Love – Milo Music10. D.C. w/ PBX & Reba McEntire – Survivor (Platinum Level Production)9. DJ Jon - New York Feat. Taffy – WhiteLab Music8. Megan Thee Stallion – Body – 1501 Certified Ent. LLC/300 Entertainment7. Tebe Zalango – Yea Yea Yea (to be continued) – The Flow of the Nite6. Jyrice – Friendzone – Blue Records LLC5. Cin ‘Diego – She Ain’t – Stepin2theglow Publishing4. Gordon City & Drama – You’ve Done Enough – Positiva3. Ann Patrice – Leave You for My Husband Remix – Stepin2theglow Publishing2. Martone – All Through the Night Duce Club House Remix – EEMG LLC1. KG Salone – Follow Me Featuring Memeish – Diamond Kingdom Entertainment