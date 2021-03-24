تطبيق Zill للدردشة يصل إلى مليون تحميل

نظرة عن مستخدمي Zill استخدم الفلاتر للبحث والعثور على أشخاص جدد قم بشراء الاشتراك و دردش بلا حدود

أكد Zill شعبيتها المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة العربية من خلال تحقيق مليون عملية تحميل بين المستخدمين الذين يبحثون عن محادثة آمنة ومجهولة الهوية وعالية الجودة