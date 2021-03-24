تطبيق Zill للدردشة يصل إلى مليون تحميل
أكد Zill شعبيتها المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة العربية من خلال تحقيق مليون عملية تحميل بين المستخدمين الذين يبحثون عن محادثة آمنة ومجهولة الهوية وعالية الجودةSAUDI ARABIA, March 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- لقد وصل تطبيق الدردشة المجهولة Zill ، الذي يركز على المحادثات الجيدة ، إلى مليون تحميل من بين المستخدمين العرب المهتمين بالخصوصية. لاقى تطبيق الدردشة عالي الجودة صدى لدى العرب الذين يبحثون عن طريقة موثوقة للتواصل بحرية مع الالتزام بالقيم والتقاليد الدينية. يؤكد نجاح التطبيق على الطلب قوي في الخدمة التي تمنح القدرة أن تكون مجهول الهوية و تساعد المستخدمين في العثور على أشخاص متشابهين في التفكير ومستعدين للتحدث بثقة.
وفقًا لمؤسسي التطبيق ، نما مجتمع Zill بطريقة متوازنة للوصول إلى علامة المليون بمعدل تحميل متساو تقريبًا بين الرجال (55٪) والنساء (45٪) في الفئة العمرية من 24-55. بالإضافة إلى ذلك ، حقق التطبيق هدفه المتمثل في تركيز 90٪ من المستخدمين العرب ، مما يؤكد التزام التطبيق بالتحديات الاجتماعية الفريدة التي يواجهها جمهوره المستهدف. يقيم أكثر من 60٪ من المستخدمين في المملكة العربية السعودية ، و 14٪ من الإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عمان ، وقطر ، والكويت ، و 24٪ من العرب العالميين ، في حين أن 2٪ فقط من المستخدمين مقيمين في الولايات المتحدة.
تعتمد جاذبية Zill على الوعد بأن الدردشة المجهولة تساعد الأشخاص على التواصل دون الكشف عن هويتهم. غالبًا ما تنصح العادات والتقاليد المحافظة في مجتمع الشرق الأوسط بعدم الدردشة مع الغرباء عبر الإنترنت, لأنها قد تؤدي إلى اهتمام غير مرغوب فيه وسلوك غير لائق وعواقب اجتماعية. على الرغم من أن غالبية العرب يتمتعون الآن بفوائد وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل عبر الإنترنت , إلا أنه هناك دائمًا نقص في تطبيقات الدردشة الموثوقة فيها التي تخدم المستخدمين العرب بطريقة مسؤولة اجتماعيًا.
حل Zill هو نهج بديل للحفاظ على حدود الثقافة والتقاليد العربية مع تعزيز حرية اكتشاف الناس والتعرف عليهم عبر الإنترنت. من خلال ضمان عدم الكشف عن الهوية، التطبيق يحمي المستخدمين من الكشف عن التفاصيل الشخصية ومقابلة الأشخاص الخطأ. أولئك الذين يبدؤون الدردشة يتم إخفاء ملفهم الشخصي حتى يتمكن المستلم من رؤية رسالتهم فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يحتفظ جميع المستخدمين بسرية ملفاتهم الشخصية افتراضيًا ما لم يختاروا الكشف عنها لشريك الدردشة الخاص بهم.
الثقة ستكون دائمًا عنصرًا أساسيًا عند إطلاق تطبيق للدردشة المجهولة لجمهور عربي. لهذا السبب ، صمم مطورو Zill التطبيق حول مجموعة أساسية من مميزات الخصوصية والأمان مثل الملفات الشخصية المجهولة ، والتحقق من الحساب ، والإشراف على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، وأداة الشكاوى للإبلاغ عن أي نشاط غير لائق. بالإضافة إلى ذلك ، لا يلزم سوى القليل جدًا من المعلومات الشخصية لتسجيل الملف الشخصي وليس هناك حاجة لربط أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Instagram أو Twitter.
على الرغم من أن إخفاء الهوية والأمان من العوامل الرئيسية لشركة Zill ، إلا أنه من المهم بنفس القدر العثور على الأشخاص المناسبين عند الدردشة عبر الإنترنت. تم تطوير خوارزمية التعلم الآلي من Zill لجمع شركاء الدردشة معًا بطريقة أكثر ذكاءً ، سواء من خلال البحث القائم على فلاترالبحث أو تركيز الانتباه على المستخدمين الأكثر نشاطًا وملاءمة ,في قائمة الملفات الشخصية. يتمتع الأعضاء أيضًا بمقدرة الاستفادة من الخوارزمية باستخدام خدمة التعزيز لزيادة ظهور ملفهم الشخصي وجذب المزيد من الاهتمام والعثور على شركاء دردشة أفضل.
سبب آخر لنجاح Zill هو خياران الاشتراك المباشر اللذين يمكّنان الأعضاء من ترقية التطبيق. توفر الباقة الأساسية دردشة غير محدودة ، وعوامل تصفية البحث عن الجنس والعمر ، ورؤية محسّنة للملف الشخصي ، بينما توفر باقة الاشتراك المتقدمة بالإضافة إلى كل ذلك مكالمات صوتية مجهولة مجانية وفلاتر كاملة بما في ذلك الموقع.
الآن وبعد أن وصلت Zill إلى المليون تحميل، فإن فريق التطبيق يهدف إلى زيادة النمو في العديد من البلدان العربية ومواصلة تطوير التطبيق لتلبية احتياجات الدردشة المجهولة في المنطقة العربية.
للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة https://app.zillapp.io
عن Zill
Zill هو تطبيق دردشة مجهولة مصمم للمستخدمين العرب المهتمين بالخصوصية الذين يسعون إلى محادثة آمنة وممتعة دون الكشف عن هويتهم. بعد التطوير والإطلاق في عام 2019 ، حقق التطبيق بسرعة مليون عملية تحميل مما يثبت الطلب على مثل هذا التطبيق في جميع أنحاء المنطقة العربية كما كان متصورًا من قبل مؤسسي التطبيق. يجمع التطبيق الأشخاص المناسبين معًا باستخدام خوارزمية ذكية ، ويسهل التواصل البسيط والآمن دون الإخلال بالقيم والتقاليد الثقافية. لتحقيق ذلك ، تمنح Zill امكانية إخفاء هوية الملف الشخصي للمستخدمين الذين يبدؤون الدردشة ، وتمكن الجميع من إخفاء ملفهم الشخصي والكشف عنه فقط في الوقت الذي يختارونه. من الممكن العثور على شركاء دردشة باستخدام عوامل تصفية البحث أو عن طريق شراء خدمة تعزيز الملف الشخصي بكل بساطة. يستخدم التطبيق الذي صمم بعناية و دقة أفضل التقنيات لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على حدودهم دائمًا .
Zill Team
SIA "SOL Business Services"
zillapp.marketing@gmail.com
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