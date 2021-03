Magenbotox Magenbotox

4XL rettete Leben mit Magen Botox

İZMIR, TüRKIYE, March 19, 2021 / EINPresswire.com / -- Arzu Yavuzerler, dessen Gesundheit sich aufgrund von Übergewicht verschlechterte, begrüßte ein neues Leben mit der Magen-Botox -Methode. Mit dem vom Facharzt für Allgemeine Chirurgie Op. DR. İsmail Özsan durchgeführten Magen-Botox-Verfahren sank Yavuzerler im 4XL T-Shirt, von 104 auf 68 Kilo.Arzu Yavuzerler, die in Izmir lebt, nahm nach ihrer Heirat rasch zu. Yavuzers, die zwei Päckchen Nudeln in einer Sitzung konsumierte, hatten aufgrund ihres übermäßigen Gewichts gesundheitliche Probleme. Yavuzerler, die Schwierigkeiten hatte, Kleidung zu finden, als sie 104 Kilogramm erreichte, versuchte auf jede Weise, zu ihrem alten Gewicht zurückzukehren, aber es gelang ihr nicht. Yavuzerler, die aufgrund ihres Übergewichts Schnarchen und Atemnot entwickelte, begann mit der Erforschung der Behandlung. Facharzt für Allgemeine Chirurgie Op.Dr. Yavuzerler, die sich in der Klinik von İsmail Özsan bewarb, entschied sich nach einem Treffen mit ihrem Arzt für ein Magen-Botox-Verfahren, das eine der Schlankheitsmethoden der neuen Generation darstellt.VON RAVİOLİ ZU GRÜNEM TEEArzu Yavuzerler, begann nach dem erfolgreichen Magen-Botox-Verfahren von Dr. Özsan mit Unterstützung der Ernährungsberater Irmak Karayılan und Cansu Dumanlı rasch abzunehmen. "Ich habe zwei Packungen Nudeln in einer Sitzung gegessen, mein Essen wurde nach dem Botox-Prozess wie ein Messer geschnitten", sagte Yavuzerler. "Ich habe es vorgezogen, nur Buttermilch, Wasser und grünen Tee zu trinken, bei Besuchen obwohl währenddessen Ravioli und Fleischbällchen gegessen wurde. "Ich bin XL-Größen losgeworden, jetzt trage ich Medium". Yavuzerler drückte aus, dass Dr.Özsan am ersten Tag ihrer Ankunft in seiner Klinik eine Magenoperation in Betracht ziehe, und erklärte, dass sie sich nach einem Treffen mit ihrem Arzt für die Behandlung von Magenbotox entschieden hätten.ES GİBT KEİNE KRANKHEİT, ES GİBT PATİENTENDr. Özsan erklärte, dass die Magen-Botox-Behandlung bei geeigneten Patienten erfolgreich angewendet wurde und sagte: "Es gibt keine Krankheit in der Medizin. Wir setzen unsere Dienste klinisch mit diesem Verständnis fort. Arzu Hanım hat nach der Behandlung mit Magen-Botox sowohl abgenommen als auch ihre alte Gesundheit wiedererlangt. Ernährungsunterstützung muss sichergestellt sein ", sagte er.Es ist wichtig, nach der BOX-Behandlung eine Ernährungsgewohnheit zu entwickeln.Die Ernährungsberaterin Cansu Dumanlı erklärte, dass der Magen-Botox-Prozess eine Methode ist, um die Ernährung zu unterstützen. "In unserer Klinik bieten wir 6 Monate nach dem Magen-Botox-Verfahren einen Ernährungsberater an. Eine bestimmte Ernährungsgewohnheit ist beim Patienten etabliert. Arzu Hanım hat dies getan." Um den Diätprozess in keiner Weise zu unterbrechen, kam sie regelmäßig jede Woche zu ihren Besuchen. "Am Ende des Tages gewöhnt sich der Patient an diesen Ernährungsprozess. Und jetzt, da er sich an diese Reihenfolge gewöhnt hat, macht er diese Diät zum Lebensstil."DİE WAHL DES RİCHTİGEN PATİENTEN İST SEHR WİCHTİGDie Ernährungsberaterin Irmak Karayılan gab an, dass der Body-Mass-Index seiner Patienten 41 beträgt, wenn sie in ihre Kliniken kommen. "Dieses Verhältnis ist im Standard der Weltgesundheitsorganisation als" krankhafte Fettleibigkeit "definiert. Die Behandlung, die Patienten mit krankhafter Fettleibigkeit bei empfohlen werden kann Das erste sind Magen-Magen-Operationen oder Magen-Bypass-Operationen, die wir als "bariatrische" Operation bezeichnen. Es können zwei Magen-Botox angewendet werden. Die Auswahl des richtigen Patienten ist jedoch wichtig. Die Anamnese des Patienten ist hier sehr wichtig. Die Anwendung von Magen-Botox kann auch in korrekt sein Hohe Body-Mass-Indizes bei der Auswahl des richtigen Patienten Magen-Botox ist ein endoskopischer Eingriff, der 5 bis 10 Minuten dauert. Es handelt sich nicht um eine chirurgische Operation. Dank dieses Prozesses sind die Nervenenden, die das Hungerhormon liefern, 4 bis 6 Monate lang gelähmt. Magen-Botox ermöglicht es, die Ernährung nach dem Prinzip der Verringerung des Hungergefühls zu tolerieren und Gewichtsverlust zu ermöglichen.