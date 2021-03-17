世界验光协会与 CooperVision 达成合作，共同制定并推广治疗近视进展的护理标准
EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 和 CooperVision 共同宣布一项全球合作倡议，致力于提高人们对近视进展的认识，鼓励验光师采用标准的护理方法来管理近视。
“近视可以说是全球视光学界共同面临的最常见流行病。然而，尽管近视的患病率和严重程度越来越高，并对眼睛健康造成了不利影响，但目前为止，还没有一种能够管理近视进展的护理标准。这不利于我们的职业、患者和公众健康，”世界验光协会主席 Paul Folkesson 表示。“在过去 10 年里，CooperVision 在创建近视管理类别方面发挥了重要作用，通过提供进一步实现深入发展所需的平台、工具和支持，我们可以发挥更大的影响力。”
近视会导致光线聚焦于视网膜前的某个点上，而不是直接聚焦于视网膜的表面上。预计到 2050 年，全球约有 50 亿人将受近视影响，比目前受影响人数的两倍还多。1近视进展与晚年出现影响视力的疾病有关联，例如白内障、视网膜脱离、青光眼和近视性黄斑病变。2
该联合倡议对护理标准的定义和推广将主要采用循证方法，而不会偏重于任何特定的治疗方法。在许多情况下，与近视早期干预、控制和矫正相关的最新资源，在某些领域和国家/地区并非广泛可用，也没有得到积极推广。WCO 和 CooperVision 的合作将建立一个全球资源库，其中包含以多种语言提供的近视管理资源和项目，另外一些重要元素将在未来几个月陆续单独发布。
“世界验光协会和 CooperVision 一致认为，世界各地的近视进展情况可以得到有效管控，而不仅限于在幼年时期进行矫正，”CooperVision 运营总监兼全球专业、医疗和临床事务副总裁 Gary Orsborn 表示。“WCO 立场明确且一以贯之，广受全球视光学界的尊重，我们很高兴与他们在这个重要的议题上开展合作。”
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1Holden et al, - 2000 年至 2050 年全球近视和高度近视的患病率和时间趋势。Ophthalmology 2016。 123(5):1036-1042
2 Flitcroft DI. 视网膜、光学和环境因素在近视病因中的复杂相互作用。Prog Retin Eye Res。 2012;31:622-60.
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和视光学组织。协会愿景是通过视光学技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。了解更多信息，请访问 worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于 CooperVision
CooperVision 隶属于世界领先的隐形眼镜制造商 CooperCompanies (NYSE:COO)。该公司生产的隐形眼镜品类丰富，包括日抛、双周抛和月抛软性隐形眼镜，均采用先进的材料和光学技术制作而成。另外还生产用于角膜塑形术和巩膜设计的优质硬性透气型隐形眼镜。CooperVision 在应对疑难视力挑战方面拥有辉煌的历史，例如散光、老花眼、儿童近视和角膜高度不规则；提供各式各样的球面、复曲面和多焦点隐形眼镜产品组合。通过将产品创新和专注于为从业人员提供支持相结合，该公司为市场开拓了全新视角，为客户和隐形眼镜佩戴者创造了真正的优势。了解更多详细信息，请访问 www.coopervision.com。
Jamie Palmeroni-Lavis
“近视可以说是全球视光学界共同面临的最常见流行病。然而，尽管近视的患病率和严重程度越来越高，并对眼睛健康造成了不利影响，但目前为止，还没有一种能够管理近视进展的护理标准。这不利于我们的职业、患者和公众健康，”世界验光协会主席 Paul Folkesson 表示。“在过去 10 年里，CooperVision 在创建近视管理类别方面发挥了重要作用，通过提供进一步实现深入发展所需的平台、工具和支持，我们可以发挥更大的影响力。”
近视会导致光线聚焦于视网膜前的某个点上，而不是直接聚焦于视网膜的表面上。预计到 2050 年，全球约有 50 亿人将受近视影响，比目前受影响人数的两倍还多。1近视进展与晚年出现影响视力的疾病有关联，例如白内障、视网膜脱离、青光眼和近视性黄斑病变。2
该联合倡议对护理标准的定义和推广将主要采用循证方法，而不会偏重于任何特定的治疗方法。在许多情况下，与近视早期干预、控制和矫正相关的最新资源，在某些领域和国家/地区并非广泛可用，也没有得到积极推广。WCO 和 CooperVision 的合作将建立一个全球资源库，其中包含以多种语言提供的近视管理资源和项目，另外一些重要元素将在未来几个月陆续单独发布。
“世界验光协会和 CooperVision 一致认为，世界各地的近视进展情况可以得到有效管控，而不仅限于在幼年时期进行矫正，”CooperVision 运营总监兼全球专业、医疗和临床事务副总裁 Gary Orsborn 表示。“WCO 立场明确且一以贯之，广受全球视光学界的尊重，我们很高兴与他们在这个重要的议题上开展合作。”
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1Holden et al, - 2000 年至 2050 年全球近视和高度近视的患病率和时间趋势。Ophthalmology 2016。 123(5):1036-1042
2 Flitcroft DI. 视网膜、光学和环境因素在近视病因中的复杂相互作用。Prog Retin Eye Res。 2012;31:622-60.
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和视光学组织。协会愿景是通过视光学技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。了解更多信息，请访问 worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于 CooperVision
CooperVision 隶属于世界领先的隐形眼镜制造商 CooperCompanies (NYSE:COO)。该公司生产的隐形眼镜品类丰富，包括日抛、双周抛和月抛软性隐形眼镜，均采用先进的材料和光学技术制作而成。另外还生产用于角膜塑形术和巩膜设计的优质硬性透气型隐形眼镜。CooperVision 在应对疑难视力挑战方面拥有辉煌的历史，例如散光、老花眼、儿童近视和角膜高度不规则；提供各式各样的球面、复曲面和多焦点隐形眼镜产品组合。通过将产品创新和专注于为从业人员提供支持相结合，该公司为市场开拓了全新视角，为客户和隐形眼镜佩戴者创造了真正的优势。了解更多详细信息，请访问 www.coopervision.com。
Jamie Palmeroni-Lavis
McDougall Communications
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