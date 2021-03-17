لتحديد وتعزيز معيار الرعاية لعلاج تطور الإصابة بقصر النظر المجلس العالمي للبصريات وشريك CooperVision
EINPresswire.com/ -- أعلن المجلس العالمي للبصريات (WCO) وCooperVision عن شراكة عالمية لزيادة الوعي بتطور الإصابة بحسر البصر وتشجيع أخصائيي البصريات على تبني معيار رعاية للتعامل مع الحالة.
قال بول فولكيسون، رئيس المجلس العالمي للبصريات، "يمكن القول إن قصر النظر هو الوباء الأكثر انتشارًا الذي يواجهه مجتمع البصريات العالمي. ومع ذلك، وعلى الرغم من زيادة انتشار الحالة وزيادة شدتها وتأثيراتها الضارة على صحة العين، لا يوجد معيار للرعاية لوقف تطور الإصابة بقصر النظر. هذا يضر بمهنتنا ومرضانا وصحتنا العامة". "جنبًا إلى جنب مع CooperVision، التي لعبت دورًا أساسيًا في إنشاء فئة التعامل مع قصر النظر على مدار العقد الماضي، يمكننا إحداث تأثير أكبر من خلال توفير الأنظمة الأساسية والأدوات والدعم اللازمين لتحقيق مزيد من التقدم."
يتسبب قصر النظر، المعروف أيضًا باسم حسر البصر، في تركيز أشعة الضوء على نقطة أمام الشبكية بدلاً من تركيزها على السطح مباشرة. من المتوقع أن يؤثر على الإبصار لدى ما يقرب من خمسة مليارات شخص على مستوى العالم بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف أرقام اليوم.1 تم ربط تطور الإصابة بقصر النظر بالحالات التي تهدد البصر في وقت لاحق من الحياة مثل إعتام عدسة العين، وانفصال الشبكية، والماء الأزرق، واعتلال البقعة بقصر النظر.2
سيتمحور المعيار الخاص بتعريف الرعاية وتعزيزها في المبادرة المشتركة حول النُهُج القائمة على الأدلة دون التحيز تجاه أي منهجيات علاجية معينة. في كثير من الحالات، لم يكن الوصول إلى أحدث الموارد المتعلقة بالتدخل المبكر والسيطرة على قصر النظر وتصحيحه متاحًا على نطاق واسع أو يتم التعامل معه بفعالية في بعض القطاعات والبلدان. ستنشئ الشراكة بين المجلس العالمي للبصريات وCooperVision موردًا عالميًا يشمل موارد وبرمجة بلغات متعددة لإدارة قصر النظر، إلى جانب عناصر أخرى سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل في الأشهر المقبلة.
قال أخصائي البصريات غاري أورسبورن، نائب رئيس الشؤون المهنية والطبية والسريرية العالمية لشركة CooperVision "يشترك المجلس العالمي للبصريات وCooperVision في التطلع إلى كوكب يتم فيه التعامل مع قصر النظر والتحكم فيه بشكل فعال، وليس مجرد تصحيحه في سن مبكرة. يتمتع المجلس العالمي للبصريات بحضور واضح ومدوٍ ومحل احترام داخل مجتمع البصريات العالمي، ويسعدنا أن نتشارك معهم في هذا الموضوع المهم."
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1 هولدن وآخرون، - الانتشار العالمي لقصر النظر وقصر النظر الشديد والاتجاهات الزمنية من عام 2000 حتى عام 2050. طب العيون 2016. 123(5):1036-1042
2 فليتكروفت دي. التفاعلات المعقدة بين العوامل الشبكية والضوئية والبيئية في مسببات قصر النظر. الأبحاث المبرمجة حول العيون في مجال الشبكية 2012؛31:622-60.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات والمتخصصين في الصناعة ومنظمات البصريات، ويتصور عالماً حيث يقدم اختصاص البصريات صحة عين عالية الجودة ورعاية إبصار متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
معلومات عن CooperVision
تعد شركة CooperVision أحد أقسام شركة CooperCompanies (الرمز في بورصة نيويورك: COO)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع العدسات اللاصقة. تنتج الشركة مجموعة كاملة من العدسات اللاصقة اللينة التي تستخدم لمرة واحدة يوميًا، والتي تُستعمل لمدة أسبوعين والشهرية، والتي تتميز بمواد وبصريات متقدمة، وعدسات مدعمة عالية الجودة ونفاذة للغازات لتصاميم تقويم العظام والهيكل العظمي. تتمتع شركة CooperVision بتراث قوي في التعامل مع أصعب تحديات الإبصار مثل اللابؤرية، وقصر النظر الشيخوخي، وقصر النظر عند الأطفال، والقرنيات غير المنتظمة بدرجة كبيرة؛ وتقدم الشركة المجموعة الأكثر اكتمالًا من المنتجات الكروية، والحيدية ومتعددة البؤر المتاحة. من خلال مجموعة من المنتجات المبتكرة والدعم المركّز للممارسين، تقدم الشركة منظورًا مبتكرًا للسوق، مما يخلق مزايا حقيقية للعملاء ومن يرتدونها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.coopervision.com
Jamie Palmeroni-Lavis
قال بول فولكيسون، رئيس المجلس العالمي للبصريات، "يمكن القول إن قصر النظر هو الوباء الأكثر انتشارًا الذي يواجهه مجتمع البصريات العالمي. ومع ذلك، وعلى الرغم من زيادة انتشار الحالة وزيادة شدتها وتأثيراتها الضارة على صحة العين، لا يوجد معيار للرعاية لوقف تطور الإصابة بقصر النظر. هذا يضر بمهنتنا ومرضانا وصحتنا العامة". "جنبًا إلى جنب مع CooperVision، التي لعبت دورًا أساسيًا في إنشاء فئة التعامل مع قصر النظر على مدار العقد الماضي، يمكننا إحداث تأثير أكبر من خلال توفير الأنظمة الأساسية والأدوات والدعم اللازمين لتحقيق مزيد من التقدم."
يتسبب قصر النظر، المعروف أيضًا باسم حسر البصر، في تركيز أشعة الضوء على نقطة أمام الشبكية بدلاً من تركيزها على السطح مباشرة. من المتوقع أن يؤثر على الإبصار لدى ما يقرب من خمسة مليارات شخص على مستوى العالم بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف أرقام اليوم.1 تم ربط تطور الإصابة بقصر النظر بالحالات التي تهدد البصر في وقت لاحق من الحياة مثل إعتام عدسة العين، وانفصال الشبكية، والماء الأزرق، واعتلال البقعة بقصر النظر.2
سيتمحور المعيار الخاص بتعريف الرعاية وتعزيزها في المبادرة المشتركة حول النُهُج القائمة على الأدلة دون التحيز تجاه أي منهجيات علاجية معينة. في كثير من الحالات، لم يكن الوصول إلى أحدث الموارد المتعلقة بالتدخل المبكر والسيطرة على قصر النظر وتصحيحه متاحًا على نطاق واسع أو يتم التعامل معه بفعالية في بعض القطاعات والبلدان. ستنشئ الشراكة بين المجلس العالمي للبصريات وCooperVision موردًا عالميًا يشمل موارد وبرمجة بلغات متعددة لإدارة قصر النظر، إلى جانب عناصر أخرى سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل في الأشهر المقبلة.
قال أخصائي البصريات غاري أورسبورن، نائب رئيس الشؤون المهنية والطبية والسريرية العالمية لشركة CooperVision "يشترك المجلس العالمي للبصريات وCooperVision في التطلع إلى كوكب يتم فيه التعامل مع قصر النظر والتحكم فيه بشكل فعال، وليس مجرد تصحيحه في سن مبكرة. يتمتع المجلس العالمي للبصريات بحضور واضح ومدوٍ ومحل احترام داخل مجتمع البصريات العالمي، ويسعدنا أن نتشارك معهم في هذا الموضوع المهم."
###
1 هولدن وآخرون، - الانتشار العالمي لقصر النظر وقصر النظر الشديد والاتجاهات الزمنية من عام 2000 حتى عام 2050. طب العيون 2016. 123(5):1036-1042
2 فليتكروفت دي. التفاعلات المعقدة بين العوامل الشبكية والضوئية والبيئية في مسببات قصر النظر. الأبحاث المبرمجة حول العيون في مجال الشبكية 2012؛31:622-60.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات والمتخصصين في الصناعة ومنظمات البصريات، ويتصور عالماً حيث يقدم اختصاص البصريات صحة عين عالية الجودة ورعاية إبصار متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
معلومات عن CooperVision
تعد شركة CooperVision أحد أقسام شركة CooperCompanies (الرمز في بورصة نيويورك: COO)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع العدسات اللاصقة. تنتج الشركة مجموعة كاملة من العدسات اللاصقة اللينة التي تستخدم لمرة واحدة يوميًا، والتي تُستعمل لمدة أسبوعين والشهرية، والتي تتميز بمواد وبصريات متقدمة، وعدسات مدعمة عالية الجودة ونفاذة للغازات لتصاميم تقويم العظام والهيكل العظمي. تتمتع شركة CooperVision بتراث قوي في التعامل مع أصعب تحديات الإبصار مثل اللابؤرية، وقصر النظر الشيخوخي، وقصر النظر عند الأطفال، والقرنيات غير المنتظمة بدرجة كبيرة؛ وتقدم الشركة المجموعة الأكثر اكتمالًا من المنتجات الكروية، والحيدية ومتعددة البؤر المتاحة. من خلال مجموعة من المنتجات المبتكرة والدعم المركّز للممارسين، تقدم الشركة منظورًا مبتكرًا للسوق، مما يخلق مزايا حقيقية للعملاء ومن يرتدونها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.coopervision.com
Jamie Palmeroni-Lavis
McDougall Communications
+1 585-478-4338
jamie@mcdougallpr.com