Seeberger steigert Datenqualität und Sales Performance mit Contentserv

Seeberger Nuts & Dried Food

Der deutsche Lebensmittelproduzent automatisiert Produktinformationsprozesse

ERMATINGEN, THURGAU, SWITZERLAND, March 16, 2021 / EINPresswire.com / -- — Contentserv , der weltweit führende Product Experience Plattform-Anbieter, gibt eine neue Partnerschaft mit der Seeberger GmbH bekannt, einer führenden Marke für Nüsse und Trockenfrüchte wie z.B. Studentenfutter sowie Kaffee- und Teeprodukte im Out-of-Home-Segment. Seeberger führt die PIM- und DAM-Lösung von Contentserv ein, um sein Produktinformationsmanagement zu vereinfachen und hochwertige Produktinhalte sowie konsistente Produkterlebnisse über alle Touchpoints hinweg zu gewährleisten.Seeberger erwirtschaftet den Großteil seines Jahresumsatzes von rund 300 Millionen Euro mit seinen Premium-Nuss- und Trockenfruchtprodukten, die in Lebensmittel- und Drogeriemarktketten in über 60 Ländern verkauft werden. Ein weiterer aufstrebender Produktbereich sind Kaffeeprodukte und Vending-Services für die Gastronomie und den Firmenkundenbereich. Zudem spricht das Unternehmen seit langem Verbraucher neben der Kommunikation auch mit Online-Angeboten direkt über einen Direct-to-Consumer-Ansatz an.Der Hersteller nutzt die GDSN/GS1-zertifizierte Plattform atrify , um Handelskunden mit Produktinformationen für ihre Offline- und Online-Kanäle zu versorgen. Darüber hinaus unterhält Seeberger einen eigenen E-Shop und eine eigene Website und muss konsistente Produktinformationen für Verkauf und Verpackung sicherstellen. Bislang mussten die Daten für all dies mit hohem manuellem Aufwand aus verschiedensten Quellen zusammengestellt, abgeglichen und bereitgestellt werden. Mit Contentserv will Seeberger diese Datensilos beseitigen, den manuellen Aufwand reduzieren und künftig seinen umfassenden Produkt-Content in effizienter Weise korrekt, vollständig und kanal-gerecht über alle Kanäle hinweg bereitstellen.„Contentserv und sein Implementierungspartner SDZeCOM haben unsere Herausforderungen sehr gut verstanden und uns so die Entscheidung leicht gemacht. Wir freuen uns darauf, die Art und Weise, wie wir umfassende, qualitativ hochwertige Produktinformationen verwalten und über alle Touchpoints hinweg bereitstellen, deutlich zu optimieren, um den Umsatz zu steigern und die Performance unserer Marke zu optimieren.“, erklärt Barbara Speicher, Produktmanagement und PIM-Projektleitung bei Seeberger.Das erste Ziel von Seeberger ist es, eine zentrale Quelle für qualitative Produktdaten zu schaffen. Dies soll es ihnen ermöglichen, die Prozesse rund um das Onboarding, die Pflege und die Bereitstellung von Daten hochgradig zu automatisieren und zu beschleunigen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften im Lebensmittelbereich. Seeberger möchte seinen Einzelhandelskunden und Online-Kanälen auf einfache Weise konsistente und aktuelle Produktinhalte zur Verfügung stellen. Gleichzeitig will das Unternehmen die Bereitstellung von Fertigwarenspezifikationen und Produktabbildungen für das Vertriebsteam sowie die Erstellung von Deklarationsetiketten in über 40 Sprachen für seine Verpackungen vereinfachen.“Wir freuen uns, dass wir Seeberger, eine bekannte Premiummarke im DACH-Raum, bei der digitalen Transformation unterstützen dürfen. Gemeinsam mit unserem erfahrenen Partner SDZeCOM werden wir ihnen helfen, ihr Produktinformationsmanagement auf ein neues Level zu heben. Wir sind stolz darauf, sie bei ihren nächsten Schritten zur Schaffung außergewöhnlicher Produkterlebnisse begleiten zu dürfen.”, ergänzt Holger Schneider, General Manager DACH bei Contentserv.Zukünftig plant Seeberger auch sein umfangreiches internes Wissen, beispielsweise über nachhaltige und faire Anbaubedingungen, in die Contentserv-Lösung einfließen lassen, um überzeugende Produktgeschichten zu kreieren und ein spannendes Markenerlebnis für seine Zielgruppen zu ermöglichen.Über die Seeberger GmbHSeeberger ist der Marktführer für hochwertige Nüsse und Trockenfrüchte. Mit mehr als 850 Mitarbeitern vertreibt das inhabergeführte Familienunternehmen seine Produkte heute in über 60 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 300 Millionen Euro. Das Unternehmen ergänzt sein Sortiment an Trockenfrüchten und Nüssen mit Tee- und Kaffeespezialitäten aus der eigenen Rösterei. Im B2B-Bereich vertreibt Seeberger als eine der ältesten Kaffeeröstereien in Deutschland seinen Kaffee an gehobene Gastronomie- und Firmenkunden und sorgt mit innovativen Automaten- und Bezahllösungen für unbeschwerten Genuss am Arbeitsplatz.Erfahren Sie mehr unter https://www.seeberger.de Über ContentservContentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/