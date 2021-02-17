تعلن NVSSoft® عن إطلاق برنامج "فرصة" للتدريب التعاوني لتطوير الشباب السعودي في مجال التحوّل الرقمي
EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة NVSSoft®، المزود الرائد لحلول التحوّل الرقمي، عن إطلاق برنامج "فرصة"، وهو برنامج تدريب تعاوني متخصص يهدف إلى تدريب وتطوير الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد في المملكة العربية السعودية في مجال تقنية المعلومات والتحوّل الرقمي.
يركز البرنامج على بناء المهارات التقنية والإدارية وتوفير تجربة عملية لاستخدام التكنولوجيا في كل من القطاعين العام والخاص، ويشمل محاور تعليمية مختلفة مثل إدارة المراسلات والاتصالات الإدارية، وإدارة المحتوى في الجهات الحكومية والخاصة، وأتمتة إجراءات العمل وحلول ادارة المعلومات الصحية، وكيفية توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في هذه المجالات.
وعن ذلك صرح المدير التنفيذي لشركة NVSSoft® في السعودية وسيم الشعار: "يأتي هذا البرنامج تأكيداً لالتزامنا بدعم رؤية 2030 من خلال تطوير مهارات الأجيال القادمة وتحسين قدراتهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الحديث. كما سيحظى المرشحون المتميزون في البرنامج بفرصة الحصول على وظيفة بدوام كامل في إن في إس سوفت".
تقود البرنامج الأستاذة وفاء الباز، المستشارة المعتمدة من بيركمان الدولية وكوتش في التمكين والتوجيه المهني، برؤية محورها دعم تطلعات الشباب الواعد والاستثمار في تطويرهم المهني لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يمكنه من المنافسة على المستوى العالمي.
وقد انضمت العديد من الجامعات بالفعل الى برنامج فرصة المتوفر لكل من الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من جميع جامعات المملكة.
نبذة عن NVSSoft®
NVSSoft® هي شركة رائدة في حلول الأتمتة وإدارة المعلومات والتي تساعد الحكومات والمؤسسات على إطلاق إمكاناتها من خلال تمكين وتفعيل التحول الرقمي. إن في إس سوفت هي شركة خاصة تأسست عام 2003، يقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولديها مكاتب إقليمية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج إلى جانب شبكة من الموزعين والشركاء والمطورين في كافة أنحاء العالم.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.nvssoft.com أو متابعة إن في إس سوفت على الفيسبوك www.facebook.com/nvssoft وتويتر www.twitter.com/nvssoft ولينكدإن www.linkedin.com/company/nvssoft/
مهند أبو حمود
يركز البرنامج على بناء المهارات التقنية والإدارية وتوفير تجربة عملية لاستخدام التكنولوجيا في كل من القطاعين العام والخاص، ويشمل محاور تعليمية مختلفة مثل إدارة المراسلات والاتصالات الإدارية، وإدارة المحتوى في الجهات الحكومية والخاصة، وأتمتة إجراءات العمل وحلول ادارة المعلومات الصحية، وكيفية توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في هذه المجالات.
وعن ذلك صرح المدير التنفيذي لشركة NVSSoft® في السعودية وسيم الشعار: "يأتي هذا البرنامج تأكيداً لالتزامنا بدعم رؤية 2030 من خلال تطوير مهارات الأجيال القادمة وتحسين قدراتهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الحديث. كما سيحظى المرشحون المتميزون في البرنامج بفرصة الحصول على وظيفة بدوام كامل في إن في إس سوفت".
تقود البرنامج الأستاذة وفاء الباز، المستشارة المعتمدة من بيركمان الدولية وكوتش في التمكين والتوجيه المهني، برؤية محورها دعم تطلعات الشباب الواعد والاستثمار في تطويرهم المهني لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يمكنه من المنافسة على المستوى العالمي.
وقد انضمت العديد من الجامعات بالفعل الى برنامج فرصة المتوفر لكل من الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من جميع جامعات المملكة.
نبذة عن NVSSoft®
NVSSoft® هي شركة رائدة في حلول الأتمتة وإدارة المعلومات والتي تساعد الحكومات والمؤسسات على إطلاق إمكاناتها من خلال تمكين وتفعيل التحول الرقمي. إن في إس سوفت هي شركة خاصة تأسست عام 2003، يقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولديها مكاتب إقليمية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج إلى جانب شبكة من الموزعين والشركاء والمطورين في كافة أنحاء العالم.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.nvssoft.com أو متابعة إن في إس سوفت على الفيسبوك www.facebook.com/nvssoft وتويتر www.twitter.com/nvssoft ولينكدإن www.linkedin.com/company/nvssoft/
مهند أبو حمود
NVSSoft
+971 557416042
email us here