Sanford & Hall-Berichts über internationale Cyberpolitik. Puga Ortiz Abogados wurde 1925 gegründet und steht 2021 auf der Liste der besten Anwälte. Es ist bekannt für sein außergewöhnliches Engagement für Kunden auf höchstem Niveau, seine Zuverlässigkeit in einer Krise und seine kreativen Lösungen.

Von Medien und Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt vorgestellt, darunter European Times, Associated Press und El Mercurio

Die Entwicklung einer ausgewogenen internationalen Cyberpolitik ist für die globale Sicherheit und den Handel von entscheidender Bedeutung.” — Bruce Zagaris, Partner, Berliner Corcoran und Rowe

SANTIAGO, CHILE, February 17, 2021 / EINPresswire.com / -- Puga Ortiz Abogados ist stolz darauf, die nächste Folge des 'The Sanford & Hall Report' zur internationalen Cyberpolitik zu sponsern. Die virtuelle Serie wird regelmäßig in einigen der einflussreichsten Länder der Welt mit einer Zuschauerzahl von mehr als 159 Millionen Zuschauern vorgestellt und stützt sich auf die Karriereerfahrungen im Bereich der nationalen Sicherheit von Cohosts Adriana Sanford, JD, Dual LL.M. ein Experte für globale Bedrohungen, und pensionierter Konteradmiral Garry E. Hall (USN).Adriana Sanford, die Vorfahren kamen aus Köln, ist eine chilenisch-amerikanische Influencerin und eine internationale Fernsehkommentatorin, die regelmäßig als Analystin bei „CNN en Español“ vor 93 Millionen Zuschauern aufgetreten ist. Sie ist eine preisgekrönte Expertin für Cybersicherheitsrecht und eine Keynote des American Program Bureau zu einigen der weltweit führenden Konferenzen der Technologie-, Rechts-, Compliance- und Sicherheitsbranche, darunter das 2021 Private Fund Compliance Forum von Private Equity International.Rear Adm. Hall (USN) erhielt eine politische Ernennung zum Senior Director des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus und als Sonderassistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen. Im NSC war er für Menschenrechte, humanitäre Hilfe, Einwanderung und Migration, Operationen der Vereinten Nationen und Demokratien verantwortlich.Die Sanford & Hall-Episoden sind über die Forschungsinnovation der University of Oklahoma an der Gene Rainbolt Graduate School of Business des Michael F. Price College of Business erhältlich, wo Puga Ortiz-Anwalt Sanford auch als Direktor für Executive Education fungiert. Sie ist ein Fakultätsmitglied des Price College; und ist außerdem Direktorin des Leadership Forums der OU Global Risks & Threats Series , das sie als Reaktion auf die globale COVID-19-Krise gegründet hat.Die bemerkenswerte Aufstellung für die Episode vom 11. März über internationale Cyberpolitik besteht aus:• Dr. Lucian Cernat, Leiter der globalen regulatorischen Zusammenarbeit und der internationalen Beschaffungsverhandlungen, Europäische Kommission• Russell Harrison, Direktor für Regierungsbeziehungen, IEEE - USA• Jeff Schermerhorn, Regionalleiter, FINEX, Cyber und E & O bei Willis Towers Watson• Dr. Rhonda Farrell, Gründerin der Cyber and STEAM Global Innovation Alliance; US Marine Corps. Veteran• Christine Runnegar, Vorstandsmitglied der Internet Security Research GroupDie bemerkenswerte Aufstellung für die Neujahrsausgabe 2021 zu Remote Workforce Solutions und Cybersecurity Ecosystems enthielt:• Esti Peshin, Vizepräsident und General Manager der Cyber Division, Israel Aerospace Industries• José M. Hernández, NASA-Astronaut, dessen inspirierende Lebensgeschichte 2022 zu Netflix kommt• Aanchal Gupta, Vizepräsident, Azure Security, Microsoft; ehemaliger Sicherheitsdirektor bei Facebook• James Gordon, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Erholung, Intel COVID-19 Pandemic Response Technology Initiative (PRTI); ehemaliger Stabschef von Intels PräsidentSponsor dieser nächsten Folge sind auch:• Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), ein weltweit führendes Beratungs-, Makler- und Lösungsunternehmen.• Berliner Corcoran & Rowe LLP, eine Boutique-Anwaltskanzlei mit Schwerpunkt auf internationalem Recht, Export- und Finanzkontrollen und Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten, nationale Sicherheit, Regierungsverträge, Unternehmens-, Technologie- und Recht des geistigen Eigentums.Was sagen die Leute…"Diese Episode des Sanford Hall-Berichts über die internationale Cyberpolitik ist von größter Bedeutung, da Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit ein Unternehmen lahm legen können." - Peter Lambert, Senior Vice President der Willis Towers Watson-M & A Group„Im Rahmen von Industrie 4.0 wird das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen neu definieren. Die jüngsten großen Cyber-Vorfälle haben den globalen Charakter von Cyber-Bedrohungen und die Notwendigkeit einer engeren transatlantischen Zusammenarbeit zur Verbesserung der Sicherheitsstandards entlang der Lieferketten erneut bestätigt. Der Sanford & Hall-Bericht bietet eine hervorragende Gelegenheit, diese Probleme anzugehen."- Dr. Lucian Cernat, Leiter der globalen Zusammenarbeit bei der Regulierung und internationalen Beschaffungsverhandlungen, Europäische Kommission„Cyberpolitik erfordert eine globale Perspektive. Unternehmen, egal wie groß und kompetent sie auch sein mögen, können ohne die Unterstützung der Regierung - ihrer und anderer auf der ganzen Welt - einfach nicht angemessen auf die heutigen Cyber-Bedrohungen reagieren. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um zu untersuchen, wie die Regierungen auf diese Herausforderung des 21. Jahrhunderts reagieren, um zu sehen, was funktioniert und was nicht.“ - Russell Harrison, Direktor für Regierungsbeziehungen, IEEE - USA Der Sanford & Hall Bericht ist äußerst wertvoll, da er ein vielfältiges Expertengremium aus der ganzen Welt zusammenbringt, um kritische Themen wie Datenschutz, hybride Belegschaftslösungen und internationale Cyberpolitik zu diskutieren." - Aanchal Gupta, Vizepräsident von Azure Security, Microsoft"Diese Episode des Sanford & Hall-Berichts ist ein Muss, da darin diskutiert wird, wie Regierungen, kritische Infrastrukturen, Unternehmen und Privatpersonen in der COVID-19-Ära bestrebt sein müssen, ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Geschäftskontinuität und Cybersicherheit aufrechtzuerhalten." - Esti Peshin, Vizepräsident und General Manager der Cyber Division, Israel Aerospace Industries„Wir haben das Glück, dass Führungskräfte aus der realen Welt der Privatsektor durch den Sanford & Hall Report bei der wirtschaftlichen Erholung unterstützen. Sie helfen uns, die Dynamik des Wandels während dieser globalen Pandemiekrise unter Kontrolle zu halten. “- Cristian Edwards, Partner, Puga Ortiz Abogados„Die Entwicklung einer ausgewogenen internationalen Cyberpolitik ist für die globale und Sicherheit und den Handel von entscheidender Bedeutung. Das Forum wird eine aktuelle Diskussion dieser Themen ermöglichen. Dies wird dazu führen, dass andere wichtige Regulierungs- und Durchsetzungsfragen in Bereichen im Zusammenhang mit der internationalen Cyberpolitik berücksichtigt werden, die im Sanford & Hall-Bericht berücksichtigt werden.“ - Bruce Zagaris, Partner, Berliner Corcoran und RowePUGA ORTIZ ABOGADOSPuga Ortiz Abogados wurde 1925 gegründet und steht 2021 auf der Liste der besten Anwälte. Es ist bekannt für sein außergewöhnliches Engagement für Kunden auf höchstem Niveau, seine Zuverlässigkeit in einer Krise und seine kreativen Lösungen. Mit 14 Praxisgruppen wird das Team von 35 Fachanwälten regelmäßig von Latin Lawyers, Chambers & Partners und Best Lawyers vorgestellt. Sanford ist Of Counsel bei Puga Ortiz und als Rechtsanwalt in Kalifornien zugelassen.