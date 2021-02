Puga Ortiz Puga Ortiz Abogados fièrement sponsorise ‘The Sanford & Hall Report’ (plus de 159 millions) - 11 mars

Le prochain épisode de "The Sanford & Hall Report" sur la cyber politique internationale le 11 mars Récemment figuré sur la liste des "meilleurs avocats" 2021. Le cabinet chilien Puga Ortiz Abogados

Présenté par les médias et la presse du monde entier, notamment European Times, Associated Press et El Mercurio.

L'élaboration d'une cyberpolitique internationale équilibrée est essentielle pour la sécurité et le commerce mondial. Le rapport Sanford & Hall facilitera une discussion de pointe sur ces questions.” — Berliner Corcoran & Rowe Partner Bruce

SANTIAGO, CHILE, February 16, 2021 / EINPresswire.com / -- Le cabinet d'avocats Puga Ortiz Abogados fièrement sponsorise le prochain épisode du Sanford & Hall Report on International Cyber Policy. Régulièrement présentée parmi certains des pays les plus influents au monde avec une audience de plus de 159 millions de personnes, la série virtuelle s'appuie sur l’expérience en sécurité nationale des co-hôtes Adriana Sanford, JD, double LL.M., experte en menaces mondiales et contre-amiral à la retraite Garry E. Hall (USN).La personnalité chilienne-américaine Adriana Sanford est une commentatrice de la télévision internationale, qui a régulièrement apparue en tant qu'analyste sur CNN en Español devant 93 millions de téléspectateurs. Elle est une experte en droit de la cybersécurité et une conférencière d'honneur pour l'American Program Bureau dans certaines des plus grandes conférences au monde, y compris le forum de conformité des fonds privés 2021 de Private Equity International.Le contre-admiral Hall a reçu sa nomination politique pour occuper le poste de directeur principal du Conseil de sécurité nationale et assistant spécial du président américain pour les affaires de sécurité nationale. Au Conseil de sécurité nationale, il était responsable pour les droits de l'homme, de l'aide humanitaire, de l'immigration et de la migration, des opérations des Nations Unies et la protection de la démocratie.Les épisodes de Sanford & Hall sont disponibles par le biais de l'Université de l'Oklahoma à la Gene Rainbolt School of Business du Michael F. Price College of Business, où l'avocat Sanford est également directeur exécutif par intérim de la formation; elle est membre de la faculté du Price College; et fondateur et directeur de l' Université de l'Oklahoma Global Risks & Threats Series Leadership Forum Les orateurs de l'épisode du 11 mars d'International Cyber Policy sont:• Dr Lucian Cernat, Chef de la coopération réglementaire mondiale et des négociations internationales sur les marchés publiques, Commission européenne• Russell Harrison, directeur des relations gouvernementales, IEEE - États-Unis.• Jeff Schermerhorn, responsable régional, FINEX, Cyber et E&O chez Willis Towers Watson• Dr Rhonda Farrell, fondatrice, Cyber and STEAM Global Innovation Alliance; Vétéran du Corps des Marines des États-Unis• Christine Runnegar, membre du conseil, Internet Security Research GroupL'édition du Nouvel An 2021 sur les écosystèmes de travail à distance et de cybersécurité présentait:• Esti Peshin, Vice-président et directeur général de la division Cyber, Israel Aerospace Industries• José M. Hernández, astronaute de la NASA, dont l'histoire de vie inspirante sortira sur Netflix en 2022• Aanchal Gupta, vice-président d'Azure Security, Microsoft; ancien directeur de la sécurité Facebook• James Gordon, responsable de la reprise économique, Intel COVID-19 Pandemic Response Technology Initiative; ancien chef de cabinet du président d'IntelIls parrainent également ce prochain épisode du rapport:• Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), qui est un des principaux cabinets mondiaux de conseil, de courtage et de solutions.• Berliner Corcoran & Rowe LLP, dont l'héritage remonte à 1941 et a fusionné avec ses membres actuels en 1990, est un cabinet d'avocats spécialisé spécialisé dans le droit international, les contrôles et sanctions à l'exportation et les finances, les litiges, la sécurité nationale, les contrats gouvernementaux, les entreprises, la technologie et lois sur la propriété intellectuelle.Ce que les gens disent ...«Cet épisode du rapport ‘The Sanford Hall’ sur la cyber politique internationale est de la plus haute importance, car les défis de la cybersécurité peuvent paralyser une entreprise.» - Peter Lambert, vice-président principal, Willis Towers Watson, M&A Group«Dans le cadre de l'Industrie 4.0, l'Internet des objets (IoT) redéfinira les liens économiques transatlantiques. Les incidents cybernétiques majeurs récents ont reconfirmé la nature mondiale des cybermenaces et la nécessité d'une coopération transatlantique plus étroite pour améliorer les normes de sécurité le long des chaînes d'approvisionnement. Le rapport ‘The Sanford & Hall’ offre une excellente occasion d'aborder ces questions.» - Dr. Lucian Cernat, Chef de la coopération réglementaire mondiale et des négociations internationales sur les marchés publics, Commission européenne«La cyberpolitique nécessite une perspective mondiale. Les entreprises, quelque soit leur taille et leurs capacités, ne peuvent tout simplement pas répondre de manière adéquate aux cybermenaces d'aujourd'hui sans le soutien du gouvernement, le propre gouvernement et d'autres dans le monde. C'est le moment idéal pour commencer à examiner comment les gouvernements répondent à ce défi du 21e siècle pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.» - Russell Harrison, directeur des relations gouvernementales, IEEE - États-Unis«Le rapport ‘The Sanford & Hall’ est extrêmement précieux, car il rassemble un panel diversifié d'experts du monde entier pour discuter de sujets critiques tels que la protection des données, les solutions hybrides pour le personnel et la cyber politique internationale.» - Aanchal Gupta, vice-président d'Azure Security, Microsoft"Cet épisode du rapport Sanford & Hall est de la plus haute importance car il examine comment, à l'ère du COVID-19, les gouvernements, les infrastructures critiques, les entreprises et les particuliers doivent s'efforcer de maintenir un équilibre permanent entre la continuité des activités. Les affaires et la cybersécurité.» - Esti Peshin, vice-présidente et directrice générale de la division Cyber, Israel Aerospace Industries«Nous avons la chance d'avoir des leaders du monde réel qui aident le secteur privé à relancer l'économie grâce au rapport Sanford & Hall. Ils nous aident à prendre un certain contrôle de la dynamique du changement pendant cette crise pandémique mondiale.»- Cristian Edwards, associé, Puga Ortiz AbogadosPUGA ORTIZ ABOGADOSLe cabinet chilien Puga Ortiz Abogados, qui a récemment figuré sur la liste des "meilleurs avocats" 2021. L'avocate Adriana Sanford est l'un des avocats du même cabinet et est autorisée à pratiquer le droit en Californie.