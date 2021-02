LANDRY et associés nommée l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour une troisième année consécutive

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, February 9, 2021 / EINPresswire.com / -- LANDRY et associés, une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance fondée en 2008, est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue encore cette année comme l'une des 60 meilleures entreprises de Montréal pour lesquelles travailler, selon les éditeurs des "100 meilleurs employeurs du Canada".Les "meilleurs employeurs de Montréal" est une distinction qui reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui sont à la tête de leur industrie en offrant des lieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine afin de déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.« C'est un grand honneur de faire partie de ce palmarès très exclusif, et pour une troisième année de surcroît » a déclaré Claude M. Landry, président et fondateur. « L’année 2020 a amené son lot d’enjeux mais la firme continue de croître et d’offrir des services de qualité grâce à l’engagement et à l’excellent travail de toute l’équipe. »Reconnaissant l'importance de rester en contact malgré la distance physique, notre comité de pandémie a débuté la publication d’un bulletin de communications, "Ensemble de près ou de loin" en mars 2020, et organisé diverses activités virtuelles, notamment des lunchs-conférences, des séances de pleine conscience, des activités ludiques en format "5 à 7" ainsi que les célébrations d’anniversaire "Gâteau & Bulles" où les fêtés reçoivent un gâteau d’anniversaire à la maison.Parmi d'autres initiatives mises en place en 2020, nous avons lancé "Jasez avec Claude", une vidéoconférence bi-hebdomadaire lors de laquelle les employés peuvent poser leurs questions directement au président. De plus, un budget a été alloué afin que chaque employé puisse se procurer des accessoires pour améliorer son environnement de travail à la maison ainsi que garder la forme.Ces éléments spécifiques à la pandémie s’ajoutent à d’autres initiatives telles que : le soutien des nouvelles mères en leur versant un complément de salaire pour leur congé de maternité (jusqu'à 80 % du salaire pendant 18 semaines) ainsi qu’un complément de salaire pour les nouveaux pères (jusqu'à 80 % du salaire pendant cinq semaines). LANDRY et associés encourage la formation et le développement continus grâce à de généreuses subventions pour les cours directement ou indirectement liés à leur poste actuel (jusqu'à un maximum de 2 500 $ par an).À propos de LANDRY et associésFondée en 2008, LANDRY et associés est une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu’en gestion des technologies d'entreprise et du capital humain. L’équipe intervient pour accompagner les organisations face aux impératifs d’affaires, opérationnels et technologiques liés à la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs.Notre équipe est composée de spécialistes qui possèdent des certifications et des compétences complémentaires dans les domaines suivants : gouvernance et leadership, gestion des risques, conseil stratégique, technologies de l’information et cybersécurité, analyse d’affaires, développement durable, gestion de projets, etc.Renseignements : medias@landryconsulting.comÀ propos des 100 meilleurs employeurs du CanadaLes employeurs sont évalués selon les mêmes huit critères que le concours national : (1) lieu de travail physique; (2) atmosphère de travail et social; (3) prestations de santé, financières et familiales; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et développement des compétences; et (8) l'engagement communautaire.Pour en savoir plus sur ce palmarès, visitez : www.canadastop100.com/montreal et reviews.canadastop100.com/top-employer-landry-et-associes