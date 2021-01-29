DocuFreezer и Print Conductor от fCoder стали бесплатными для учителей
Компания fCoder предлагает программы для пакетной печати и конвертации – бесплатно для учителей и работников сферы образования.RIGA, LATVIA, January 29, 2021 /EINPresswire.com/ -- Во время пандемии многие образовательные учреждения перешли на дистанционное или гибридное обучение, и специалистам сферы образования приходится нелегко. Учителя испытывают повышенную нагрузку. У них появились новые задачи, в том числе связанные с обработкой документов, которые они теперь должны выполнять самостоятельно. Например, им приходится распечатывать дома различные формы, отчеты, бланки тестов и работы учащихся, а также выполнять другие рутинные задачи по распечатке документов и конвертированию файлов.
Для поддержки специалистов области образования в новых условиях компания fCoder теперь бесплатно предоставляет им решения для печати и конвертирования документов – Print Conductor и DocuFreezer. Эти Windows-приложения могут упростить пакетную печать, а также конвертирование (или объединение) документов в PDF. Print Conductor позволяет быстро распечатывать множество файлов, а DocuFreezer может конвертировать несколько документов в определенный формат или создавать из них многостраничный PDF-файл.
Лицензии Print Conductor и DocuFreezer выдаются бесплатно с 18 января по 1 июня 2021 года на следующих условиях:
- одна лицензия на одного пользователя;
- лицензии бессрочные, поэтому программы можно использовать без каких-либо ограничений и после 1 июня;
- заявки принимаются до 1 июня 2021 года.
Представители компании fCoder советуют всем, чья работа связана с образованием или профессиональной подготовкой, связаться с ними и запросить лицензии программ. Это можно сделать через форму поддержки на сайте fCoder.
Узнайте больше о программе Print Conductor:
https://www.print-conductor.com
Узнайте больше о программе DocuFreezer:
https://www.docufreezer.com
Узнайте больше о компании fCoder:
https://www.fcoder.com
fCoder c 1998 года разрабатывает профессиональное программное обеспечение для пользователей Windows. Специалисты компании предлагают настольные, серверные и командные программы для пакетной печати и автоматического конвертирования файлов. Приложения оптимизированы под конкретные задачи и постоянно получают новые обновления.
Программное обеспечение, разработанное fCoder, оптимизирует обработку документов, а также экономит время и ресурсы различных компаний, государственных структур, некоммерческих организаций и рядовых пользователей. Основные продукты компании fCoder – это Print Conductor, FolderMill, Image Converter Plus, 2JPEG, 2TIFF, 2PDF, DocuFreezer и Universal Document Converter.
Leonid Jakobson
fCoder SIA
+371 257 23233
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