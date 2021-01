PrintVisor – nowy program do monitorowania wielu urządzeń drukujących z jednego miejsca PrintVisor to nowe oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym dostarcza informacji na temat stanu wszystkich drukarek w firmie

WROCLAW, POLAND, January 29, 2021 / EINPresswire.com / -- Firma tworząca oprogramowanie fCoder ogłosiła, że udostępni PrintVisor wszystkim użytkownikom w wersji open beta. PrintVisor to nowe rozwiązanie do monitorowania pracy drukarek w systemie Windows w czasie rzeczywistym.PrintVisor to oprogramowanie do monitorowania drukarek - automatycznie wykrywa i wyświetla wszystkie lokalne, sieciowe, współdzielone i wirtualne drukarki znajdujące się w biurze (i innych lokalizacjach) w jednym interfejsie. Dla każdego urządzenia drukującego może dostarczyć informacji o stanie druku, dostępności, kolejce druku i czasie ostatniej aktywności. Dostępnych jest również więcej szczegółów na temat każdej drukarki; administrator może zobaczyć pozostałe poziomy atramentu i toneru oraz zobaczyć statystyki drukowania dokumentów dla każdego urządzenia.Dodatkowo, dostępny jest pulpit sieciowy z jeszcze większą ilością statystyk związanych z drukowaniem z danymi o drukarkach, użytkownikach, komputerach, dokumentach i stronach. Dlatego PrintVisor jest prostym rozwiązaniem umożliwiającym nadzór nad wszystkimi drukarkami w organizacji.Za pomocą PrintVisor można śledzić atrament i toner w drukarkach, monitorować kolejki drukowania, sprawdzać statusy drukarek i obserwować zwyczaje związane z drukowaniem w całej firmie. Administrator systemu (lub np. kierownik biura) może utrzymywać aplikację w tle, aby nie rozpraszała ona pracowników.Twórcy programu twierdzą, że jest on obecnie w fazie beta testów. Mimo to, zachęcają wszystkich, którzy mają wiele drukarek i stacji roboczych do wypróbowania go za darmo.Dowiedz się więcej o PrintVisor Beta pod adresemDowiedz się więcej o fCoder pod adresemfCoder oferuje szereg profesjonalnych programów dla użytkowników systemu Windows. Specjaliści firmy opracowują programy desktopowe, serwerowe i wiersze poleceń do drukowania wsadowego i konwersji plików. Te aplikacje, z których każda koncentruje się na konkretnych zadaniach, są utrzymywane i aktualizowane przez długi czas.Oprogramowanie stworzone przez fCoder optymalizuje obieg dokumentów, a także oszczędza czas i inne zasoby różnych firm, instytucji rządowych, organizacji non-profit i indywidualnych użytkowników. Kluczowymi produktami opracowanymi przez fCoder są Print Conductor, FolderMill, Image Converter Plus, 2JPEG, 2TIFF, 2PDF, DocuFreezer i Universal Document Converter.

PrintVisor Interface Overview