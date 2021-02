Everynet apoia a implantação de medidores inteligentes de água pela SABESP e LAAGER no Brasil

SãO PAULO, MI, BRAZIL, February 2, 2021 / EINPresswire.com / -- SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (http:// www.sabesp.com.br /), a maior empresa de saneamento das Américas e a quarta maior do mundo em termos de população atendida, realizou em 2019 seu primeiro grande BID solicitando 100.000 medidores para gestão inteligente de água no Brasil. O Projeto da SABESP foi um marco importante para o mercado brasileiro de saneamento, pois definiu os padrões para para os futuros BIDs. O consórcio formado pela Vita Ambiental Engineering Services ( www.vitaambientalengenharia.com.br ) e Laager - Tecnologias Sustentáveis (http:// www.laager.com.br /) foi o vencedor da concorrência o BID e é responsável pela sua implementação desde então.Como parceiro do Ecossistema Global Everynet, a Laager optou pela utilização de tecnologias LPWAN para a implementação, incluindo LoRaWAN entre as opções de comunicação para seu Módulo IoT, utilizando a Rede LoRaWAN da American Tower. A tecnologia aumentou a eficiência da gestão da água e reduziu o desperdício de água e as perdas no maior e mais importante centro econômico da América Latina.De acordo com Daniel Laper, diretor de Novos Negócios e IoT da American Tower essa parceria evidencia o compromisso da empresa em oferecer soluções altamente tecnológicas no País. "Enxergamos grande potencial no mercado brasileiro, onde estamos posicionados como viabilizadores de projetos sustentáveis e de inovação social, que retornam como benefício para a população, além de ofertarmos soluções voltadas a conectividade IoT, com presença em todo o território nacional, para incentivar novos negócios”, diz Laper.“Desde o início, Laager e Everynet têm trabalhado juntas de forma transparente e colaborativa para o desenvolvimento da melhor solução para o mercado de saneamento de água”, afirma Felipe Duque Estrada, CEO e fundador da Laager. “A experiência da Everynet em tecnologia LoRaWAN, combinada com sua abordagem pronta para o mercado foi a chave para acelerar o ciclo de desenvolvimento de nossa colaboração para uma solução LoRaWAN”.Gustavo Zarife, Country Manager da Everynet Brasil, explica que “a abordagem da Everynet é baseada em um relacionamento profundo e colaborativo com os fornecedores de soluções. Estamos lado a lado, como parceiros em cada etapa da implementação, desde a definição do projeto até as atividades pós-implantação. Isso nos permite apoiar as empresas que estão desenvolvendo o mercado e são especialistas em cada segmento”.Após um ano de implantação, o Gerente de IoT da SABESP Ricardo Batista está impressionado com os resultados positivos registrados. “O Projeto IoT faz parte da estratégia de transformação digital da SABESP. Agora o cliente pode gerenciar seu consumo por meio do Aplicativo Sabesp Mobile. Por meio da IoT, a Sabesp pode alertar os clientes sobre a existência de possíveis vazamentos internos, descobrir fraudes com maior assertividade e oferecer aos nossos clientes um atendimento melhor e mais eficiente. Para os próximos anos, esperamos acelerar a adoção da IoT", explica ele.SOBRE AS EMPRESASA EVERYNET BV é a Líder Global em Redes Neutras LoRaWAN e Conectividade IoT de Baixo Custo.Everynet BV é uma operadora de rede LoRaWAN global e fornece redes no padrão carrier grade na Ásia, EMEA e Américas. O modelo de rede neutra da Everynet permite que operadoras de rede móvel, MVNOs e MSPs globais ofereçam IoT de custo ultra baixo , com lucratividade, e com CAPEX inicial ZERO. A Everynet torna a Internet das Coisas acessível para todas o mercado, permitindo soluções de nível corporativo implantadas com a tecnologia LoRaWAN, o padrão aberto adotado globalmente para conectividade IoT.No Brasil, a Everynet é o parceiro tecnológico da Rede Neutra LoRaWAN da American Tower, uma infraestrutura nacional que cobre 265 cidades, 110 milhões de habitantes e 63% do PIB brasileiro.Para obter mais informações, visite www.everynet.com LAAGER – Tecnologia Sustentáveis desenvolve soluções de IoT (Internet of Things) há 10 anos, e tem como objetivo desenvolver tecnologias de automação para otimizar o consumo de recursos naturais e facilitar a vida das pessoas por meio de sistemas autônomos e disruptivos. Tanto os produtos quanto os softwares da Laager são projetados para permitir um maior controle de gestão de dispositivos e equipamentos de água, gás e energia através de conexões inteligentes minimizando a intervenção humana.Para mais informações, visite www.laager.com.br Para mais informações sobre o Projeto Sabesp IoT, visite: 100K IoT Sabesp Inteligent Meters - Laager Technologies - YouTubeA SABESP foi fundada em 1973, está presente em 373 cidades do Estado de São Paulo, fornecendo água para mais 28 milhões de pessoas e saneamento básico para mais de 24 milhões de pessoas. A Sabesp é responsável por 30% de todo o investimento em saneamento básico no Brasil e espera investir mais de R $ 20 bilhões no ciclo de investimentos 2020-2024, com foco na redução da disponibilidade e segurança hídrica, sem prejuízo das conquistas na coleta e tratamento de esgoto.Para mais informações, acesse www.sabesp.com.br Sobre a American Tower do BrasilA American Tower do Brasil, subsidiária da American Tower Corporation, um dos maiores fundos de investimentos imobiliários globais, é proprietária independente, operadora e desenvolvedora de infraestrutura multicliente para comunicações e transmissão sem fio. Nosso portfólio conta com mais de 19 mil pontos de comunicações no Brasil, uma operação de fibra ótica em Minas Gerais e uma rede nacional para internet das coisas (IoT) que usa a tecnologia LoRaWAN™. E, em todo o mundo, opera cerca de 180 mil estações de comunicação sem fio.A sede da American Tower do Brasil está localizada em São Paulo, e sua matriz está localizada em Boston, Massachusetts, EUA. A American Tower Corporation possui operações em todo o território americano, e também na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru, México, Alemanha, França, Gana, Índia, Nigéria, Quênia, África do Sul, Uganda, Burkina Faso e República do Níger.Para mais informações sobre a American Tower, visite: www.americantower.com/