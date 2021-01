Dierre al primo Ecobonus Day

Laura De Robertis Responsabile Marketing Dierre

ITALY, January 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Giovedì 28 Gennaio a partire dalle 9,30 Dierre partecipa a EcoBonus Day: il primo evento digitale di filiera dedicato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.Un’iniziativa Gabetti Lab, che coinvolgerà oltre 2.000 operatori del settore tra general contractor, aziende partner, studi di progettazione, imprese edili e impiantistiche, amministratori di condominio e agenzie immobiliari.A disposizione dei partecipanti uno spazio virtuale dove confrontarsi e acquisire nuove competenze, con momenti di formazione e incontri one to one dedicati a soluzioni e incentivi fiscali per il recupero energetico degli edifici.“Dopo un anno difficile da dimenticare ripartiamo ancora una volta facendo squadra con Gabetti in un progetto strategico in cui crediamo molto, quello della riqualificazione del vastissimo patrimonio immobiliare italiano. Nella nostra visione c’è ormai una vera e propria “Casa Dierre” con una gamma di prodotti destinata a crescere e a coprire ogni esigenza di sicurezza e design di un edificio” sottolinea Laura De Robertis, Responsabile marketing Dierre.Nello stand digitale Dierre verranno approfonditi i temi legati legati alle porte, non solo in funzione del risparmio energetico, della sicurezza e del design, ma anche dal punto di vista tecnologico, con focus su chiavi di ultima generazione, protezione antincendio e abbattimento acustico.L’azienda presenterà i suoi brevetti più innovativi, sviluppati sia per l’edilizia residenziale che per il settore contract, e le tendenze stilistiche che si stanno affermando in ogni contesto architettonico.Dierre è il marchio italiano che guida l’innovazione nei settori delle porte blindate, porte per interni e chiusure di sicurezza.Fondata nel 1975 da Vincenzo De Robertis l'azienda ha tra i suoi punti di forza la capacità di coniugare ricerca tecnologica e design, produzione industriale e artigianalità.Un partner unico per tutti i progetti, residenziali e non, con un servizio chiavi in mano per i grandi cantieri e una gamma completa di soluzioni che comprende porte di sicurezza, porte tagliafuoco, controtelai per porte a scomparsa, porte scorrevoli, chiusure per garage e casseforti.Informazioni: www.dierre.com 0141-949411