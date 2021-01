BRAFA in the Galleries: mostre nelle città italiane ed eventi online

Brafa in the Galleries logo

Dal 27 al 31 Gennaio 2021 esposizioni nelle gallerie d'arte in contemporanea con altre 12 nazioni

ITALIA, January 21, 2021 / EINPresswire.com / -- Ritrovare il piacere dell'incontro con le opere d'arte: dal 27 al 31 Gennaio, grazie a BRAFA in the Galleries, 10 gallerie in 5 città italiane aprono le porte ad appassionati e collezionisti, dal vero o virtualmente.La manifestazione è la prima fiera diffusa di livello internazionale e permette di riscoprire l'arte nonostante la chiusura dei musei. Nelle zone gialle e arancioni, infatti, gli spazi privati sono autorizzati a continuare la propria attività e organizzare mostre ed esposizioni, nel rispetto di tutte le misure sanitarie vigenti.Tutte le gallerie hanno inoltre una sezione dedicata sul sito brafa.art dove è possibile visionare le opere selezionate e un video di presentazione.A Roma saranno in mostra principalmente dipinti del XIX secolo grazie alla partecipazione di Paolo Antonacci (Via Alibert 16/A) e W. Apolloni (Palazzo Patrizi, Via Margutta 53B).La Gioielleria Nardi di Venezia (Piazza San Marco 69) esporrà le sue iconiche creazioni che raccontano lo spirito della città attraverso l'oro e le pietre preziose.Ad Arezzo si potrà entrare nella wunderkammer contemporanea di Theatrum Mundi (Via Cesalpino 20) per meravigliarsi davanti a un fossile di 175 milioni di anni fa o a un casco originale arrivato direttamente dal set di Star Wars.In Piemonte, infine, la galleria Chiale Fine Art di Racconigi (Via Stefano Tempia 22) festeggerà i 50 anni di attività con una selezione di arredi, dipinti e sculture dal XIV al XX secolo.A Milano non sarà possibile recarsi in sede di persona, ma sono previste dirette social e approfondimenti online per ammirare il miglior design italiano del '900 di Robertaebasta, capolavori di arte africana e orientale di Dalton Somaré, sculture e opere di ebanisteria di Brun Fine Arts (Via Carlo Pisacane 40), arte contemporanea di Cortesi Gallery e Repetto Gallery.Tutti i partecipanti saranno aperti o "live" nelle stesse date e negli stessi orari, con un’anteprima Mercoledì 27 Gennaio 2021 dalle 14 alle 21, poi da Giovedì 28 a Domenica 31 Gennaio dalle 11 alle 18."Questi ultimi mesi sono stati un potente promemoria di quanto le relazioni siano importanti " commenta Harold t'Kint de Roodenbeke, Presidente BRAFA "Il nostro mestiere è profondamente umano perché si fonda prima di tutto sull'emozione. Ci auguriamo che questa iniziativa possa ristabilire questo legame profondo e personale, sempre in condizioni di sicurezza. Non potevamo rassegnarci a sospendere del tutto la nostra manifestazione dopo 65 anni".Il progetto è interamente finanziato da Delen Private Bank.