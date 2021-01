La Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi” annuncia il nuovo programma di borse di studio 2021

La Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi”

NEW YORK, NEW YORK, USA, January 17, 2021 / EINPresswire.com / -- La Scuola d’Italia, con sede a New York, l’unica scuola internazionale italiana al mondo con un IB Program , ha presentato il nuovo programma di borse di studio per l’anno accademico 2021/2022. Il fondo coprirà totalmente o parzialmente la retta scolastica per il primo anno di frequenza.“Il programma di borse di studio italo-americano della Scuola d’Italia, identifica e sostiene finanziariamente i giovani studenti interessati alla cultura italiana che abbiano dimostrato impegno, capacità e competenza raggiungendo livelli di eccellenza sia nelle attività accademiche che in quelle extracurriculari,” ha dichiarato Maria Palandra, Responsabile della Scuola.Massimo D’Angelo, Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola e partner di Akerman, ha aggiunto, “Grazie alle generose donazioni di molte famiglie italiane ed americane qui a New York oltre che di aziende italiane che operano negli Stati Uniti, siamo lieti di presentare questo programma di borse di studio per i nuovi studenti interessati alla nostra offerta formativa di rinomata fama mondiale”.“Uno degli obiettivi principali della Scuola d’Italia è quello di preparare i nostri studenti verso un futuro ricco di soddisfazioni. Crediamo che l’IB Program insieme agli studi classici e scientifici peculiari di una scuola italiana ed internazionale siano la strada giusta verso il successo. Alla Scuola d’Italia formiamo nuovi italiani, cittadini globali, italiani per cultura e non per nascita che, sono sicura, ci rappresenteranno al meglio sulla scena internazionale. La nostra non è solo un’eccellente scuola ma è anche una grande comunità che crea con gli studenti e le famiglie legami che durano tutta la vita”, ha concluso Maria Palandra.Gli studenti interessanti a conseguire una borsa di studio possono fare richiesta inviando una lettera di presentazione congiuntamente al proprio curriculum vitae relativo alle attività scolastiche ed extracurriculari. Per il conseguimento della borsa di studio non è richiesta la conoscenza della lingua italiana. La richiesta deve essere inviata via e-mail all’attenzione di Stefano Lanfredini (slanfredini@lascuoladitalia.org).La Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi”È una scuola internazionale fondata nel 1977 con sede a New York. La Scuola comprende 4 ordini: scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media e il liceo scientifico. La Scuola ha raccolto la sfida della globalizzazione dei saperi e offre un percorso di studi internazionale che coniuga il meglio del sistema e della cultura americana, italiana ed europea.La Scuola d’Italia è l’unica al mondo ad offrire il Diploma di maturità del Liceo scientifico (esame di Stato riconosciuto in Italia, nei Paesi UE e negli Stati Uniti) e l’International Baccalaurate Diploma Programme. Un corso di studi rivolto agli studenti degli ultimi due anni del liceo che, oltre a potenziare nei ragazzi lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide e cogliere le opportunità della società globale, costituisce un importante credito nel processo di ammissione nelle migliori università americane ed europee. L’obiettivo della Scuola è quello di trasmettere ai propri studenti una cultura globale, intesa sia come istruzione ed acquisizione di competenze e capacità creative che come stile di vita, comportamento e valori che insieme contribuiscono alla formazione completa dei futuri “cittadini del mondo”. La Scuola è una comunità che favorisce la crescita personale e sociale dei propri studenti anche attraverso attività come la musica, il teatro, l’arte e incoraggia gli studenti a prendere parte a numerose attività extra-curricolari (workshop, seminari, clubs) e di volontariato.I nostri docenti sono un modello di eccellenza nel panorama scolastico americano ed europeo. Essi costituiscono il migliore esempio della formazione internazionale che la Scuola offre: tutti gli insegnanti parlano correntemente due o più lingue, provengono dalle migliori università americane ed europee e molti dei docenti del liceo vantano un PhD.