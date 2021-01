Beneficios del Certificado Medico Laboral para Tus Empleados (Empresas en Mexico)

Audiometria en CERTOLAB Servicios de CERTOLAB: Examenes, Audiometria, Espirometria, Rx, para tus trabajadores CERTOLAB Unidad Medica Movil

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, January 2, 2021 / EINPresswire.com / -- CERTOLAB Medica ( serviciomedicoempresas.com ) - Certificados médicos y exámenes para el bienestar de tus empleados y tu empresa.Generalmente las empresas envían sus trabajadores a realizarse los exámenes médicos ocupacionales con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad que rige la realización de los mismos, sin detenerse a pensar en la verdadera importancia de estos exámenes para la empresa y sus trabajadores.La realización de las evaluaciones médicas ocupacionales permite a las empresas obtener un Diagnóstico de Salud de su población trabajadora, donde pueden visualizar la distribución demográfica, los riesgos a los que están expuestos sus colaboradores y las patologías encontradas en ellos; estén o no relacionadas con el trabajo, facilitándoles brindar acompañamiento para la promoción y prevención de la salud de los empleados no solo en el ambiente laboral, también las orienta en la implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.Es importante saber que los exámenes ocupacionales solo pueden ser realizados por un Médico especialista en Salud Ocupacional o en Medicina del trabajo, y el empleador con el Profesiograma establece los perfiles de los cargos, las actividades a realizar y los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores.El certificado médico es un testimonio escrito acerca de la salud de un paciente. A través del tiempo se ha constituido en una práctica frecuente en los consultorios de especialidades médicas vinculadas a la atención primaria, trasformándose en algunos casos, en el objetivo principal de la consulta. La complacencia y la falsedad son algunos ejemplos de manipulación, uso indebido y menosprecio que ha sufrido durante años, con responsabilidad compartida por pacientes y médicos. Con el objetivo de que ayude a generar un espacio de discusión para avanzar hacia un proceder uniforme en la certificación médica; los autores resaltan la importancia de realizarlo con seriedad, manteniendo como objetivo principal el cuidado de la salud del paciente y abordando temas como su obligatoriedad, aspectos formales de su confección y las limitaciones con las que pueden encontrarse los médicos a la hora de asumir esta tarea.Existen dos clases de certificados, aquellos que son obligatorios por ley, entre los que podemos encontrar el de defunción, nacimiento, etc., y aquellos llamados simples, que son los que habitualmente redactamos en nuestro consultorio. Las situaciones que llevan a la confección de los llamados Certificados Simples, nos permiten diferenciarlos en:- Aquellos que acreditan alguna enfermedad que requiera o no baja laboral.- Aquellos que acreditan aptitud física o psico-física y son requeridos por una entidad o trabajo.Estos, a su vez, se dividen en dos grupos:1. Los solicitados previamente al comienzo de alguna actividad laboral o de destreza que requiera la conservación de algunos de los sentidos, cierta capacidad intelectual, movimientos físicos o equilibrio psíquico, y en cuya ausencia se ponga en riesgo al mismo paciente o a terceros. Por ejemplo, manejo de armas de fuego, conducción de automóviles o embarcaciones, docencia, etc.2. Los solicitados antes de iniciar alguna actividad física deportiva, tanto competitiva como recreativa.A modo de conclusión podemos decir que:- El Certificado Médico es un documento legal al que se le debe dar la importancia que merece.- Excepto en los casos enunciados, la ley no obliga a los médicos a emitir un certificado, pero de no mediar un causa justa para negarse, la redacción del mismo es un deber profesional enmarcado en el contexto de la relación medico-paciente- Deben respetarse las características formales que hacen a su correcta confección.- La solicitud de un Certificado Medico, debe considerarse como una oportunidad para realizar un completo examen de salud, aunque la tarea para la que se lo solicita, no lo requiera.- El Médico Clínico debe reconocer sus limitaciones como examinador, y no hacer certificaciones en áreas en las que no es competente, pero a la vez, lograr la competencia adecuada que le permita no convertirse sólo una simple guía de derivación. - Existen muchas "áreas grises" en las que se debería trabajar y con el objetivo de que la confección del certificado se convierta en una práctica uniforme.En CERTOLAB Medica realizamos tus certificados médicos en sucursal o a domicilio en toda la república mexicana, certificados que incluyen perfil de exámenes visuales y clasificación del paciente por aptitud.Beneficios para Las empresasSin mencionar las multas o demandas que podrían evitarse, sus ventajas son:- La disminución de los costos por reducción del ausentismo debido a incapacidades prevenibles, independientes del origen.- El incremento de la productividad, al encontrar personal con las condiciones de salud adecuadas para la realización de la labor, evitando errores y reprocesos e insatisfacción en sus clientes internos y externos.- Obtener un amplio conocimiento de las condiciones de salud de su personal, para generar mecanismos que la impacten positivamente.- Convertirse en aliado de sus empleados; al brindarle acompañamiento en su estado de salud.Beneficios para Los EmpleadosAl realizarse estos exámenes se van a beneficiar:- Conociendo su estado de salud y las enfermedades de origen común que pueden evitarse al implementar medicina preventiva.- Enterándose como lo pueden afectar los riesgos y el ambiente laboral en su sitio de trabajo.- Identificando los mecanismos y/o elementos de protección que deben utilizar para realizar la labor, permitiéndoles ayudar en la disminución o eliminación de los riesgos.- Reconociendo el tipo de actividades que pueden o no realizar, por cuanto tiempo, en que medio ambiente, como hacerlas y con qué herramientas o elementos de protección personal.- Detectando a tiempo cómo los ha afectado el trabajo en su condición de salud, para realizar acciones que la impacten en forma beneficiosa.- Haciendo seguimiento en el tiempo del comportamiento de su estado de salud.Para mas información sobre obtener los certificados medicos para tus empleados, contáctanos en CERTOLAB Certificado Medico o llamar al 55 5872 4652.