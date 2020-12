ZandCell propone al governo italiano test COVID-19 resistenti alla mutazione per l'intera popolazione

ZandCell COVID-19 Rapid Test ZandCell Logo

ZandCell propone al governo italiano test rapidi basati sulla rilevazione dell'antigene Covid-19 resistente alla mutazione per l'intera popolazione

STOCCOLMA, SVEZIA, December 29, 2020 /EINPresswire.com/ -- ZandCell, un'azienda biotecnologica che offre test diagnostici rapidi ed efficaci con COVID-19, sta proponendo al governo e al popolo italiano test resistenti alle mutazioni in diverse varianti.

Il mondo è rimasto scioccato dalla notizia che le varianti mutagene del virus Covid-19 permettono al virus di entrare più facilmente nelle cellule ospiti, con conseguente aumento del tasso di infezione. Le mutazioni nella SARS CoV2 sono prevedibili e abbiamo progettato tutti i nostri test fin dall'inizio per essere a prova di mutazione. Tutti i test ZandCell sono in grado di rilevare qualitativamente la Sindrome Respiratoria Acuta Grave Coronavirus 2 (SARS-CoV2) con elevata precisione in pochi minuti.

“Tutti i nostri test utilizzano un triplo metodo di rilevazione molecolare e sono a prova di mutazione. Il nostro test dell'antigene salivare è infatti un test "fai da te" (DIY). È ideale per bambini e anziani. La maggior parte delle persone riesce a sputare in un imbuto, che è l'unica cosa che deve fare", ha dichiarato Michael Zand, Direttore di ZandCell.

"Rispetto al test PCR, il cosiddetto test "gold standard" offerto dalle principali case farmaceutiche, il nostro test dell'antigene salivare ha un limite di rilevazione estremamente basso per le particelle virali ed è in grado di rilevare particelle virali in tutta la gamma di infezioni, con un conseguente tasso di rilevazione positiva più elevato rispetto al test PCR. Il nostro test è 20 volte meno costoso e non richiede un trattamento specialistico. Si ottengono risultati visivi in pochi minuti".

"Consiglio ai leader europei di affrettarsi a utilizzare il nostro nuovo test della saliva ipersensibile come arma di nuova generazione contro il coronavirus. Questo test dovrebbe essere disponibile per l'uso in casa e per la vendita su internet per avere il miglior effetto e la migliore disponibilità. Dobbiamo consentire l'uso di test affidabili, economici e accurati, come i nostri test domestici. Il regolamento dovrebbe recuperare il ritardo. È passato un anno e sembra che non sia stato fatto nulla".

L'infezione da COVID-19 è determinata da un campione di saliva facile da raccogliere per rivelare i risultati in pochi minuti. Gli operatori sanitari in Italia e in tutto il mondo hanno faticato a contenere la rapida diffusione di COVID-19, in parte a causa di una significativa carenza di test economici disponibili in grado di fornire risultati immediati in modo rapido, efficiente ed economico.

Dispositivi diagnostici ZandCell COVID-19:

1. Antigene (saliva)

2. Antigene (tampone nasale)

3. Antigene influenza / COVID-19 combinato (tampone nasale)

4. Anticorpi IgG/IgM (sangue)

Il test della saliva è disponibile oggi su ordinazione per gli utenti professionali al seguente indirizzo:

https://zandcell.com/zandcell-covid-19-rapid-antigen-test/

Informazioni su ZandCell

ZandCell è un'azienda biotecnologica privata impegnata a portare sul mercato trattamenti che cambiano la vita dei pazienti con malattie incurabili. L'azienda si concentra su malattie per le quali esistono notevoli esigenze mediche da soddisfare, la biologia del trattamento è chiara e per le quali non è attualmente disponibile una modalità di trattamento efficace. L'azienda è guidata da un team di gestione esperto nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie per le malattie. La strategia di ZandCell si basa sullo sviluppo di farmaci efficienti in termini di tempo e di costi, con l'obiettivo di fornire ai pazienti terapie sicure ed efficaci nel minor tempo possibile. L'obiettivo generale di ZandCell e delle sue operazioni è quello di sviluppare trattamenti medici nel campo della medicina rigenerativa, dell'editing dei geni e dell'immunoterapia in tutto il mondo.