ZandCell bietet der deutschen Regierung mutationssichere COVID-19-Tests für die gesamte Bevölkerung an

ZandCell bietet der deutschen Regierung Mutation Sichere Covid-19-Schnelltests für die gesamte Bevölkerung an

STOCKHOLM, SCHWEDEN, December 29, 2020 /EINPresswire.com/ -- ZandCell, ein Biotech-Unternehmen mit schnellen und effektiven COVID-19-Diagnosetests, bietet der deutschen Regierung und Bevölkerung seine Mutation sicheren Tests in verschiedenen Varianten an.

Die ganze Welt wurde von der Nachricht über die mutierten Varianten des Covid-19-Virus schockiert, die es dem Virus ermöglichen, leichter in die Wirtszellen einzudringen, was zu einer höheren Infektionsrate führt. Mutationen in SARS-CoV-2 sind zu erwarten und wir haben alle unsere Tests von Anfang an so konzipiert, dass sie Mutations sicher sind. Alle ZandCell-Tests können das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mit hoher Genauigkeit innerhalb von Minuten qualitativ nachweisen.

"Alle unsere Tests verwenden ein dreifaches molekulares Nachweisverfahren und sind Mutations sicher. Unser Speichel-Antigentest ist wirklich ein sogenannter DIY (do it yourself)-Test. Sehr gut geeignet für Kinder und ältere Menschen. Die meisten Menschen können damit umgehen, in einen Trichter zu spucken, was das Einzige ist, was man tun muss", sagt Michael Zand, Geschäftsführer von ZandCell.

"Im Vergleich zur PCR, dem sogenannten Gold-Standard-Test, der von der großen Pharmaindustrie vorgeschlagen wird, hat unser Speichel-Antigen-Test eine extrem niedrige Nachweisgrenze von Viruspartikeln und kann Viruspartikel im gesamten Infektionsbereich nachweisen, was zu einer höheren positiven Nachweisrate im Vergleich zur PCR führt. Unser Test ist 20-mal billiger und erfordert keinen Spezialisten in der Handhabung. Man erhält innerhalb weniger Minuten sichtbare Ergebnisse."

"Ich empfehle den Entscheidungsträgern in Europa, sich zu beeilen und unseren neuen hypersensitiven Speicheltest als Waffe der nächsten Generation gegen das Coronavirus einzusetzen. Dieser sollte in Privathaushalten eingesetzt und über das Internet verkauft werden dürfen, um die beste Wirkung und Verfügbarkeit zu haben. Wir müssen zulassen, dass zuverlässige, billige und genaue Tests wie unsere Tests in Haushalten verwendet werden können. Die Regulierung muss aufholen. Ein Jahr ist vergangen und nichts ist passiert."

Die Infektion mit dem COVID-19-Virus wird durch eine einfache Speichelprobe festgestellt, die das Ergebnis in wenigen Minuten zeigt. Gesundheitsdienstleister in Deutschland und auf der ganzen Welt haben sich schwer getan, die schnelle Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, zum Teil wegen eines erheblichen Mangels an verfügbaren, preiswerten Tests, die schnell, effizient und kostengünstig sofortige Ergebnisse liefern können.

ZandCell COVID-19 Diagnosegeräte:

1. Antigen (Speichel)

2. Antigen (Nasenabstrich)

3. Antigen Grippe/COVID-19-Kombination (Nasenabstrich)

Der Speicheltest ist für professionelle Anwender ab sofort bestellbar unter:

https://zandcell.com/zandcell-covid-19-rapid-antigen-test/

Über ZandCell

ZandCell ist ein privates Biotechnologie-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, lebensverändernde Therapeutika für Patienten mit unheilbaren Krankheiten auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Krankheiten, bei denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, die Biologie für eine Behandlung klar ist und für die es derzeit keine wirksamen Behandlungsmethoden gibt. Das Unternehmen wird von einem Management-Team geführt, das über Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Krankheit Therapeutika verfügt. Die Strategie von ZandCell basiert auf einer zeit- und kosteneffizienten Medikamentenentwicklung, mit dem Ziel, sichere und wirksame Therapien für Patienten mit höchster Dringlichkeit bereitzustellen. Das übergeordnete Ziel von ZandCell und seinen Aktivitäten ist es, weltweit medizinische Behandlungen in den Bereichen regenerative Medizin, Gen Bearbeitung und Immuntherapie zu entwickeln.