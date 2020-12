ZandCell propone al gobierno español tests COVID-19 resistentes a la mutación para toda la población

ZandCell COVID-19 Rapid Test ZandCell Logo

ZandCell propone al gobierno español tests rápidos basados en la detección del antígeno Covid-19 resistente a la mutación para toda la población

ESTOCOLMO, SUECIA, December 29, 2020 /EINPresswire.com/ -- ZandCell, una compañía de biotecnología que ofrece tests de diagnóstico rápidos y efectivos de COVID-19, está ofreciendo tests resistentes a las mutaciones en diferentes variantes al gobierno y al pueblo de España.

El mundo quedó conmocionado por la noticia de que las variantes mutagénicas del virus Covid-19 permiten que el virus entre más fácilmente en las células huéspedes, lo que resulta en una mayor tasa de infección. Las mutaciones en el CoV2 del SARS son de esperar y hemos diseñado todos nuestros tests desde el principio para que sean a prueba de mutaciones. Todos los tests de ZandCell pueden detectar cualitativamente el Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV2) con alta precisión en cuestión de minutos.

“All our tests use a triple molecular detection method and are mutant-proof. Our saliva antigen test is really a DIY(do it yourself) test. Very suitable for children and elderly people. Most people can handle spitting in a funnel which is the only thing you need to do,” said Michael Zand, CEO of ZandCell.

“Todos nuestros tests utilizan un método de detección molecular triple y son a prueba de mutaciones. Nuestro test de antígenos salivales es de hecho un test de "hágalo usted mismo" (DIY). Es ideal para niños y ancianos. La mayoría de la gente puede lograr escupir en un embudo, que es lo único que debe hacer", dijo Michael Zand, director de ZandCell.

"En comparación con el test PCR, el llamado test Gold standard’ ofrecido por las principales compañías farmacéuticas, nuestro test de antígenos salivales tiene un límite de detección extremadamente bajo para las partículas virales y puede detectar partículas virales en toda la gama de infecciones, lo que resulta en una mayor tasa de detección positiva en comparación con el test PCR. Nuestro test es 20 veces más barato y no requiere un manejo por parte de un especialista. Se obtienen resultados visuales en minutos".

"Aconsejo a los líderes europeos que se den prisa y utilicen nuestro nuevo test de saliva hipersensible como arma de última generación contra el coronavirus. Este test debe estar disponible para su uso en los hogares y para su venta en Internet para tener el mejor efecto y disponibilidad. Debemos permitir el uso de tests fiables, baratos y precisos como nuestros tests domésticos. La regulación debe ponerse al día. Ha pasado un año y parece que no se ha hecho nada".

La infección por COVID-19 se determina con una muestra de saliva fácil de recoger para revelar los resultados en minutos. Los proveedores de atención de la salud en España y en el mundo entero se han esforzado por contener la rápida difusión de COVID-19, en parte debido a la importante escasez de tests baratos disponibles que puedan proporcionar resultados inmediatos de manera rápida, eficiente y económica.

Dispositivos de diagnóstico ZandCell COVID-19:

1. Antígeno (saliva)

2. Antígeno (hisopo nasal)

3. Antígeno de influenza / COVID-19 combinado (hisopo nasal)

4. Anticuerpos IgG/IgM (sangre)

El test de saliva se puede pedir hoy para usuarios profesionales en la siguiente dirección:



https://zandcell.com/zandcell-covid-19-rapid-antigen-test/

Información sobre ZandCell

ZandCell es una empresa privada de biotecnología comprometida a llevar al mercado tratamientos que cambian la vida de pacientes con enfermedades incurables. La empresa se centra en las enfermedades para las que hay importantes necesidades médicas que deben satisfacerse, la biología del tratamiento es clara y para las que no existe actualmente ninguna modalidad de tratamiento eficaz. La empresa está dirigida por un equipo directivo con experiencia en el desarrollo y la comercialización de terapias para enfermedades. La estrategia de ZandCell se basa en el desarrollo de medicinas rentables en tiempo y dinero con el objetivo de proporcionar terapias seguras y efectivas a los pacientes en el menor tiempo posible. El objetivo general de ZandCell y sus operaciones es desarrollar tratamientos médicos en los campos de la medicina regenerativa, la edición de genes y la inmunoterapia en el mundo entero.