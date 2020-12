ZandCell propose au gouvernement français des tests COVID-19 résistants aux mutations pour l'ensemble de la population

ZandCell COVID-19 Rapid Test ZandCell Logo

STOCKHOLM, SWEDEN, December 29, 2020 /EINPresswire.com/ -- ZandCell, une entreprise de biotechnologie qui propose des tests de diagnostic de COVID-19 rapides et efficaces, offre des tests résistants aux mutations sous différentes variantes au gouvernement et à la population de la France.

Le monde entier a été choqué par la nouvelle annonçant que des variantes mutagènes du virus Covid-19 permettent au virus de pénétrer plus facilement dans les cellules hôtes, ce qui se traduit par un taux d’infection plus élevé. Des mutations du CoV2 du SRAS sont à prévoir et nous avons conçu tous nos tests dès le départ pour qu’ils soient à l’épreuve des mutations. Tous les tests de ZandCell peuvent détecter qualitativement le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV2) avec une grande précision en quelques minutes.

Tous nos tests utilisent une méthode de détection moléculaire triple et sont à l’épreuve des mutations. Notre test d’antigène salivaire est en fait un test “à faire soi même” (DIY). Il convient parfaitement aux enfants et aux personnes âgées. La plupart des gens peuvent se débrouiller pour cracher dans un entonnoir, ce qui est la seule chose à faire”, a expliqué Michael Zand, le PDG de ZandCell.

“Par rapport au test PCR, le test dit “Gold standard” proposé par les grandes entreprises pharmaceutiques, notre test d’antigène salivaire a une limite de détection des particules virales extrêmement basse et peut détecter des particules virales dans toute la gamme des infections, ce qui se traduit par un taux de détection positive plus élevé en comparaison avec le test PCR. Notre test est 20 fois moins cher et ne nécessite pas de manipulation par un spécialiste. Vous obtenez des résultats visuels en quelques minutes.”

“Je conseille aux dirigeants européens de se dépêcher et d’utiliser notre nouveau test de salive hypersensible comme une arme de nouvelle génération contre le coronavirus. Ce test devrait pouvoir être utilisé dans les foyers et être vendu sur internet pour avoir le meilleur effet et la meilleure disponibilité. Nous devons permettre l’utilisation de tests fiables, peu coûteux et précis comme nos tests dans les foyers. La réglementation devrait rattraper son retard. Un an s’est écoulé et rien ne semble avoir été fait.”

L’infection par le virus COVID-19 est déterminée par un échantillon de salive facile à prélever pour révéler les résultats en quelques minutes. Les prestataires de soins de santé en France et dans le monde entier ont lutté pour contenir la propagation rapide du COVID-19, en partie à cause d’une pénurie importante de tests bon marché disponibles qui peuvent fournir rapidement, efficacement et de manière rentable des résultats immédiats.

Dispositifs de diagnostic ZandCell COVID-19 :

1. Antigène (salive)

2. Antigène (frotti nasal)

3. Antigène grippe / COVID-19 combiné (frotti nasal)

4. Anticorps IgG/IgM (sang)

Le test de salive est disponible sur commande pour les utilisateurs professionnels dès aujourd’hui à l’adresse suivante :

https://zandcell.com/zandcell-covid-19-rapid-antigen-test/

A propos de ZandCell

ZandCell est une société privée de biotechnologie qui s’est engagée à mettre sur le marché des traitements qui transforment la vie des patients atteints de maladies incurables. L’entreprise se concentre sur des maladies pour lesquelles les besoins médicaux à satisfaire sont importants, la biologie du traitement est claire et pour lesquelles il n’existe actuellement aucune modalité de traitement efficace. L’entreprise est dirigée par une équipe de gestion expérimentée dans le développement et la commercialisation des thérapies pour les maladies. La stratégie de ZandCell est fondée sur le développement de médicaments efficaces en termes de temps et de coûts, dans le but de fournir des thérapies sûres et efficaces aux patients dans les plus brefs délais. L’objectif global de ZandCell et de ses opérations est de développer des traitements médicaux dans les domaines de la médecine régénérative, de l’édition de gènes et de l’immunothérapie dans le monde entier.