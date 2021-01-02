أول لوحة فنيه عالمية تُبين أعمال و إنجازات جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

جلاله الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحمون المملكة العربية السعودية

هذه الأعمال والإنجازات تستحق أن ترسم لتبقى جزءًا من تاريخ وثقافته المملكة العربية السعودية كدليل إلى الأبد