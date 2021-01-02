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أول لوحة فنيه عالمية تُبين أعمال و إنجازات جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

جلاله الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحمون المملكة العربية السعودية

هذه الأعمال والإنجازات تستحق أن ترسم لتبقى جزءًا من تاريخ وثقافته المملكة العربية السعودية كدليل إلى الأبد

NATIONAL INVESTMENT CENTER , INC, المركز الوطني للاستثمار, وهو شركة أمريكية ابتكرت نوعًا جديدًا من الفن باسم الفن الرفيع وهذا الابتكار الفني الاستثنائي ولاول مره في التاريخ فضلته المتاحف ورؤساء الدول في جميع أنحاء العالم لتسجيله أعمال وانجازات الملوك والامراء و رؤساء الدول والشخصيات البارزة والتعبير عن مواقف الدولة والقضايا المهمة من الماضي والحاضر التي تُظهرها اللوحات الفنية. هذه اللوحات تحفاظ على تاريخ الدولة وثقافتها ولهذا السبب أن العديد من الملوك والرؤساء يفضلون اضافه اقسام خاصه في بعض متاحفهم تُعرض فيها انجازاتهم في الدوله, و لقد تم رسم لوحات فنية لرؤساء بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والمملكه المتحده ودول اخرى في العالم, وهذا ما أكدت الشركة الوحيدة المتخصصة برسم أعمال و إنجازات ورؤساء الدول في جميع أنحاء العالم, شركة الخدمات الملكية بالمركز الوطني للاستثمار في ولاية اوهايو الامريكية تعرض اول لوحة فنيه عالمية تُبين جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحمون المملكة العربية السعودية.
وعرض هذه اللوحة القيمة في المتاحف سيساهم في عرض إنجازات جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وترسيخ ثقافة المملكة في الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الاعمال والإنجازات تَرَسَّمَ لتبقى في اللوحات الفنية كدليل أبدي و جزءًا من تاريخ و ثقافة المملكة العربية السعودية وتسجل التاريخ في سجلات المملكة ولعالم .
تُظهرهذه اللوحة أن جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحمي المملكه العربيه السعوديه وتُبين ان السعوديين والمقيمين يعيشون الآن في أمان وازدهار ورفاهية, كما تُظهرالتقدم الاقتصادي المبهر للمملكه تحت رعايتهم.
يسجل هذا النوع من الفن النادر أيضًا الإجراءات التي اتخذها جلا لة الملك وسمو ولي العهد لحماية المملكه العربيه السعوديه وستؤثر على الصعيدين الوطني والعالمي كما يسجل معاني مكافحة الإرهاب الذي سوف يؤثر ايضا على الرأي العام المحلي و العالمي وتُوضح والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب والدور الإيراني والدور القطري.
NATIONAL INVESTMENT CENTER, INC
هي شركة تجارية أمريكية مسجلة في سجل ولاية أوهايو. تأسست الشركة في 13 يونيو 1996 ، ومقر الشركة في توليدو، أوهايو، برقم تسجيل 945397.
مثال على هذا النوع من الفن النادر: لوحة فنية عالمية بعنوان:
جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحمون المملكة العربية السعودية للفنان فرانسوا موريس.

Kamal Abulayla
National Investment Center, Inc
info@nicrs.net

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أول لوحة فنيه عالمية تُبين أعمال و إنجازات جلا لة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

Distribution channels: Politics, U.S. Politics


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