丰田汽车是全球首家宣布采用开源合规性国际标准“ISO/IEC 5230”的公司
丰田宣布在知识产权策划团队采用ISO/IEC 5230，由Masato Endo和Miyu Tanaka领导整个过程。ISO/IEC 5230是开源合规的国际标准。NAGOYA, JAPAN, December 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- 丰田宣布在知识产权策划团队采用ISO/IEC 5230，由Masato Endo和Miyu Tanaka领导整个过程。ISO/IEC 5230是开源合规的国际标准。
ISO/IEC 5230由OpenChain项目维护，并通过联合开发基金会OpenChain工作团队为ISO编辑。ISO/IEC 5230由ARM、BMW CarIT、博世、思科、康卡斯特、脸书、富士通、谷歌、日立、微软、MOXA、OPPO、松下、高通、西门子、索尼、东芝、丰田、优步和西部数据作为董事会成员，并获得三大洲众多公司的支持。
丰田知识产权部门总经理Yosuke Ida说：“自2017年以来，丰田汽车公司一直参与并积极推动OpenChain项目。我们很荣幸成为第一家宣布采用ISO/IEC 5230的公司。该认证范围涵盖的部门为“互联高级开发部（包括汽车级Linux团队）”、“R前沿部门（包括合作机器人技术）”和“S前沿部门（包括创新基础设施技术）。”这些部门在处理基于ISO要求的OSS管理方面经验丰富，OpenChain项目的新发展完全符合这种处理方法。我们公司希望凭借ISO的OpenChain国际标准将被作为一次机会，扩大汽车行业供应链中的公司的认证获得水准。”
OpenChain总经理Shane Coughlan认为：“ISO/IEC 5230是一项致力于在供应链中建立信任的国际标准。为达成此目的，定义高质量开源合规计划的关键要求，确保各种规模和市场的公司都能采用该标准并建立信任关系。”。
“ISO/IEC 5230由100多名项目参与者出资开发，2016年以来已在各个市场类群中使用。最近从事实上的国际标准向正式国际标准的升级为我们提供了一个强大平台，可以从数百家公司扩展到数千家公司，加快实现我们的使命，确保在使用和配置开源技术时减少摩擦。丰田采用该标准是我们的标准发展和成熟的一个重要里程碑，突显我们在整个汽车供应链中追求卓越的坚定承诺。”
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Shane Coughlan
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